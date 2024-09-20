https://ukraina.ru/20240920/1057587470.html

Украинское досье: "Готовы убивать: украинский фактор в американских выборах"

Украинское досье: "Готовы убивать: украинский фактор в американских выборах" - 20.09.2024 Украина.ру

Украинское досье: "Готовы убивать: украинский фактор в американских выборах"

До дня президентских выборов в США может случиться очень многое. Могут убить Дональда Трампа, могут быть нанесены удары дальнобойными ракетами вглубь России. Россия фактически находится в состоянии войны с НАТО, и Западу совершенно незачем заканчивать эту войну.

2024-09-20T17:57

2024-09-20T17:57

2024-09-20T17:57

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Есть инструменты, которые могут заставить Америку подумать о мире, но для их применения нужна внутрироссийская перестройка. Об этом и о многом другом говорили участники конференции, состоявшейся 20 сентября в рамках спецпроекта издания Украина.ру "Украинское досье", посвященной вопросу о влиянии Украины на предвыборную кампанию в США. Президентские выборы в США должны состояться 5 ноября 2024 года.Открывая конференцию, главный редактор издания Украина.ру Искандер Хисамов напомнил ее название - "Готовы убивать: украинский фактор в американских выборах" и отметил, что "украинский фактор сейчас всюду, но в американских выборах – особенно".Депутат Государственной Думы РФ Евгений Федоров на это сказал, что тема обсуждения действительно очень важная, но ее стоит немного расширить, потому что есть не только украинский, но и украинско-российский фактор. Не зря на дебатах Трамп-Харрис 16 раз упоминались Путин и Россия – "хотя это внутренние дебаты, касающиеся внутренней повестки".Трамп говорит о ядерной войне, это важный вопрос в избирательной гонке. И американцы это понимают, "у них под ногами находятся около полмиллиона убежищ, которые они создавали против Советского Союза, хотя Советский Союз и США даже не граничат", напомнил политик.Он продолжил: украино-российский фактор присутствует в американских выборах, но "он идет не из внутренней политики РФ или конфликта на территории Украины или в других местах – он идет из глобального противостояния, это закон конкуренции наций"."Мы равны со Штатами по мощи, мы – единственные две страны, обладающие стратегическим ядерным оружием", – подчеркнул Федоров, добавив, что по этой причине Россия – главный оппонент в конфликте с США, и там это прекрасно понимают."Поэтому тема конфликта на Украине является главной с точки зрения элит и правящего класса в Америке, фактором, который может повлиять на ее политику, в том числе в контексте выборов", - сказал депутат. Он напомнил, что суть стратегического ядерного оружия – мирная, так как это оружие позволило создать механизм взаимного страха.Карибский кризис был вызван тем, что США не считали СССР равным себе. Но тогда американцам пришлось убрать ракеты. Сегодня же по ряду причин, лежащих во внутренней ситуации в России, российский ядерный потенциал учитывают, но не считают нужным договариваться с Москвой. В связи с этим, Фёдоров задался вопросом: например, почему мы (Россия – Ред.) отказались от механизма нацеливания, который работал до 1994 года и создавал комплексную безопасность на базе взаимной угрозы?Стратегическое ядерное оружие – оружие сдерживания, в США понимают, что Москва будет действовать в рамках международного права и не станет использовать этот фактор - "как минимум, до того, пока мы не отменим независимость Украины – например, в суде, как полученную незаконно в 91-м году", - сказал Федоров.Второй фактор – это внутреннее состояние России. Главный инструмент США – майданы. А в России, по данным СВР, больше 80 тысяч иностранных агентов, подготовленных в США, то есть, шпионов, которые находятся в системе политики, власти, СМИ, которые формируют ложные цели, рассказал депутат. По словам политика, "нам придется проходить через этап, когда мы уберем этих иноагентов". Нужно решить экономические проблемы, провести конституционную реформу, словом, укрепить суверенитет. Пока не решим эти вопросы, с нами не будут договариваться, американцы не видят для этого причин и не осознают такой степени геополитической угрозы, которая заставила бы их это сделать, считает Федоров.Он пояснил, что вне такой угрозы американцам это не нужно. "Зачем? У них все хорошо, 10% инвестиционного роста – это, извините, сталинские темпы индустриализации, за счет того, что они с помощью этого (украинского – Ред.) конфликта перегоняют заводы со всего мира к себе, с Европы и так далее", - сказал депутат.Поэтому, по словам Федорова, России придется идти по следующему пути – вернуть механизм нацеливания, провести внутренние реформы, обеспечить защиту суверенитета. И тогда РФ сможет установить с США систему комплексной безопасности в защиту всего международного права и всего человечества – "а это интерес для всех стран".В связи с этим Искандер Хисамов поделился своими печальными размышлениями: если США получили преимущества за счет двух мировых войн, зачем им сейчас идти по другому пути? Получается, США не нужен мир.Федоров на это ответил, что США ведут себя логично. И СВО было неизбежна, это оборонительная операция. По сути, это Запад проводит СВО против России с 1991 года - отсюда и Курск, открывающий путь на Москву. России для укрепления суверенитета и защиты от угроз необходимо провести внутренние реформы.Принимавший участие в конференции политолог и педагог Андрей Суздальцев согласился с тем, что США вырвались вперед за счет мировой войны. Но однополюсный мир закончился в марте 2014 года, когда Россия сама решила судьбу Крыма, отметил он, добавив, что "отсюда вся истерика и паника, Запад вдруг обнаружил, что что-то решается без него…".Что касается выборов в США, то Суздальцев полагает, что ожидать можно самых кардинальных решений. Так, нападения на Трампа – в традициях Америки. США - страна не просто расколотая, она так и создавалась, из осколков. Государство страхует система, призванная как-то микшировать этот раскол, и вот эта система начинает давать сбой. Проявляется этот сбой, например, в том, что всегда на выборах главной темой в США были внутренние проблемы, а сейчас впервые – украинская тема, перспектива ядерной войны, рассказал эксперт.По его словам, страсти настолько накалены, что все может закончиться гражданской войной."У меня такое ощущение, что даже если Трамп вдруг победит, то в Белый дом его не пустят", - сказал Суздальцев, пояснив, что "демократы уходить не хотят и не собираются это делать". Америка, по мнению эксперта, "выползает из двухпартийной системы".Он напомнил слова Трампа "я решу проблему с Россией", которые вызывает дикую ненависть, потому что демократы считают, что Россия должна быть уничтожена. Она висит на ногах, вцепилась в глотку западного мира – а у Запада впереди конфликт с Китаем.А что с украинским кризисом? Запад подготовил его хорошо. По словам Суздальцева, "мы должны исходить из того, что мы воюем против абсолютно натовской армии с натовским оружием… и с прекрасным личным славянским составом". Ничего лучше Запад выставить против России не может, для него это идеальный вариант, за который он будет держаться. Но эта игра вступает в заключительную стадию, (до выборов в США – Ред.), продолжил эксперт. По его словам, сегодня все время говорят – вот сейчас убьют или снимут Зеленского, вот сейчас будут переговоры… И вопрос ударов дальнобойными ракетами по территории России не зря поставлен сейчас, Запад выясняет, до какого уровня Москва может отступить.В свою очередь, Евгений Федоров отметил: "Будем отступать до тех пор, пока не проведем внутренние реформы". Он еще раз подчеркнул, что СЯО создано именно для предотвращения войны, а нацеливание – это не война.Депутат ГД Мария Бутина, которая почти год провела в тюрьме в США, подчеркнула в видеообращении, прозвучавшем в ходе конференции, что Россию обвиняют во вмешательстве в предвыборную кампанию в США, но на самом деле в неё вмешивается Украина. Вот уже второе нападение на Трампа, а до американской "верхушки" это не доходит. И добавила: они (элиты США) все это видят, но не хотят признавать своих ошибки – а пора бы это сделать.Ситуация действительно накалена до предела. За всю историю США в период выборов не было такой конфронтации, сказал принимавший участие в конференции экс-руководитель Российского бюро Интерпола, генерал-майор МВД в отставке, советник министра внутренних дел Российской Федерации Владимир Овчинский При этом информация сглаживается. Хотя бы взять первое покушение на Трампа – стрелял человек по фамилии Крукс, которого ликвидировала Секретная служба. Но был другой выстрел, стрелявший не задержан, Трамп чудом остался жив (пострадало ухо) – а пуля была разрывная, напомнил он. По его словам, много странностей и во втором покушении, тут просматривается украинский след. Трамп для Украины представляет большую опасность, к тому же, он постоянно заявляет, что в выборы вмешивалась не Россия , а Украина (история с сыном Байдена, и пр.)."Я считаю, что будет третье покушение и думаю, что оно будет успешным", - сказал Овчинский, добавив, что, по его мнению, Трампа должны ликвидировать до выборов – "и это будет чудо, если этого не случится". Эксперт пояснил, что Трамп не устраивает определенные группы элит: например, он обещает раскрыть подробности элитарных оргий, знает, где материалы об убийстве Кеннеди… Трамп обещает реорганизовать правительство, привлечь к этому Илона Маска. Кроме того, у Трампа есть доказательства, что выборы, которые он якобы проиграл, были сфальсифицированы. Еще один фактор – украинская война. США за счет этого конфликта (и за счет конфликта на Ближнем Востоке) подняли свой ВПК и решили многие проблемы. Обещание прекратить конфликт – еще одна причина устранить Трампа, считает Овчинский.Он добавил, что на все это накладывается проблема дальнобойного оружия. И есть основания предполагать, что Запад намерен уже в октябре нанести максимальный ущерб России, заставив ее сесть за стол переговоров и принять свои условия. Война с США и НАТО уже идет, ожидать потепления не стоит, подчеркнул генерал.Военный эксперт и офицер ВС США в отставке Станислав Крапивник в режиме сеанса видеосвязи подтвердил, что в американской армии с 1999 года готовились к войне с Россией. В частности, там составляли очень подробные психологические портреты всех русских генералов ("абсолютно все прописано о человеке")."Я вернулся в Россию в 2010 году и всем говорил, что война неизбежна", - сказал эксперт. Он напомнил, что война для США – обычное дело, Америка всегда в войне. И эта война будет длиться до уничтожения или России, или американской элиты.В свою очередь, Андрей Суздальцев отметил, что Америка – жесткая страна, но "они умеют договариваться". И не стоит демонизировать американцев, мы видели их провалы – чего стоит один Афганистан. По мнению эксперта, последнего удара не будет – "это давление на нас, расчет на то, что мы сдуемся, сядем за стол переговоров". И это будет продолжаться до 5 ноября, такое давление "будет плюсом до демократов".Участники конференции пришли к выводу, что градус противостояния будет нарастать - не исключено, что и у киевского режима окажется в распоряжении ядерное оружие.Евгений Федоров еще раз подчеркнул, что американцы хотят быстрее завершить создание однополярного мира, это для них естественно. А Трамп от Байдена отличается только методами достижения целей. По словам политика, "у нас ждут чуда – вот Трамп победит, или еще что-то. Но чудес не бывает, России нужно осуществлять реформы и защитить свой суверенитет - стратегическое ядерное оружие для того и создано. Подробнее на эту тему - в материале Евгении Кондаковой "Без Байдена, но с Трампом и Харрис: на кого делает ставку Зеленский и с чем он едет в США"

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https://ukraina.ru/20240920/1057578646.html

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Сергей Зуев

эксклюзив, сво, украина, сша, выборы, дональд трамп, камала харрис, илон маск, евгений федоров, андрей суздальцев, россия, запад, ядерное оружие