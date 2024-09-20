Что сделает Россия, если Украина попадет ракетой НАТО по ее ядерной инфраструктуре - Перенджиев - 20.09.2024 Украина.ру
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Что сделает Россия, если Украина попадет ракетой НАТО по ее ядерной инфраструктуре - Перенджиев
Что сделает Россия, если Украина попадет ракетой НАТО по ее ядерной инфраструктуре - Перенджиев - 20.09.2024 Украина.ру
Что сделает Россия, если Украина попадет ракетой НАТО по ее ядерной инфраструктуре - Перенджиев
Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова Александр Перенджиев в эфире Украина.ру объяснил, какой сигнал Западу посылают российско-китайские военно-морские учения
2024-09-20T14:50
2024-09-20T14:50
видео
александр перенджиев
россия
украина
запад
олаф шольц
нато
белгород
курск
канцлеры
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Также он рассказал, как России следует реагировать на разговоры об ударах американскими и британскими ракетами по ее территории и прокомментировал нынешнюю ситуацию в Курской области. ❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент под брендом Украина.ру, делают это незаконно. 00:27 – Масштабные учения российского и китайского флотов как мощный сигнал Западу.06:34 – Способен ли российский флот технически конкурировать с американским? 09:41 – О проблеме Каспия, росте влиянии Турции и "большой игре".17:10 – Почему Токаев заявил Шольцу, что Россию нельзя победить на поле боя? 20:59 – Как реагировать, если киевский режим ударит по стратегическим объектам России? 28:26 – О ситуации в Курской области.
россия
украина
запад
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видео, александр перенджиев, россия, украина, запад, олаф шольц, нато, белгород, курск, канцлеры, война, спецоперация, море, флот, учения, видео
Видео, Александр Перенджиев, Россия, Украина, Запад, Олаф Шольц, НАТО, Белгород, Курск, канцлеры, война, Спецоперация, море, флот, Учения

Что сделает Россия, если Украина попадет ракетой НАТО по ее ядерной инфраструктуре - Перенджиев

14:50 20.09.2024
 
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Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова Александр Перенджиев в эфире Украина.ру объяснил, какой сигнал Западу посылают российско-китайские военно-морские учения
Также он рассказал, как России следует реагировать на разговоры об ударах американскими и британскими ракетами по ее территории и прокомментировал нынешнюю ситуацию в Курской области.
❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент под брендом Украина.ру, делают это незаконно.
00:27 – Масштабные учения российского и китайского флотов как мощный сигнал Западу.
06:34 – Способен ли российский флот технически конкурировать с американским?
09:41 – О проблеме Каспия, росте влиянии Турции и "большой игре".
17:10 – Почему Токаев заявил Шольцу, что Россию нельзя победить на поле боя?
20:59 – Как реагировать, если киевский режим ударит по стратегическим объектам России?
28:26 – О ситуации в Курской области.
 
ВидеоАлександр ПеренджиевРоссияУкраинаЗападОлаф ШольцНАТОБелгородКурскканцлерывойнаСпецоперацияморефлотУчения
 
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