https://ukraina.ru/20240920/1057582578.html

Что сделает Россия, если Украина попадет ракетой НАТО по ее ядерной инфраструктуре - Перенджиев

Что сделает Россия, если Украина попадет ракетой НАТО по ее ядерной инфраструктуре - Перенджиев - 20.09.2024 Украина.ру

Что сделает Россия, если Украина попадет ракетой НАТО по ее ядерной инфраструктуре - Перенджиев

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова Александр Перенджиев в эфире Украина.ру объяснил, какой сигнал Западу посылают российско-китайские военно-морские учения

2024-09-20T14:50

2024-09-20T14:50

2024-09-20T14:50

видео

александр перенджиев

россия

украина

запад

олаф шольц

нато

белгород

курск

канцлеры

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Также он рассказал, как России следует реагировать на разговоры об ударах американскими и британскими ракетами по ее территории и прокомментировал нынешнюю ситуацию в Курской области. ❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент под брендом Украина.ру, делают это незаконно. 00:27 – Масштабные учения российского и китайского флотов как мощный сигнал Западу.06:34 – Способен ли российский флот технически конкурировать с американским? 09:41 – О проблеме Каспия, росте влиянии Турции и "большой игре".17:10 – Почему Токаев заявил Шольцу, что Россию нельзя победить на поле боя? 20:59 – Как реагировать, если киевский режим ударит по стратегическим объектам России? 28:26 – О ситуации в Курской области.

россия

украина

запад

белгород

курск

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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