Трамп увеличил отрыв от Байдена в рейтинге кандидатов в президенты США - 16.12.2023 Украина.ру
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Трамп увеличил отрыв от Байдена в рейтинге кандидатов в президенты США
Трамп увеличил отрыв от Байдена в рейтинге кандидатов в президенты США - 16.12.2023 Украина.ру
Трамп увеличил отрыв от Байдена в рейтинге кандидатов в президенты США
Бывший президент США Дональд Трамп не только сохранил, но и увеличил показатели в рейтинге кандидатов в президенты. Действующего главу Белого дома он опережает на 4%, следует из данных нового опроса Гарварда/Харриса
2023-12-16T01:48
2023-12-16T01:48
новости
джо байден
дональд трамп
президентские выборы
сша
рейтинг
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Результат Роберта Ф. Кеннеди-младшего составляет 20% при условии его включения в опрос. Он отбирает 8% голосов у Трампа и 12% у Байдена, что позволяет предположить, что Кеннеди представляет собой большую угрозу для Байдена, чем для Трампа. Рост рейтинга экс-президента показывает и совместный опрос Bloomberg и Morning Consult, проводившийся с 27 ноября по 6 декабря. Опрашивались потенциальные избиратели в семи штатах: Аризоне, Джорджии, Мичигане, Неваде, Пенсильвании, Висконсине и Северной Каролине. В среднем бывший президент опередил нынешнего на 4,57 п.п. Трамп увеличил свои показатели по сравнению с аналогичным опросом, опубликованным в октябре. При этом оба потенциальных кандидата в президенты остаются почти одинаково непопулярны среди избирателей в этих штатах. К Байдену негативно относятся 58%, к Трампу – 53%. Опрошенные больше доверяют Трампу, когда речь идет об экономике. При этом 23% граждан, проголосовавших за Байдена в 2020 году отмечают, что негативно относятся к нему.Ранее телеканал NBC сообщал, что рейтинг одобрения деятельности Джо Байдена на должности президента США достиг нового антирекорда. Его действия критикуют 56% избирателей.
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новости, джо байден, дональд трамп, президентские выборы, сша, рейтинг
Новости, Джо Байден, Дональд Трамп, президентские выборы, США, рейтинг

Трамп увеличил отрыв от Байдена в рейтинге кандидатов в президенты США

01:48 16.12.2023
 
© РИА Новости . Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкПарад в честь инаугурации президента США Д. Трампа в Вашингтоне
Парад в честь инаугурации президента США Д. Трампа в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
© РИА Новости . Алексей Агарышев
Перейти в фотобанк
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Бывший президент США Дональд Трамп не только сохранил, но и увеличил показатели в рейтинге кандидатов в президенты. Действующего главу Белого дома он опережает на 4%, следует из данных нового опроса Гарварда/Харриса
Результат Роберта Ф. Кеннеди-младшего составляет 20% при условии его включения в опрос. Он отбирает 8% голосов у Трампа и 12% у Байдена, что позволяет предположить, что Кеннеди представляет собой большую угрозу для Байдена, чем для Трампа.
Рост рейтинга экс-президента показывает и совместный опрос Bloomberg и Morning Consult, проводившийся с 27 ноября по 6 декабря. Опрашивались потенциальные избиратели в семи штатах: Аризоне, Джорджии, Мичигане, Неваде, Пенсильвании, Висконсине и Северной Каролине.
В среднем бывший президент опередил нынешнего на 4,57 п.п. Трамп увеличил свои показатели по сравнению с аналогичным опросом, опубликованным в октябре. При этом оба потенциальных кандидата в президенты остаются почти одинаково непопулярны среди избирателей в этих штатах. К Байдену негативно относятся 58%, к Трампу – 53%.
Опрошенные больше доверяют Трампу, когда речь идет об экономике. При этом 23% граждан, проголосовавших за Байдена в 2020 году отмечают, что негативно относятся к нему.
Ранее телеканал NBC сообщал, что рейтинг одобрения деятельности Джо Байдена на должности президента США достиг нового антирекорда. Его действия критикуют 56% избирателей.
14 декабря, 08:50
Трамп назвал Байдена самым коррумпированным президентом СШАБывший президент США Дональд Трамп на митинге сторонников в штате Айова заявил, что его преемник Джо Байден является самым коррумпированным американским лидером в истории
 
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01:48Трамп увеличил отрыв от Байдена в рейтинге кандидатов в президенты США
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