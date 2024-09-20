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Для школьников Псковской области напечатают тетради с настоящими героями

Для школьников Псковской области напечатают тетради с настоящими героями - 20.09.2024 Украина.ру

Для школьников Псковской области напечатают тетради с настоящими героями

В Псковской области выпустят тетради с изображением героев специальной военной операции. Об этом 20 сентября на встрече с общественниками сообщил губернатор региона Михаил Ведерников

2024-09-20T16:05

2024-09-20T16:05

2024-09-20T16:06

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Идея с "геройскими" тетрадями ранее была также реализована в школах Приморья. Там на обложках напечатали экипаж легендарного танка "Алёша", совершившего подвиг в июне прошлого года."Такие примеры всегда вдохновляют, прививают любовь к Родине, чувство гордости за Отчизну. Именно так и нужно служить. А дети должны знать, какие герои живут в Приморье, знать о подвигах этих героев", - сказала тогда председатель региональной администрации Вера Щербина.Более подробно ознакомиться с историей танка на СВО, а также ее "школьным" продолжением можно в материале Дети должны знать Героев: в Приморье появятся тетради с экипажем танка "Алёша".

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, приморье, герои, сво