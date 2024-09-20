Для школьников Псковской области напечатают тетради с настоящими героями
16:05 20.09.2024 (обновлено: 16:06 20.09.2024)
В Псковской области выпустят тетради с изображением героев специальной военной операции. Об этом 20 сентября на встрече с общественниками сообщил губернатор региона Михаил Ведерников
"Это значимый проект, который позволит детям больше узнать о наших Героях-военнослужащих. Все макеты готовы и согласованы, в ближайшее время направим в печать", - сказал губернатор, уточнив, что на обложках тетрадей будут напечатаны фотографии воинов Псковского гарнизона, посмертно получивших в ходе СВО звание Героя России.
Идея с "геройскими" тетрадями ранее была также реализована в школах Приморья. Там на обложках напечатали экипаж легендарного танка "Алёша", совершившего подвиг в июне прошлого года.
"Такие примеры всегда вдохновляют, прививают любовь к Родине, чувство гордости за Отчизну. Именно так и нужно служить. А дети должны знать, какие герои живут в Приморье, знать о подвигах этих героев", - сказала тогда председатель региональной администрации Вера Щербина.
Более подробно ознакомиться с историей танка на СВО, а также ее "школьным" продолжением можно в материале Дети должны знать Героев: в Приморье появятся тетради с экипажем танка "Алёша".