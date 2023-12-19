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Переговоры по ужесточению миграционной политики США снова провалились – The Wall Street Journal
Переговоры по ужесточению миграционной политики США снова провалились – The Wall Street Journal - 19.12.2023 Украина.ру
Переговоры по ужесточению миграционной политики США снова провалились – The Wall Street Journal
Очередная попытка прийти к соглашению в вопросе защиты границ США, что даёт зелёный свет на одобрение дополнительного финансирования Киева на предстоящий год, провалилась в Сенате. Об этом пишет издание The Wall Street Journal
2023-12-19T00:44
2023-12-19T00:44
2023-12-19T00:45
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миграционный кризис
государственная граница
конгресс сша
джо байден
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По данным источника, переговоры о миграционной политике проводились в воскресенье, 17 декабря. Так, в Сенате очередной раз собиралась переговорная группа, состоящая из представителей республиканцев и демократов, которая была ранее создана для достижения компромисса относительно десятков миллиардов долларов, запрошенных администрацией американского президент Джо Байдена. К консенсусу в итоге так не пришли. Напомним, республиканцы отказываются рассматривать запрос президента США о выделении более чем 60-ти миллиардов долларов для помощи Украине пока в стране не будет решён вопрос защиты государственной границы. Тем временем, если Конгресс не одобрит финансирование Киева, до субботы, 30 декабря, у министерства обороны США закончатся деньги на замену оружия, отправленного на Украину.
https://ukraina.ru/20231218/1052207408.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, сша, военная помощь, военная техника, миграционный кризис, государственная граница, конгресс сша, джо байден
Новости, Украина, США, военная помощь, военная техника, миграционный кризис, государственная граница, Конгресс США, Джо Байден
Переговоры по ужесточению миграционной политики США снова провалились – The Wall Street Journal
00:44 19.12.2023 (обновлено: 00:45 19.12.2023)
Очередная попытка прийти к соглашению в вопросе защиты границ США, что даёт зелёный свет на одобрение дополнительного финансирования Киева на предстоящий год, провалилась в Сенате. Об этом пишет издание The Wall Street Journal