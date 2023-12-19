Переговоры по ужесточению миграционной политики США снова провалились – The Wall Street Journal - 19.12.2023 Украина.ру
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Переговоры по ужесточению миграционной политики США снова провалились – The Wall Street Journal
Переговоры по ужесточению миграционной политики США снова провалились – The Wall Street Journal - 19.12.2023 Украина.ру
Переговоры по ужесточению миграционной политики США снова провалились – The Wall Street Journal
Очередная попытка прийти к соглашению в вопросе защиты границ США, что даёт зелёный свет на одобрение дополнительного финансирования Киева на предстоящий год, провалилась в Сенате. Об этом пишет издание The Wall Street Journal
2023-12-19T00:44
2023-12-19T00:45
новости
украина
сша
военная помощь
военная техника
миграционный кризис
государственная граница
конгресс сша
джо байден
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По данным источника, переговоры о миграционной политике проводились в воскресенье, 17 декабря. Так, в Сенате очередной раз собиралась переговорная группа, состоящая из представителей республиканцев и демократов, которая была ранее создана для достижения компромисса относительно десятков миллиардов долларов, запрошенных администрацией американского президент Джо Байдена. К консенсусу в итоге так не пришли. Напомним, республиканцы отказываются рассматривать запрос президента США о выделении более чем 60-ти миллиардов долларов для помощи Украине пока в стране не будет решён вопрос защиты государственной границы. Тем временем, если Конгресс не одобрит финансирование Киева, до субботы, 30 декабря, у министерства обороны США закончатся деньги на замену оружия, отправленного на Украину.
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новости, украина, сша, военная помощь, военная техника, миграционный кризис, государственная граница, конгресс сша, джо байден
Новости, Украина, США, военная помощь, военная техника, миграционный кризис, государственная граница, Конгресс США, Джо Байден

Переговоры по ужесточению миграционной политики США снова провалились – The Wall Street Journal

00:44 19.12.2023 (обновлено: 00:45 19.12.2023)
 
© РИА Новости . Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанккапитолий
капитолий - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости . Юрий Абрамочкин
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Очередная попытка прийти к соглашению в вопросе защиты границ США, что даёт зелёный свет на одобрение дополнительного финансирования Киева на предстоящий год, провалилась в Сенате. Об этом пишет издание The Wall Street Journal
По данным источника, переговоры о миграционной политике проводились в воскресенье, 17 декабря. Так, в Сенате очередной раз собиралась переговорная группа, состоящая из представителей республиканцев и демократов, которая была ранее создана для достижения компромисса относительно десятков миллиардов долларов, запрошенных администрацией американского президент Джо Байдена. К консенсусу в итоге так не пришли.
"Это (прим. ред. - отсутствие компромисса) ещё больше снизило шансы на любое голосование до Рождества", – пишет автор.
Напомним, республиканцы отказываются рассматривать запрос президента США о выделении более чем 60-ти миллиардов долларов для помощи Украине пока в стране не будет решён вопрос защиты государственной границы.
Тем временем, если Конгресс не одобрит финансирование Киева, до субботы, 30 декабря, у министерства обороны США закончатся деньги на замену оружия, отправленного на Украину.
Владимир Васильев интервью - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
Вчера, 18:24
Владимир Васильев: Даже если ВСУ продержатся до весны, Россия уже оторвала "голову" США, запугав Запад За эти два года Вашингтон выделил Украине 111 миллиардов долларов. Но именно Россия своими военными, а не дипломатическими усилиями, пустила эти американские средства по ветру
 
НовостиУкраинаСШАвоенная помощьвоенная техникамиграционный кризисгосударственная границаКонгресс СШАДжо Байден
 
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