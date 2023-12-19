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Переговоры по ужесточению миграционной политики США снова провалились – The Wall Street Journal

Переговоры по ужесточению миграционной политики США снова провалились – The Wall Street Journal - 19.12.2023 Украина.ру

Переговоры по ужесточению миграционной политики США снова провалились – The Wall Street Journal

Очередная попытка прийти к соглашению в вопросе защиты границ США, что даёт зелёный свет на одобрение дополнительного финансирования Киева на предстоящий год, провалилась в Сенате. Об этом пишет издание The Wall Street Journal

2023-12-19T00:44

2023-12-19T00:44

2023-12-19T00:45

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По данным источника, переговоры о миграционной политике проводились в воскресенье, 17 декабря. Так, в Сенате очередной раз собиралась переговорная группа, состоящая из представителей республиканцев и демократов, которая была ранее создана для достижения компромисса относительно десятков миллиардов долларов, запрошенных администрацией американского президент Джо Байдена. К консенсусу в итоге так не пришли. Напомним, республиканцы отказываются рассматривать запрос президента США о выделении более чем 60-ти миллиардов долларов для помощи Украине пока в стране не будет решён вопрос защиты государственной границы. Тем временем, если Конгресс не одобрит финансирование Киева, до субботы, 30 декабря, у министерства обороны США закончатся деньги на замену оружия, отправленного на Украину.

https://ukraina.ru/20231218/1052207408.html

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новости, украина, сша, военная помощь, военная техника, миграционный кризис, государственная граница, конгресс сша, джо байден