В первый же день: в Ивано-Франковске избили шпрехенфюрера за требование говорить по-украински - 20.09.2024 Украина.ру
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В первый же день: в Ивано-Франковске избили шпрехенфюрера за требование говорить по-украински
В первый же день: в Ивано-Франковске избили шпрехенфюрера за требование говорить по-украински - 20.09.2024 Украина.ру
В первый же день: в Ивано-Франковске избили шпрехенфюрера за требование говорить по-украински
Один из 74 языковых инспекторов, которые начали работать в Ивано-Франковске накануне, был избит в первый же день работы. Об этом сообщила одна из городских активисток Вера Боклаг
2024-09-20T15:14
2024-09-20T15:14
новости
ивано-франковск
украина
руслан марцинкив
александр дюков
ирина фарион
украинский язык
русский язык
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Одного из первых языковых инспекторов избили в Ивано-Франковске. Об этом сообщила местная активистка Вера Боклаг. Избитым оказался ее муж. По словам женщины, на него напали средь бела дня только за то, что он вызвался на службу "шпрехенфюрером". "Те, кто это сделал, знайте! На вас написаны заявления и жалобы! Да ва бог пережить то, что пережил мой муж!" - написала Боклаг в соцсети. Несколько дней назад мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив анонсировал, что в городе появятся языковые инспекторы. По его словам, необходимость в них назрела из-за "обилия русскоговорящих жителей".Накануне глава города объявил, что работа начинается, так как 74 жителя города согласились стать языковыми инспекторами, и будут следить за теми, кто позволяет себе говорить по-русски.Идея Марцинкив вызвала бурную реакцию, причем, как на Украине, так и в России, где считают, что "украинский язык держится исключительно на государственном принуждении, нет принуждения – на нем разговаривают только крестьяне".Многих украинских патриотов удивила реакция на идею Марцинкива языкового омбудсмена Тараса Кременя, который заявил, что поддерживает инициативу Руслана Марцинкива усилить контроль над внедрением государственной языковой политики по защите прав граждан на информацию и услуги на государственном языке, нужно только правильно назвать "шпрехенфюреров".На днях мэр Ивано-Франковска также рассказал журналистам, что собирается популяризировать украинский язык. Например, в рамках "курса украинизации памяти Ирины Фарион".Еще по теме: В военкомат за "русский шансон": жительница Тернополя не оценила вокальные данные земляков.
https://ukraina.ru/20240919/1057564016.html
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новости, ивано-франковск, украина, руслан марцинкив, александр дюков, ирина фарион, украинский язык, русский язык
Новости, Ивано-Франковск, Украина, Руслан Марцинкив, Александр Дюков, Ирина Фарион, украинский язык, Русский язык

В первый же день: в Ивано-Франковске избили шпрехенфюрера за требование говорить по-украински

15:14 20.09.2024
 
© CC0, PixabayКулак драка избиение насилие
Кулак драка избиение насилие
© CC0, Pixabay
Читать в
Один из 74 языковых инспекторов, которые начали работать в Ивано-Франковске накануне, был избит в первый же день работы. Об этом сообщила одна из городских активисток Вера Боклаг
Одного из первых языковых инспекторов избили в Ивано-Франковске. Об этом сообщила местная активистка Вера Боклаг. Избитым оказался ее муж. По словам женщины, на него напали средь бела дня только за то, что он вызвался на службу "шпрехенфюрером".
"Те, кто это сделал, знайте! На вас написаны заявления и жалобы! Да ва бог пережить то, что пережил мой муж!" - написала Боклаг в соцсети.
"С мовными инспекторами в Ивано-Франковске что-то пошло не так и первый инспектор, начавший докапываться до говорящих на родном русском, получил ответку. Еще раз напомню базу: за пределами западноукраинских сел украинский нужен только политическим активистам", - прокомментировал ситуацию член комиссии Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, директор фонда "Историческая память", научный сотрудник Института российской истории РАН Александр Дюков.
Несколько дней назад мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив анонсировал, что в городе появятся языковые инспекторы. По его словам, необходимость в них назрела из-за "обилия русскоговорящих жителей".
Накануне глава города объявил, что работа начинается, так как 74 жителя города согласились стать языковыми инспекторами, и будут следить за теми, кто позволяет себе говорить по-русски.
Вчера, 17:15
Мэр Ивано-Франковска назвал число горожан, вступивших в ряды "шпрехенфюреров"74 жителя Ивано-Франковска согласились стать языковыми инспекторами. Они будут следить за теми, кто говорит по-русски и делать им замечания. Если это не поможет - привлекут полицию. Об этом 19 сентября заявил мэр города Руслан Марцинкив в эфире радио "Западный полюс"
Идея Марцинкив вызвала бурную реакцию, причем, как на Украине, так и в России, где считают, что "украинский язык держится исключительно на государственном принуждении, нет принуждения – на нем разговаривают только крестьяне".
Многих украинских патриотов удивила реакция на идею Марцинкива языкового омбудсмена Тараса Кременя, который заявил, что поддерживает инициативу Руслана Марцинкива усилить контроль над внедрением государственной языковой политики по защите прав граждан на информацию и услуги на государственном языке, нужно только правильно назвать "шпрехенфюреров".
На днях мэр Ивано-Франковска также рассказал журналистам, что собирается популяризировать украинский язык. Например, в рамках "курса украинизации памяти Ирины Фарион".
Вчера, 15:51
Решил, что в тюрьме безопаснее: суд удовлетворил желание возможного убийцы ФарионПодозреваемый в убийстве националистки и экс-депутата Верховной Рады Ирины Фарион 18-летний Вячеслав Зинченко заявил в суде, что ему "угрожает опасность от российских спецслужб" и "радикально настроенных лиц", поэтому будет лучше, чтобы он пока оставался в тюрьме
Еще по теме: В военкомат за "русский шансон": жительница Тернополя не оценила вокальные данные земляков.
 
НовостиИвано-ФранковскУкраинаРуслан МарцинкивАлександр ДюковИрина Фарионукраинский языкРусский язык
 
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Заголовок открываемого материала
15:29Убийцы Техаса найдены: кто погубил Рассела Бентли
15:14В первый же день: в Ивано-Франковске избили шпрехенфюрера за требование говорить по-украински
14:50Что сделает Россия, если Украина попадет ракетой НАТО по ее ядерной инфраструктуре - Перенджиев
14:21Украинским военным запретили пользоваться Telegram
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13:32В военкомат за "русский шансон": жительница Тернополя не оценила вокальные данные земляков
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