https://ukraina.ru/20240920/1057584018.html

В первый же день: в Ивано-Франковске избили шпрехенфюрера за требование говорить по-украински

В первый же день: в Ивано-Франковске избили шпрехенфюрера за требование говорить по-украински - 20.09.2024 Украина.ру

В первый же день: в Ивано-Франковске избили шпрехенфюрера за требование говорить по-украински

Один из 74 языковых инспекторов, которые начали работать в Ивано-Франковске накануне, был избит в первый же день работы. Об этом сообщила одна из городских активисток Вера Боклаг

2024-09-20T15:14

2024-09-20T15:14

2024-09-20T15:14

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ивано-франковск

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Одного из первых языковых инспекторов избили в Ивано-Франковске. Об этом сообщила местная активистка Вера Боклаг. Избитым оказался ее муж. По словам женщины, на него напали средь бела дня только за то, что он вызвался на службу "шпрехенфюрером". "Те, кто это сделал, знайте! На вас написаны заявления и жалобы! Да ва бог пережить то, что пережил мой муж!" - написала Боклаг в соцсети. Несколько дней назад мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив анонсировал, что в городе появятся языковые инспекторы. По его словам, необходимость в них назрела из-за "обилия русскоговорящих жителей".Накануне глава города объявил, что работа начинается, так как 74 жителя города согласились стать языковыми инспекторами, и будут следить за теми, кто позволяет себе говорить по-русски.Идея Марцинкив вызвала бурную реакцию, причем, как на Украине, так и в России, где считают, что "украинский язык держится исключительно на государственном принуждении, нет принуждения – на нем разговаривают только крестьяне".Многих украинских патриотов удивила реакция на идею Марцинкива языкового омбудсмена Тараса Кременя, который заявил, что поддерживает инициативу Руслана Марцинкива усилить контроль над внедрением государственной языковой политики по защите прав граждан на информацию и услуги на государственном языке, нужно только правильно назвать "шпрехенфюреров".На днях мэр Ивано-Франковска также рассказал журналистам, что собирается популяризировать украинский язык. Например, в рамках "курса украинизации памяти Ирины Фарион".Еще по теме: В военкомат за "русский шансон": жительница Тернополя не оценила вокальные данные земляков.

https://ukraina.ru/20240919/1057564016.html

https://ukraina.ru/20240919/1057558325.html

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новости, ивано-франковск, украина, руслан марцинкив, александр дюков, ирина фарион, украинский язык, русский язык