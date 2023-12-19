Новые власти Польши заявили о невозможности быстрой разблокировки границы с Украиной - 19.12.2023 Украина.ру
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Новые власти Польши заявили о невозможности быстрой разблокировки границы с Украиной
Новые власти Польши заявили о невозможности быстрой разблокировки границы с Украиной - 19.12.2023 Украина.ру
Новые власти Польши заявили о невозможности быстрой разблокировки границы с Украиной
Новоназначенный министр инфраструктуры Польши Дариуш Климчак сообщил, что протест перевозчиков на границе с Украиной является "затягивающимся гордиевым узлом", а потому решить проблему быстро не получится, передаёт РАР
2023-12-19T00:11
2023-12-19T00:11
новости
украина
польша
протесты
перевозчики
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По его мнению, к массовым протестам и последующей блокировке границы привело бездействие предшественников польского правительства. Разрешить конфликт с перевозчиками теперь будет проблематично. Кроме того, Климчак намерен вскоре встретится с украинским министром Александром Кубраковым. В понедельник, 18 декабря польские перевозчики возобновили блокаду на границе с Украиной. К ним присоединились фермеры, которые требуют остановки импорта сахара из Украины, немедленной выплаты прямых субсидий, поддержки ставки акциза на топливо на прежнем уровне и компенсаций для производителей кукурузы.
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новости, украина, польша, протесты, перевозчики
Новости, Украина, Польша, протесты, перевозчики

Новые власти Польши заявили о невозможности быстрой разблокировки границы с Украиной

00:11 19.12.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкАкция протеста на границе между Украиной и Польшей
Акция протеста на границе между Украиной и Польшей - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Новоназначенный министр инфраструктуры Польши Дариуш Климчак сообщил, что протест перевозчиков на границе с Украиной является "затягивающимся гордиевым узлом", а потому решить проблему быстро не получится, передаёт РАР
По его мнению, к массовым протестам и последующей блокировке границы привело бездействие предшественников польского правительства. Разрешить конфликт с перевозчиками теперь будет проблематично.
"Это впервые, когда мы вообще можем начать обсуждать соглашение о либерализации транспорта. Мы знаем, что это соглашение является яблоком раздора, из-за чего перевозчики протестуют на границе (...) Мы ищем общий знаменатель, исходя из которого можно хотя бы приостановить акцию протеста", – заявил министр.
Кроме того, Климчак намерен вскоре встретится с украинским министром Александром Кубраковым.
В понедельник, 18 декабря польские перевозчики возобновили блокаду на границе с Украиной. К ним присоединились фермеры, которые требуют остановки импорта сахара из Украины, немедленной выплаты прямых субсидий, поддержки ставки акциза на топливо на прежнем уровне и компенсаций для производителей кукурузы.
13 декабря, 04:19
Украина "в кольце друзей". Когда начнут протестовать румынские дальнобойщикиИз шести основных автомобильных КПП на границах Украины с Польшей, Словакией и Венгрией четыре остаются заблокированными. Остальные могут быть перекрыты в любой момент, как и граница с Румынией.
 
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