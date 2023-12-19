Новые власти Польши заявили о невозможности быстрой разблокировки границы с Украиной
Новоназначенный министр инфраструктуры Польши Дариуш Климчак сообщил, что протест перевозчиков на границе с Украиной является "затягивающимся гордиевым узлом", а потому решить проблему быстро не получится, передаёт РАР
По его мнению, к массовым протестам и последующей блокировке границы привело бездействие предшественников польского правительства. Разрешить конфликт с перевозчиками теперь будет проблематично.
"Это впервые, когда мы вообще можем начать обсуждать соглашение о либерализации транспорта. Мы знаем, что это соглашение является яблоком раздора, из-за чего перевозчики протестуют на границе (...) Мы ищем общий знаменатель, исходя из которого можно хотя бы приостановить акцию протеста", – заявил министр.
Кроме того, Климчак намерен вскоре встретится с украинским министром Александром Кубраковым.
В понедельник, 18 декабря польские перевозчики возобновили блокаду на границе с Украиной. К ним присоединились фермеры, которые требуют остановки импорта сахара из Украины, немедленной выплаты прямых субсидий, поддержки ставки акциза на топливо на прежнем уровне и компенсаций для производителей кукурузы.