https://ukraina.ru/20231219/1052212563.html

Новые власти Польши заявили о невозможности быстрой разблокировки границы с Украиной

Новые власти Польши заявили о невозможности быстрой разблокировки границы с Украиной - 19.12.2023 Украина.ру

Новые власти Польши заявили о невозможности быстрой разблокировки границы с Украиной

Новоназначенный министр инфраструктуры Польши Дариуш Климчак сообщил, что протест перевозчиков на границе с Украиной является "затягивающимся гордиевым узлом", а потому решить проблему быстро не получится, передаёт РАР

2023-12-19T00:11

2023-12-19T00:11

2023-12-19T00:11

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украина

польша

протесты

перевозчики

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По его мнению, к массовым протестам и последующей блокировке границы привело бездействие предшественников польского правительства. Разрешить конфликт с перевозчиками теперь будет проблематично. Кроме того, Климчак намерен вскоре встретится с украинским министром Александром Кубраковым. В понедельник, 18 декабря польские перевозчики возобновили блокаду на границе с Украиной. К ним присоединились фермеры, которые требуют остановки импорта сахара из Украины, немедленной выплаты прямых субсидий, поддержки ставки акциза на топливо на прежнем уровне и компенсаций для производителей кукурузы.

https://ukraina.ru/20231213/1052014864.html

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2023

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новости, украина, польша, протесты, перевозчики