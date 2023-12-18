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Польские перевозчики опять заблокировали пункт пропуска на границе с Украиной

Польские перевозчики опять заблокировали пункт пропуска на границе с Украиной - 18.12.2023 Украина.ру

Польские перевозчики опять заблокировали пункт пропуска на границе с Украиной

Перевозчики из Польши начали новую акцию протеста, сообщает Государственная пограничная служба Украины

2023-12-18T17:24

2023-12-18T17:24

2023-12-18T17:24

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Движение грузовиков на пункте пропуска "Дорогуск – Ягодин" на границе Польши с Украиной заблокирован сегодня, 18 декабря.Организаторы протеста планируют пропускать только по 1 грузовому автомобилю в час. В то же время информируют, что будут пропускать транспортные средства с грузами безопасного, гуманитарного характера и перевозящие животных, скоропортящиеся продукты и т.д. Кроме того, по имеющейся информации, протестующие не планируют препятствовать движению автобусов.

https://ukraina.ru/20231216/1052168012.html

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новости, новости украины, польша, блокада, граница, государственная граница, перевозчики