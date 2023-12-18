Польские перевозчики опять заблокировали пункт пропуска на границе с Украиной - 18.12.2023 Украина.ру
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Польские перевозчики опять заблокировали пункт пропуска на границе с Украиной
Польские перевозчики опять заблокировали пункт пропуска на границе с Украиной - 18.12.2023 Украина.ру
Польские перевозчики опять заблокировали пункт пропуска на границе с Украиной
Перевозчики из Польши начали новую акцию протеста, сообщает Государственная пограничная служба Украины
2023-12-18T17:24
2023-12-18T17:24
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польша
блокада
граница
государственная граница
перевозчики
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Движение грузовиков на пункте пропуска "Дорогуск – Ягодин" на границе Польши с Украиной заблокирован сегодня, 18 декабря.Организаторы протеста планируют пропускать только по 1 грузовому автомобилю в час. В то же время информируют, что будут пропускать транспортные средства с грузами безопасного, гуманитарного характера и перевозящие животных, скоропортящиеся продукты и т.д. Кроме того, по имеющейся информации, протестующие не планируют препятствовать движению автобусов.
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новости, новости украины, польша, блокада, граница, государственная граница, перевозчики
Новости, Новости Украины, Польша, блокада, граница, государственная граница, перевозчики

Польские перевозчики опять заблокировали пункт пропуска на границе с Украиной

17:24 18.12.2023
 
© t.me/DPSUkrПольские перевозчики опять заблокировали пункт пропуска на границе с Украиной
Польские перевозчики опять заблокировали пункт пропуска на границе с Украиной
© t.me/DPSUkr
Читать в
Перевозчики из Польши начали новую акцию протеста, сообщает Государственная пограничная служба Украины
Движение грузовиков на пункте пропуска "Дорогуск – Ягодин" на границе Польши с Украиной заблокирован сегодня, 18 декабря.
"Сегодня после 15:00 польские перевозчики начали акцию протеста на подъездных путях к пункту пропуска "Дорогуск – Ягодин". О ее начале информация поступила от Пограничной стражи Республики Польша", – говорится в сообщении Госпогранслужбы Украины.
Организаторы протеста планируют пропускать только по 1 грузовому автомобилю в час. В то же время информируют, что будут пропускать транспортные средства с грузами безопасного, гуманитарного характера и перевозящие животных, скоропортящиеся продукты и т.д.
Кроме того, по имеющейся информации, протестующие не планируют препятствовать движению автобусов.
польша протесты
16 декабря, 01:25
Польские перевозчики возобновят блокаду границы с УкраинойС понедельника, 18 декабря, польские перевозчики вновь возобновят протесты на границе с Украиной и блокируют проезд крупногабаритного транспорта. Об это в пятницу сообщило польское радио Rmf24 со ссылкой на участников акции
 
НовостиНовости УкраиныПольшаблокадаграницагосударственная границаперевозчики
 
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