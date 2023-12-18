https://ukraina.ru/20231218/1052206063.html
Польские перевозчики опять заблокировали пункт пропуска на границе с Украиной
Польские перевозчики опять заблокировали пункт пропуска на границе с Украиной - 18.12.2023 Украина.ру
Польские перевозчики опять заблокировали пункт пропуска на границе с Украиной
Перевозчики из Польши начали новую акцию протеста, сообщает Государственная пограничная служба Украины
2023-12-18T17:24
2023-12-18T17:24
2023-12-18T17:24
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польша
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государственная граница
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Движение грузовиков на пункте пропуска "Дорогуск – Ягодин" на границе Польши с Украиной заблокирован сегодня, 18 декабря.Организаторы протеста планируют пропускать только по 1 грузовому автомобилю в час. В то же время информируют, что будут пропускать транспортные средства с грузами безопасного, гуманитарного характера и перевозящие животных, скоропортящиеся продукты и т.д. Кроме того, по имеющейся информации, протестующие не планируют препятствовать движению автобусов.
https://ukraina.ru/20231216/1052168012.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, новости украины, польша, блокада, граница, государственная граница, перевозчики
Новости, Новости Украины, Польша, блокада, граница, государственная граница, перевозчики
Польские перевозчики опять заблокировали пункт пропуска на границе с Украиной
Перевозчики из Польши начали новую акцию протеста, сообщает Государственная пограничная служба Украины