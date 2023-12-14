Подкуп, шантаж и вербовка. Эксперт раскрыл, как политические убийства стали частью ассиметричных войн - 14.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231214/1052074275.html
Подкуп, шантаж и вербовка. Эксперт раскрыл, как политические убийства стали частью ассиметричных войн
Подкуп, шантаж и вербовка. Эксперт раскрыл, как политические убийства стали частью ассиметричных войн - 14.12.2023 Украина.ру
Подкуп, шантаж и вербовка. Эксперт раскрыл, как политические убийства стали частью ассиметричных войн
Политические убийства ставят целью влияние на истеблишмент и устранение потенциальных конкурентов. Это обычный способ ведения боевых действий для страны, которая уступает противнику по военной мощи. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан 1-го ранга запаса Владимир Ераносян
2023-12-14T05:10
2023-12-14T05:10
новости
украина
терроризм
россия
mi6
спецслужба
цру
убийство
война
илья кива
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102926/70/1029267004_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_607a120fed727535220b78bc37180998.jpg
Украинские спецслужбы вместе со своими западными кураторами ведут против России асимметричную войну. Речь идет не только о мэтрах из MI-6 и ЦРУ, но и про поднаторевший в асимметричных войнах финский спецназ "Утти", рассказал эксперт.Политические убийства являются неотъемлемой частью асимметричных войн. Исполнителей для таких преступлений набирают через подкуп, шантаж и вербовку, добавил он.Бывший депутат Верховной рады Илья Кива никакой угрозы для киевского режима не представлял. Его убийство может простимулировать украинское подполье в России, участвующее в террористических атаках и диверсиях, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231212/1052008831.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102926/70/1029267004_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_9de6468bb7009b7c53b1a8539c1b06d0.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, терроризм, россия, mi6, спецслужба, цру, убийство, война, илья кива, диверсия
Новости, Украина, терроризм, Россия, MI6, спецслужба, ЦРУ, убийство, война, Илья Кива, диверсия

Подкуп, шантаж и вербовка. Эксперт раскрыл, как политические убийства стали частью ассиметричных войн

05:10 14.12.2023
 
© Фото : CC0, PixabayПистолет глушитель заказное убийство
Пистолет глушитель заказное убийство - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© Фото : CC0, Pixabay
Читать в
Политические убийства ставят целью влияние на истеблишмент и устранение потенциальных конкурентов. Это обычный способ ведения боевых действий для страны, которая уступает противнику по военной мощи. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан 1-го ранга запаса Владимир Ераносян
Украинские спецслужбы вместе со своими западными кураторами ведут против России асимметричную войну. Речь идет не только о мэтрах из MI-6 и ЦРУ, но и про поднаторевший в асимметричных войнах финский спецназ "Утти", рассказал эксперт.
Политические убийства являются неотъемлемой частью асимметричных войн. Исполнителей для таких преступлений набирают через подкуп, шантаж и вербовку, добавил он.
"Политические убийства ставят целью повлиять на свой истеблишмент и внутриполитическую обстановку (когда устраняются потенциальные конкуренты). И это естественный способ ведения боевых действий для страны, которая заведомо уступает противнику по своей военной мощи", - указал Ераносян.
Бывший депутат Верховной рады Илья Кива никакой угрозы для киевского режима не представлял. Его убийство может простимулировать украинское подполье в России, участвующее в террористических атаках и диверсиях, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Дмитрий Ефимов интервью
12 декабря, 21:17
Дмитрий Ефимов о Зеленском в США: Возможно, президент Украины договорится о небольших подачкахВыступления Владимира Зеленского в сенате и Белом доме — лакмусовая бумажка для определения уровня его токсичности для обеих политических партий США. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный аналитик ФСО России в 90-х годах Дмитрий Ефимов
 
НовостиУкраинатерроризмРоссияMI6спецслужбаЦРУубийствовойнаИлья Кивадиверсия
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:00Политолог объяснил, зачем Запад говорит о полном "разложении" ВСУ, выманивая Россию воевать в чистом поле
05:56Финляндия открывает два автомобильных пункта пропуска на границе с Россией – МВД
05:50Политолог раскрыл, как Россия готовит Украине новый Сталинград и гнет на фронте "подковы" для ВСУ
05:40Силы ПВО пресекли вторую попытку украинского БПЛА прорваться к Москве – Собянин
05:40Коридоры жизни. Военный эксперт рассказал, как РФ эвакуирует людей, которым грозит опасность на Украине
05:29Израильский посол в Великобритании назвала создание палестинского государства невозможным
05:20Владимир Ераносян о том, как Эстония и Финляндия помогают Киеву готовить преступления на территории РФ
05:10Подкуп, шантаж и вербовка. Эксперт раскрыл, как политические убийства стали частью ассиметричных войн
05:09Байден обвинил республиканцев в атаке на него, основанной на лживом "политическом трюке"
05:00Эксперт объяснил, зачем Западу нужен "живой труп" Зеленского и кто-то легитимный на Украине
04:50"Мы готовимся к ядерной войне": военный эксперт объяснил, чем может ответить Россия на агрессию НАТО
04:40Золотые резервы России установили новый рекорд стоимости
04:30Военный эксперт о том, зачем Финляндия закупает F-35, а Швеция готовится открыть порты для подлодок НАТО
04:20"Украинской армии нет": политолог о том, зачем Запад провоцирует Россию и твердит о скором разложении ВСУ
04:17Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили технику и боевиков ВСУ на Купянском направлении – МО
04:10Эксперт раскрыл, как Украина опустошила арсеналы Бундесвера и заставила США встать на военные рельсы
04:01Силы ПВО сбили беспилотник в районе Наро-Фоминска – Собянин
04:00Андрей Суздальцев о том, зачем Запад "льет слезы" о катастрофе ВСУ, пока Украина ждет истребители F-16
03:45"Американцы заслуживают ответов": Джонсон заявил о фактах получения Байденами денег от иностранцев
03:29Сенат США одобрил рекордный оборонный бюджет на 2024 год
Лента новостейМолния