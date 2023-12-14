https://ukraina.ru/20231214/1052074275.html

Подкуп, шантаж и вербовка. Эксперт раскрыл, как политические убийства стали частью ассиметричных войн

Подкуп, шантаж и вербовка. Эксперт раскрыл, как политические убийства стали частью ассиметричных войн - 14.12.2023 Украина.ру

Подкуп, шантаж и вербовка. Эксперт раскрыл, как политические убийства стали частью ассиметричных войн

Политические убийства ставят целью влияние на истеблишмент и устранение потенциальных конкурентов. Это обычный способ ведения боевых действий для страны, которая уступает противнику по военной мощи. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан 1-го ранга запаса Владимир Ераносян

2023-12-14T05:10

2023-12-14T05:10

2023-12-14T05:10

новости

украина

терроризм

россия

mi6

спецслужба

цру

убийство

война

илья кива

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Украинские спецслужбы вместе со своими западными кураторами ведут против России асимметричную войну. Речь идет не только о мэтрах из MI-6 и ЦРУ, но и про поднаторевший в асимметричных войнах финский спецназ "Утти", рассказал эксперт.Политические убийства являются неотъемлемой частью асимметричных войн. Исполнителей для таких преступлений набирают через подкуп, шантаж и вербовку, добавил он.Бывший депутат Верховной рады Илья Кива никакой угрозы для киевского режима не представлял. Его убийство может простимулировать украинское подполье в России, участвующее в террористических атаках и диверсиях, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231212/1052008831.html

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новости, украина, терроризм, россия, mi6, спецслужба, цру, убийство, война, илья кива, диверсия