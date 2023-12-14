Подкуп, шантаж и вербовка. Эксперт раскрыл, как политические убийства стали частью ассиметричных войн
© Фото : CC0, PixabayПистолет глушитель заказное убийство
© Фото : CC0, Pixabay
Политические убийства ставят целью влияние на истеблишмент и устранение потенциальных конкурентов. Это обычный способ ведения боевых действий для страны, которая уступает противнику по военной мощи. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан 1-го ранга запаса Владимир Ераносян
Украинские спецслужбы вместе со своими западными кураторами ведут против России асимметричную войну. Речь идет не только о мэтрах из MI-6 и ЦРУ, но и про поднаторевший в асимметричных войнах финский спецназ "Утти", рассказал эксперт.
Политические убийства являются неотъемлемой частью асимметричных войн. Исполнителей для таких преступлений набирают через подкуп, шантаж и вербовку, добавил он.
"Политические убийства ставят целью повлиять на свой истеблишмент и внутриполитическую обстановку (когда устраняются потенциальные конкуренты). И это естественный способ ведения боевых действий для страны, которая заведомо уступает противнику по своей военной мощи", - указал Ераносян.
Бывший депутат Верховной рады Илья Кива никакой угрозы для киевского режима не представлял. Его убийство может простимулировать украинское подполье в России, участвующее в террористических атаках и диверсиях, заключил собеседник Украина.ру.
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