https://ukraina.ru/20231211/1051924718.html

Владимир Ераносян: Пока морпехи готовятся гнать ВСУ до Одессы, Финляндия наносит России двойной удар

Владимир Ераносян: Пока морпехи готовятся гнать ВСУ до Одессы, Финляндия наносит России двойной удар - 11.12.2023 Украина.ру

Владимир Ераносян: Пока морпехи готовятся гнать ВСУ до Одессы, Финляндия наносит России двойной удар

"Контрнаступ" затрещал по всем швам еще с 4 июня. За все эти месяцы потери ВСУ в районе Работино и Крынок оцениваются как 1:8, это катастрофа

2023-12-11T18:16

2023-12-11T18:16

2023-12-11T18:16

интервью

россия

всу

диверсия

украина

одесса

морская пехота

финляндия

теракт

спецслужба

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Поэтому у киевского режима есть единственный способ подбодрить свой националистический электорат – атаковать нашу инфраструктуру (мосты, электросети, подводные магистрали) и устраивать диверсии на военных объектах в глубине территории, считает эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее в Подмосковье был убит бывший депутат Верховной Рады Илья Кива. - Владимир Максимович, насколько сложно вычислить преступника до момента покушения? Насколько сложно его поймать потом?- Украинская агентура вместе со своими кураторами из различных спецслужб ведет против России ассиметричную войну. Речь идет не только о мэтрах из MI-6 и ЦРУ. Я имею в виду поднаторевший в ассиметричных войнах финский спецназ "Утти". Вы не поверите, но и в Эстонии под видом добровольческого формирования "Кайтселийт" идет подготовка диверсантов. Так что финские и эстонские спецслужбы активно сотрудничают с украинскими в части логистики и путей отхода.Политические убийства являются неотъемлемой частью ассиметричных войн. Исполнителей этих преступлений набирают через запугивание, подкуп шантаж и вербовку. Эти опции давно апробированы на Западе. Они переходят от одной спецслужбы к другой. Да, они нарабатывают новые детали, но в целом задача их проста. Политические убийства ставят целью повлиять на свой истеблишмент и внутриполитическую обстановку (когда устраняются потенциальные конкуренты). И это естественный способ ведения боевых действий для страны, которая заведомо уступает противнику по своей военной мощи."Контрнаступ" затрещал по всем швам еще с 4 июня. За все эти месяцы потери ВСУ (по моей инсайдерской информации из нашей 810-й бригады морской пехоты) в районе Работино и Крынок оцениваются как 1:8. Это катастрофа. Поэтому у киевского режима есть единственный способ подбодрить свой националистический электорат – атаковать нашу инфраструктуру (мосты, электросети, подводные магистрали) и устраивать диверсии на военных объектах в глубине территории.Это очень хорошо осуществляли финские подразделения. Таких специалистов до сих пор готовят на военной базе в Утти. Я не исключаю, что после вступления Финляндии в НАТО там однозначно появились украинцы. Плюс, Хельсинки плотно взаимодействует с Таллином. А именно в Эстонии на полигонах под видом "Кайтселийт" проходит подготовка диверсантов и разведчиков. У них есть целые подразделения, которые используют женщин в такой деятельности.Вспомните убийство Дарьи Дугиной. Его осуществляла Наталья Волк, которая после исполнения убыла в Эстонию.Кива никакой угрозы для режима Зеленского не представлял. У него не было поддержки внутри Украины. Но, с учетом исполнения убийства (выстрел в спину и контрольный выстрел), мы понимаем, что действовал профессионал. Это был либо сотрудник украинских спецслужб, либо боевик с большим опытом, либо криминальный киллер, которого наняли за большие деньги.Убийство Кивы не вызовет большого резонанса в России, учитывая его политические взгляды. Но это убийство еще больше простимулирует к активной деятельности украинское подполье в России, участвующее в террористических атаках, диверсиях или мошеннических схемах (чтобы подорвать финансовую систему РФ).У наших спецслужб работы добавится. Они с ней справляются. Но Украина пошла ва-банк. Она использует все подручные средства, чтобы хоть как-то компенсировать поражения на поле боя.- Россия предприняла ответные меры. Недавно ужесточили проверки для пребывающих в страну украинцев (они могут приехать только через аэропорт Шереметьево), наземный пункт пропуска со стороны Прибалтики заблокирован. Из-за этого в Россию стало труднее попасть тем украинцам, которые ей искренне симпатизируют. Насколько эти меры оправданы? Почему они были приняты сейчас, а не в начале СВО, что было бы логичнее?- Речь идет о коридорах для сторонников России и тем, кому угрожает опасность на Украине. Им надо бежать из Украины через третьи страны. Но там выходы закрыты украинскими пограничниками. Этих людей отлавливают, они попадают под раздачу.Еще можно организовать для них коридоры на линии боевого соприкосновения. Но это тоже опасно, потому что ситуация может выйти из-под контроля (дроны, минные поля, засады). Все-таки у Украины как террористического государства достаточно средств для запугивания людей. Я лично знаю ребят, которым удалось переправить в Россию ряд лиц, которым угрожала опасность на подконтрольной Киеву территории. Их переход был связан с невероятной опасностью. Для этого требовалась изрядная физическая подготовка. Пожилого человека так эвакуировать было бы невозможно.Мы сейчас столкнулись с угрозой, которая перманентно нависает над нами. И нам надо совершенствовать эти коридоры. Кстати, без взаимодействия с ВС РФ (артиллерия, БПЛА, транспортными вертолетами) эвакуировать большое количество людей и даже детей.Я общался с полным кавалером ордена Мужества с позывным "Мрамор" из 810-й бригады морской пехоты. "Мрамор" и его подчиненные за время боев в Мариуполе спасли 1300 человек. Особенно тяжело далась эвакуация детей из центральной больницы. Им пришлось пробивать дыру в тыловой части здания. К этой дыре подкатывали БМП, забирали раненых ребят и эвакуировали.И такую работу проводят многие наши части и подразделения.- Дмитрий Медведев ранее заявил, что угроза прямого столкновения между Россией и НАТО не была столь реальной со времен Карибского кризиса. С чем связан столь пессимистичный прогноз?- НАТО расширяется на восток. Вступление Финляндии в Альянс означает, что он получил под свой контроль новую территорию, которая будет осваиваться истребительной авиацией.Финляндия официально объявила о грядущих закупках истребителей F-35A Lightning II, которые могут нести ракеты, угрожающие нашим инфраструктурным объектам в Балтийском море и Северному флоту. Также на их борту можно разместить бомбы от 0.3 килотонн, которые допустимы в соответствии с концепцией НАТО о ведении тактической ядерной войны.Заявления Медведева могут быть связаны еще и с тем, что Швеция в случае вступления в НАТО будет предоставлять свои порты для подводных лодок и стратегических авианосцев с ядерными межконтинентальными баллистическими ракетами "Трайдент", которые бьют на 11 тысяч километров.- Как мы на это отвечаем?- Мы усиливаем наш Калининградский особый район. Наша морская пехота будет усиливаться и в количественном составе, и в плане огневой мощи. При президентстве Медведева туда были переброшены ОТРК "Искандер", которые могут сровнять с землей позиционные районы НАТО на территории Польши. А при Шойгу мы построили более 450 военных объектов на архипелагах в Арктическом регионе. Усилено командование Северного флота. Его возглавил Герой России Александр Моисеев.Мы готовимся к ядерной войне. Мы устанавливаем радиолокационные станции раннего предупреждения ракетной атаки, которые на расстоянии от 1000 до 6000 тысяч километров обнаруживают цели малого масштаба размером с теннисный мяч.Так что нам надо быть готовым к эскалации даже такого уровня.- В то же время западные поставки на Украину задерживаются и ограничиваются. Насколько это критично для экономики Киева и для ситуации на фронте?- Давайте рассмотрим ситуацию со снарядами 155-мм калибра на территории Германии. Немецкая пресса, получив инсайдерскую информацию от генералитета, недовольного политикой Шольца, утверждает, что в арсеналах Бундесвера осталось всего 40 тысяч таких боеприпасов. Это три дня интенсивных боев.ВСУ сейчас тратят 7-8 тысяч боеприпасов в сутки. Так что самое сильное по военной промышленности государство Европы не может нарастить производство боеприпасов из-за нехватки мощностей и денег для рабочих. На Rheinmetall сейчас трудятся 24 тысячи человек. Владельцы этой компании жалуются, что у них нет денег для новых работников.Более того, Макрон говорит, что давайте продавать оружие Украине. Мол, пусть Еврокомиссия отдает транши для Киева европейскому военпрому, который уже будет выпускать снаряды.В США тоже с этим тяжело. По заявлениям Пентагона, они могут нарастить выпуск 155-мм снарядов до 80 тысяч в месяц. Максимум они могут произвести 900 тысяч снарядов в год. То есть у них нет мощностей. А быстро перевести экономику на военные рельсы в ущерб социальным программам они не могут.К тому же, Украина ни деньгами, ни землей заплатить им не сможет. Речь идет о ее капитуляции в течение 2024 года к ноябрю. Никто не хочет отдавать деньги в пустоту. Деньги на Украине заработать нельзя. Поэтому с Украины они будут соскакивать.- Каким образом?- Сейчас удивитесь. Им хаос на Украине выгоден. Им выгоден мятеж украинского генералитета. Причем они сами дадут отмашку по шифрованной связи. Они разбудят своих людей из спецслужб, если Зеленский не пойдет на переговоры с Россией. Но это они хотят переговоров, не мы.Нам нужно отрезать Измаил и другие порты на Дунае от границы с Румынией. Нам надо экзистенциально обезопасить Крым. Для этого надо взять Одессу и Очаков. Если этого не произойдет, мы будем все время ждать, пока "Гарпун" (он бьет на 280 километров) прилетит по Евпатории. Зачем нам это надо?- Насчет переговоров. Почему-то и в украинских, и в российских СМИ звучит тема о перемирии. Зачем они нужны Киеву и Запада понятно. Зачем они нам в текущей фазе конфликта?- В 810-й и в 155-й бригадах морской пехоты вообще не ждут никаких переговоров. У бойцов такой настрой, что они говорят: "Мы ждем команды, чтобы пойти дальше". Я их часто навещаю. У них два девиза: "Там, где мы, там победа" и "Своих не бросаем. Даже двухсотыми".Я еще общаюсь с родителями наших морских пехотинцев. Недавно я разговаривал с Александром Юрьевичем Соколенко, который живет в одной из станиц под Ейском. Он отец двух военно-морских офицеров, один из которых был награжден за мужество в ходе боев на островах в Херсонской области. Он вместе со своими станичниками и сослуживцами собрал миллион рублей, на которые купили беспилотники и тепловизоры для морпехов.Да, у морской пехоты нет проблем с оснащением. Но это же расходники. Все время что-то может не хватать.И Соколенко, несмотря на то, что у него двое детей воюют и он за них волнуется, уверен, что никаких переговоров нам не надо. Надо очистить Украину от нацизма и обезопасить Россию.

https://ukraina.ru/20210413/1031121404.html

https://ukraina.ru/20231211/1051867389.html

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Роман Гнатюк

Роман Гнатюк

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Роман Гнатюк

интервью, россия, всу, диверсия, украина, одесса, морская пехота, финляндия, теракт, спецслужба, эстония, нато, ядерная война