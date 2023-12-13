https://ukraina.ru/20231213/1052015284.html

В Киеве прогремели взрывы, воздушную тревогу также объявили в Черниговской области

В Киеве прогремели взрывы, воздушную тревогу также объявили в Черниговской области - 13.12.2023 Украина.ру

В Киеве прогремели взрывы, воздушную тревогу также объявили в Черниговской области

В Киеве прогремели взрывы, воздушную тревогу также объявили Черниговской области Украины. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации и сообщений местных СМИ на 04:10 мск 13 декабря

2023-12-13T04:20

2023-12-13T04:20

2023-12-13T04:20

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взрыв

воздушная тревога

черниговская область

ракеты

сво

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"Наблюдатели сообщают о взрывах в столице… Враг наносит удары баллистическими ракетами по столице Украины… Киев, местные паблики сообщают о работе ПВО и ряде взрывов в столице", - говорится в телеграм-канале украинского издания "Зеркало недели".Отмечается, что удар по Киеву был внезапным, воздушная тревога была объявлена уже после первых взрывов.Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.

https://ukraina.ru/20231213/1052005623.html

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2023

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новости, украина, киев, взрыв, воздушная тревога, черниговская область, ракеты, сво