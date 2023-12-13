В Киеве прогремели взрывы, воздушную тревогу также объявили в Черниговской области
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В Киеве прогремели взрывы, воздушную тревогу также объявили Черниговской области Украины. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации и сообщений местных СМИ на 04:10 мск 13 декабря
"Наблюдатели сообщают о взрывах в столице… Враг наносит удары баллистическими ракетами по столице Украины… Киев, местные паблики сообщают о работе ПВО и ряде взрывов в столице", - говорится в телеграм-канале украинского издания "Зеркало недели".
Отмечается, что удар по Киеву был внезапным, воздушная тревога была объявлена уже после первых взрывов.
Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
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