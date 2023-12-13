В Киеве прогремели взрывы, воздушную тревогу также объявили в Черниговской области - 13.12.2023 Украина.ру
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В Киеве прогремели взрывы, воздушную тревогу также объявили в Черниговской области
В Киеве прогремели взрывы, воздушную тревогу также объявили в Черниговской области - 13.12.2023 Украина.ру
В Киеве прогремели взрывы, воздушную тревогу также объявили в Черниговской области
В Киеве прогремели взрывы, воздушную тревогу также объявили Черниговской области Украины. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации и сообщений местных СМИ на 04:10 мск 13 декабря
2023-12-13T04:20
2023-12-13T04:20
новости
украина
киев
взрыв
воздушная тревога
черниговская область
ракеты
сво
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"Наблюдатели сообщают о взрывах в столице… Враг наносит удары баллистическими ракетами по столице Украины… Киев, местные паблики сообщают о работе ПВО и ряде взрывов в столице", - говорится в телеграм-канале украинского издания "Зеркало недели".Отмечается, что удар по Киеву был внезапным, воздушная тревога была объявлена уже после первых взрывов.Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, киев, взрыв, воздушная тревога, черниговская область, ракеты, сво
Новости, Украина, Киев, взрыв, воздушная тревога, Черниговская область, ракеты, СВО

В Киеве прогремели взрывы, воздушную тревогу также объявили в Черниговской области

04:20 13.12.2023
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкРабота ракетного комплекса "Искандер" по целям ВСУ
Работа ракетного комплекса Искандер по целям ВСУ
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
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В Киеве прогремели взрывы, воздушную тревогу также объявили Черниговской области Украины. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации и сообщений местных СМИ на 04:10 мск 13 декабря
"Наблюдатели сообщают о взрывах в столице… Враг наносит удары баллистическими ракетами по столице Украины… Киев, местные паблики сообщают о работе ПВО и ряде взрывов в столице", - говорится в телеграм-канале украинского издания "Зеркало недели".
Отмечается, что удар по Киеву был внезапным, воздушная тревога была объявлена уже после первых взрывов.
Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
Богдан Безпалько интервью - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
02:35
Богдан Безпалько: Британия ударит "морским" кулаком, чтобы спасти ВСУ, но Россия заберет Харьков и ОдессуНАТО может заявить, что готов вступить в конфликт, но это крайне маловероятно. Если до этого дойдет, финны и итальянцы ощутят легкий запах бомб, которые взрывали на полигоне Новая Земля, считает политолог Богдан Безпалько
 
НовостиУкраинаКиеввзрыввоздушная тревогаЧерниговская областьракетыСВО
 
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