Анкара отказалась передавать Киеву системы С-400 - 02.05.2024 Украина.ру
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Анкара отказалась передавать Киеву системы С-400
Анкара отказалась передавать Киеву системы С-400 - 02.05.2024 Украина.ру
Анкара отказалась передавать Киеву системы С-400
Турция не будет передавать какой-либо стране, в том числе Украине, зенитно-ракетные комплексы С-400, которыми Анкара располагает сегодня. Об этом 2 мая заявил министр обороны Турции Яшар Гюлер, передает РИА Новости
2024-05-02T19:58
2024-05-02T19:58
новости
турция
анкара
украина
с-400 «триумф»
военная помощь
военная техника
сво
всу
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Напомним, в 2017 году Анкара договорилась с Москвой о поставке в Турцию полкового комплекта С-400. США требовали отказаться от российских установок и перейти на Patriot, однако системы были переданы в Турцию. Бывший главком украинской армии Валерий Залужный сообщал, что Россия улучшила свою противовоздушную оборону, а новые версии ракет систем С-400 могут достигать Днепропетровска. В то же время, передаваемое Украине оружие теряет свою полезность, поскольку медлительность Запада в его поставках даёт ВС РФ возможность быстрее совершенствовать свои вооружения.
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новости, турция, анкара, украина, с-400 «триумф», военная помощь, военная техника, сво, всу
Новости, Турция, Анкара, Украина, С-400 «Триумф», военная помощь, военная техника, СВО, ВСУ

Анкара отказалась передавать Киеву системы С-400

19:58 02.05.2024
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТурецкий курорт Анталья
Турецкий курорт Анталья - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Турция не будет передавать какой-либо стране, в том числе Украине, зенитно-ракетные комплексы С-400, которыми Анкара располагает сегодня. Об этом 2 мая заявил министр обороны Турции Яшар Гюлер, передает РИА Новости
"Мы не собираемся передавать кому-либо свои системы С-400", – ответил он на вопрос о том, поступала ли просьба передать ЗРК Украине.
Напомним, в 2017 году Анкара договорилась с Москвой о поставке в Турцию полкового комплекта С-400. США требовали отказаться от российских установок и перейти на Patriot, однако системы были переданы в Турцию.
Бывший главком украинской армии Валерий Залужный сообщал, что Россия улучшила свою противовоздушную оборону, а новые версии ракет систем С-400 могут достигать Днепропетровска. В то же время, передаваемое Украине оружие теряет свою полезность, поскольку медлительность Запада в его поставках даёт ВС РФ возможность быстрее совершенствовать свои вооружения.
18 апреля, 23:15
Польша отказала Украине в передаче систем ПВОПольша не располагает достаточным количеством систем противовоздушной обороны, чтобы можно было передать хоть одну из установок Украине. Об этом 18 апреля заявил премьер-министр Польши Дональд Туск по итогам заседания Европейского совета
 
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