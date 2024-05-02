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Анкара отказалась передавать Киеву системы С-400

Анкара отказалась передавать Киеву системы С-400 - 02.05.2024 Украина.ру

Анкара отказалась передавать Киеву системы С-400

Турция не будет передавать какой-либо стране, в том числе Украине, зенитно-ракетные комплексы С-400, которыми Анкара располагает сегодня. Об этом 2 мая заявил министр обороны Турции Яшар Гюлер, передает РИА Новости

2024-05-02T19:58

2024-05-02T19:58

2024-05-02T19:58

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Напомним, в 2017 году Анкара договорилась с Москвой о поставке в Турцию полкового комплекта С-400. США требовали отказаться от российских установок и перейти на Patriot, однако системы были переданы в Турцию. Бывший главком украинской армии Валерий Залужный сообщал, что Россия улучшила свою противовоздушную оборону, а новые версии ракет систем С-400 могут достигать Днепропетровска. В то же время, передаваемое Украине оружие теряет свою полезность, поскольку медлительность Запада в его поставках даёт ВС РФ возможность быстрее совершенствовать свои вооружения.

https://ukraina.ru/20240418/1054594540.html

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новости, турция, анкара, украина, с-400 «триумф», военная помощь, военная техника, сво, всу