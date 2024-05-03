"Берите черепа в руки": Баранец о том, как "разрубание" ВСУ в Авдеевке пригодится для взятия Часов Яра
У ВС РФ наконец-то появились ФАБ-3000, это серьезные "таблетки", которые значительно повлияют на "мозги" украинских военных. Российские инженеры переоборудуют самолеты, чтобы те смогли нести тяжелые ФАБы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
Сейчас основной кратер боевых действий - это Часов Яр. У ВС РФ уже есть хороший опыт генерал-полковника Андрея Мордвичева, который "устал топтаться перед Авдеевкой". Этот опыт будет использоваться и при освобождении Часов Яра, рассказал обозреватель.
"Он собрал штабных офицеров и сказал: "Мужики, сколько мы будем тут стоять? Над нами уже народ смеется. Берите черепа в руки и придумайте, как мы будем брать Авдеевку, которую мы уже два года не могли взять". И Мордвичев ее взял", - отметил Баранец.
Более того, сейчас у ВС РФ наконец-то появились ФАБ-3000. Это серьезные "таблетки", которые очень сильно повлияют на мозги ВСУ. Украинские военные говорят, что когда их подразделение оказывается под взрывной волной, половина из них "сразу сходит с ума", добавил он.
В небе над Часовым Яром появится российская авиация, благодаря которой эти авиабомбы окажутся на земле. Сейчас инженеры переоборудуют самолеты ВКС РФ, чтобы те могли нести тяжелые ФАБы, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Виктор Баранец: Россия готовит таблетки для мозгов ВСУ в Часовом Яре, думая о "случайной" войне с НАТО читайте на сайте Украина.ру
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