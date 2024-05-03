"Берите черепа в руки": Баранец о том, как "разрубание" ВСУ в Авдеевке пригодится для взятия Часов Яра - 03.05.2024 Украина.ру
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"Берите черепа в руки": Баранец о том, как "разрубание" ВСУ в Авдеевке пригодится для взятия Часов Яра
"Берите черепа в руки": Баранец о том, как "разрубание" ВСУ в Авдеевке пригодится для взятия Часов Яра - 03.05.2024 Украина.ру
"Берите черепа в руки": Баранец о том, как "разрубание" ВСУ в Авдеевке пригодится для взятия Часов Яра
У ВС РФ наконец-то появились ФАБ-3000, это серьезные "таблетки", которые значительно повлияют на "мозги" украинских военных. Российские инженеры переоборудуют самолеты, чтобы те смогли нести тяжелые ФАБы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
2024-05-03T06:00
2024-05-03T06:00
новости
россия
авдеевка
часов яр
виктор баранец
вкс
авиабомбы
вс рф
авиация
донецкое направление
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Сейчас основной кратер боевых действий - это Часов Яр. У ВС РФ уже есть хороший опыт генерал-полковника Андрея Мордвичева, который "устал топтаться перед Авдеевкой". Этот опыт будет использоваться и при освобождении Часов Яра, рассказал обозреватель.Более того, сейчас у ВС РФ наконец-то появились ФАБ-3000. Это серьезные "таблетки", которые очень сильно повлияют на мозги ВСУ. Украинские военные говорят, что когда их подразделение оказывается под взрывной волной, половина из них "сразу сходит с ума", добавил он.В небе над Часовым Яром появится российская авиация, благодаря которой эти авиабомбы окажутся на земле. Сейчас инженеры переоборудуют самолеты ВКС РФ, чтобы те могли нести тяжелые ФАБы, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Виктор Баранец: Россия готовит таблетки для мозгов ВСУ в Часовом Яре, думая о "случайной" войне с НАТО читайте на сайте Украина.ру
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авдеевка
часов яр
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новости, россия, авдеевка, часов яр, виктор баранец, вкс, авиабомбы, вс рф, авиация, донецкое направление
Новости, Россия, Авдеевка, Часов Яр, Виктор Баранец, ВКС, авиабомбы, ВС РФ, авиация, Донецкое направление

"Берите черепа в руки": Баранец о том, как "разрубание" ВСУ в Авдеевке пригодится для взятия Часов Яра

06:00 03.05.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота РСЗО на Запорожском направлении
Работа РСЗО на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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У ВС РФ наконец-то появились ФАБ-3000, это серьезные "таблетки", которые значительно повлияют на "мозги" украинских военных. Российские инженеры переоборудуют самолеты, чтобы те смогли нести тяжелые ФАБы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
Сейчас основной кратер боевых действий - это Часов Яр. У ВС РФ уже есть хороший опыт генерал-полковника Андрея Мордвичева, который "устал топтаться перед Авдеевкой". Этот опыт будет использоваться и при освобождении Часов Яра, рассказал обозреватель.
"Он собрал штабных офицеров и сказал: "Мужики, сколько мы будем тут стоять? Над нами уже народ смеется. Берите черепа в руки и придумайте, как мы будем брать Авдеевку, которую мы уже два года не могли взять". И Мордвичев ее взял", - отметил Баранец.
Более того, сейчас у ВС РФ наконец-то появились ФАБ-3000. Это серьезные "таблетки", которые очень сильно повлияют на мозги ВСУ. Украинские военные говорят, что когда их подразделение оказывается под взрывной волной, половина из них "сразу сходит с ума", добавил он.
В небе над Часовым Яром появится российская авиация, благодаря которой эти авиабомбы окажутся на земле. Сейчас инженеры переоборудуют самолеты ВКС РФ, чтобы те могли нести тяжелые ФАБы, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Виктор Баранец: Россия готовит таблетки для мозгов ВСУ в Часовом Яре, думая о "случайной" войне с НАТО читайте на сайте Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 02.05.2024
Вчера, 12:14
Любимое детище американцев: что не так с элитной 47-й бригадой ВСУЭлитную 47-ю механизированную бригаду ВСУ снова лихорадит. Командование продолжает затыкать ею дыры на фронте, в то время как личный состав бригады несет большие потери без отдыха и ротации, а хваленая западная техника ситуацию не спасает
 
НовостиРоссияАвдеевкаЧасов ЯрВиктор БаранецВКСавиабомбыВС РФавиацияДонецкое направление
 
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