МВД РФ объявило в розыск секретаря СНБО, экс-министра финансов и бывшего главу Нацбанка Украины - 03.05.2024 Украина.ру
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МВД РФ объявило в розыск секретаря СНБО, экс-министра финансов и бывшего главу Нацбанка Украины
МВД РФ объявило в розыск секретаря СНБО, экс-министра финансов и бывшего главу Нацбанка Украины - 03.05.2024 Украина.ру
МВД РФ объявило в розыск секретаря СНБО, экс-министра финансов и бывшего главу Нацбанка Украины
Министерство внутренних дел России объявило в розыск секретаря совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Литвиненко, следует из базы ведомства.
2024-05-03T07:14
2024-05-03T07:20
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"Александр Валерьевич Литвиненко, 27.4.1972. Разыскивается по статье УК", - указано в базе розыска МВД РФ.В конце марта президент Украины Владимир Зеленский сменил секретаря СНБО, вместо Алексея Данилова пост занял Александр Литвиненко, до этого возглавлявший службу внешней разведки.Кроме того, МВД объявило в розыск бывшего главу Национального банка Украины Степана Кубива, а также экс-министра финансов Украины Александра Шлапака.Статьи, по которым их разыскивают, не разглашаются.В январе 2024 года Следственный комитет России заочно предъявил обвинения Кубиве и Шлапаку в финансировании "антитеррористической операции" в Донбассе.
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новости, украина, россия, донбасс, кубив, владимир зеленский, александр литвиненко, мвд, снбо, нацбанк
Новости, Украина, Россия, Донбасс, Кубив, Владимир Зеленский, Александр Литвиненко, МВД, СНБО, Нацбанк

МВД РФ объявило в розыск секретаря СНБО, экс-министра финансов и бывшего главу Нацбанка Украины

07:14 03.05.2024 (обновлено: 07:20 03.05.2024)
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМВД РФ
МВД РФ - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Министерство внутренних дел России объявило в розыск секретаря совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Литвиненко, следует из базы ведомства.
"Александр Валерьевич Литвиненко, 27.4.1972. Разыскивается по статье УК", - указано в базе розыска МВД РФ.
В конце марта президент Украины Владимир Зеленский сменил секретаря СНБО, вместо Алексея Данилова пост занял Александр Литвиненко, до этого возглавлявший службу внешней разведки.
Кроме того, МВД объявило в розыск бывшего главу Национального банка Украины Степана Кубива, а также экс-министра финансов Украины Александра Шлапака.
Статьи, по которым их разыскивают, не разглашаются.
В январе 2024 года Следственный комитет России заочно предъявил обвинения Кубиве и Шлапаку в финансировании "антитеррористической операции" в Донбассе.
- РИА Новости, 1920, 19.02.2024
19 февраля, 13:56
МВД России разыскивает украинку, оголившую грудь на Красной площадиМинистерство внутренних дел России объявило украинку Лолиту Богданову 1999 года рождения в розыск по уголовной статье, говорится в базе данных ведомства
 
НовостиУкраинаРоссияДонбассКубивВладимир ЗеленскийАлександр ЛитвиненкоМВДСНБОНацбанк
 
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