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МВД РФ объявило в розыск секретаря СНБО, экс-министра финансов и бывшего главу Нацбанка Украины

МВД РФ объявило в розыск секретаря СНБО, экс-министра финансов и бывшего главу Нацбанка Украины - 03.05.2024 Украина.ру

МВД РФ объявило в розыск секретаря СНБО, экс-министра финансов и бывшего главу Нацбанка Украины

Министерство внутренних дел России объявило в розыск секретаря совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Литвиненко, следует из базы ведомства.

2024-05-03T07:14

2024-05-03T07:14

2024-05-03T07:20

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"Александр Валерьевич Литвиненко, 27.4.1972. Разыскивается по статье УК", - указано в базе розыска МВД РФ.В конце марта президент Украины Владимир Зеленский сменил секретаря СНБО, вместо Алексея Данилова пост занял Александр Литвиненко, до этого возглавлявший службу внешней разведки.Кроме того, МВД объявило в розыск бывшего главу Национального банка Украины Степана Кубива, а также экс-министра финансов Украины Александра Шлапака.Статьи, по которым их разыскивают, не разглашаются.В январе 2024 года Следственный комитет России заочно предъявил обвинения Кубиве и Шлапаку в финансировании "антитеррористической операции" в Донбассе.

https://ukraina.ru/20240219/1053392138.html

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новости, украина, россия, донбасс, кубив, владимир зеленский, александр литвиненко, мвд, снбо, нацбанк