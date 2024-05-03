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"Все-таки не Румыния!" Максим Бардин о намерениях политиков постсоветской Молдавии
"Все-таки не Румыния!" Максим Бардин о намерениях политиков постсоветской Молдавии - 03.05.2024 Украина.ру
"Все-таки не Румыния!" Максим Бардин о намерениях политиков постсоветской Молдавии
Член Высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия", политолог Максим Бардин заявил, что съезд оппозиционных политиков Молдавии в Москве — грандиозное историческое событие. Эксперт добавил, что 30 лет назад такое мероприятие сложно было представить.
2024-05-03T05:04
2024-05-03T05:04
2024-05-03T05:04
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“Казалось, республика окончательно и бесповоротно ушла от РФ, присоединится к Румынии и начнет собственный политический курс в новую Европу. Но случилось иначе. Молдавия в состав Румынии не вошла, а местные политики приезжают в нашу столицу и проводят здесь собственное мероприятие”, — заметил Максим Бардин.Он также добавил, что политики из Молдавии желают выстраивать конструктивное взаимодействие именно с российскими лидерами.“Часть молдавских деятелей верят в Москву, а не в Бухарест, Брюссель, Вашингтон или Майю Санду”, — пояснил Максин Бардин.Полный текст интервью Максим Бардин: Глубинная Молдавия не готова быть "анти-Россией" и убивать себя как Украина читайте на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, молдавия, москва, румыния
"Все-таки не Румыния!" Максим Бардин о намерениях политиков постсоветской Молдавии
Член Высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия", политолог Максим Бардин заявил, что съезд оппозиционных политиков Молдавии в Москве — грандиозное историческое событие. Эксперт добавил, что 30 лет назад такое мероприятие сложно было представить.
“Казалось, республика окончательно и бесповоротно ушла от РФ, присоединится к Румынии и начнет собственный политический курс в новую Европу. Но случилось иначе. Молдавия в состав Румынии не вошла, а местные политики приезжают в нашу столицу и проводят здесь собственное мероприятие”, — заметил Максим Бардин.
Он также добавил, что политики из Молдавии желают выстраивать конструктивное взаимодействие именно с российскими лидерами.
“Часть молдавских деятелей верят в Москву, а не в Бухарест, Брюссель, Вашингтон или Майю Санду”, — пояснил Максин Бардин.