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"Одну тайну я все же приоткрою": полковник Баранец раскрыл, как ВС РФ приделали "мозги к чугунной дылде"
"Одну тайну я все же приоткрою": полковник Баранец раскрыл, как ВС РФ приделали "мозги к чугунной дылде" - 03.05.2024 Украина.ру
"Одну тайну я все же приоткрою": полковник Баранец раскрыл, как ВС РФ приделали "мозги к чугунной дылде"
В системе тяжелых авиабомб требуются некоторые инженерные доработки. Нельзя просто прицепить к самолету ФАБ и отправить его на задание. Для этого нужна модернизированная система наведения. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
2024-05-03T03:20
2024-05-03T03:20
2024-05-03T03:20
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Сейчас у ВС РФ наконец-то появились ФАБ-3000. Это серьезные "таблетки", которые очень сильно повлияют на мозги ВСУ. Украинские военные говорят, что когда их подразделение оказывается под взрывной волной, половина из них "сразу сходит с ума", рассказал обозреватель.Сейчас инженеры переоборудуют самолеты ВКС РФ, чтобы они могли нести тяжелые ФАБы. Конкретные модели самолетов-носителей я называть не буду, добавил он.Чтобы понять, какой самолет может поднять ФАБ-3000, можно почитать в сети тактико-технические характеристики российских бомбардировщиков. Там можно найти самолет, который способен поднять вес больше, чем три тонны, указал военный.Но в системе этого оружия требуются некоторые доработки. Нельзя просто прицепить к самолету ФАБ и отправить его на задание. Для этого нужна модернизированная система наведения, отметил он."Раньше это была простая железяка. Вылетел – бросил – сделал противоракетный маневр - убежал. А сейчас ФАБы становятся высокоточными. Мы приделали "мозги" к этой чугунной дылде", - резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Виктор Баранец: Россия готовит таблетки для мозгов ВСУ в Часовом Яре, думая о "случайной" войне с НАТО читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240502/1054832144.html
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новости, виктор баранец, россия, вс рф, авиация, авиабомбы, вкс, сво, спецоперация, часов яр
Новости, Виктор Баранец, Россия, ВС РФ, авиация, авиабомбы, ВКС, СВО, Спецоперация, Часов Яр
"Одну тайну я все же приоткрою": полковник Баранец раскрыл, как ВС РФ приделали "мозги к чугунной дылде"
В системе тяжелых авиабомб требуются некоторые инженерные доработки. Нельзя просто прицепить к самолету ФАБ и отправить его на задание. Для этого нужна модернизированная система наведения. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
Сейчас у ВС РФ наконец-то появились ФАБ-3000. Это серьезные "таблетки", которые очень сильно повлияют на мозги ВСУ. Украинские военные говорят, что когда их подразделение оказывается под взрывной волной, половина из них "сразу сходит с ума", рассказал обозреватель.
Сейчас инженеры переоборудуют самолеты ВКС РФ, чтобы они могли нести тяжелые ФАБы. Конкретные модели самолетов-носителей я называть не буду, добавил он.
"Потому что противник выискивает, когда и где они появятся. Когда мы начнем их применять, я вам обо всем расскажу. Но одну небольшую тайну я вам все же приоткрою", - сообщил Баранец.
Чтобы понять, какой самолет может поднять ФАБ-3000, можно почитать в сети тактико-технические характеристики российских бомбардировщиков. Там можно найти самолет, который способен поднять вес больше, чем три тонны, указал военный.
Но в системе этого оружия требуются некоторые доработки. Нельзя просто прицепить к самолету ФАБ и отправить его на задание. Для этого нужна модернизированная система наведения, отметил он.
"Раньше это была простая железяка. Вылетел – бросил – сделал противоракетный маневр - убежал. А сейчас ФАБы становятся высокоточными. Мы приделали "мозги" к этой чугунной дылде", - резюмировал собеседник издания.