Готовы сдаться без разрешения. Генерал-майор сравнил судьбу Очеретино с Донецком и Луганском - 03.05.2024 Украина.ру
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Готовы сдаться без разрешения. Генерал-майор сравнил судьбу Очеретино с Донецком и Луганском
Готовы сдаться без разрешения. Генерал-майор сравнил судьбу Очеретино с Донецком и Луганском - 03.05.2024 Украина.ру
Готовы сдаться без разрешения. Генерал-майор сравнил судьбу Очеретино с Донецком и Луганском
У Вооруженных сил Украины (ВСУ) не хватает оружия и боеприпасов — это уже становится нормой. Сдаются они или отходят, рассказал Герой России, генерал-майор Сергей Липовой
2024-05-03T03:03
2024-05-03T03:03
новости
очеретино
донецк
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В конце прошлой недели стали поступать сообщения, что ВС РФ продвинулись в сторону Очеретино к северо-западу от Авдеевки. В понедельник вечером появились подтверждающие видео от бойцов с мест, что Россия полностью освободила этот населенный пункт и продвигается дальше.Эксперт заявил, что ВСУ никуда не ушли. Отход украинских войск был тактическим отступлением, подчеркнул Сергей Липовой. По его словам, южные окраины и центр Очеретино фактически были под контролем России.Он добавил, что украинцы предпочли бы сдаться, лишь бы остаться живыми. По словам эксперта, если ВСУ отходят на запасные позиции, то они это делают без разрешения.Полный текст интервью Генерал-майор Сергей Липовой: Россия навязала ВСУ смертельную гонку, а Запад добавил им головную боль читайте на сайте Украина.ру.
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новости, очеретино, донецк, луганск, украина.ру
Новости, Очеретино, Донецк, Луганск, Украина.ру

Готовы сдаться без разрешения. Генерал-майор сравнил судьбу Очеретино с Донецком и Луганском

03:03 03.05.2024
 
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У Вооруженных сил Украины (ВСУ) не хватает оружия и боеприпасов — это уже становится нормой. Сдаются они или отходят, рассказал Герой России, генерал-майор Сергей Липовой
В конце прошлой недели стали поступать сообщения, что ВС РФ продвинулись в сторону Очеретино к северо-западу от Авдеевки. В понедельник вечером появились подтверждающие видео от бойцов с мест, что Россия полностью освободила этот населенный пункт и продвигается дальше.
Эксперт заявил, что ВСУ никуда не ушли. Отход украинских войск был тактическим отступлением, подчеркнул Сергей Липовой. По его словам, южные окраины и центр Очеретино фактически были под контролем России.
“Поэтому противник решил не рисковать и отвел войска на более выгодные рубежи из-за слабости своих позиций. Кроме того, формирования киевского режима отходят не только под Очеретино, но и на Южно-Донецком и Луганском направлениях”, — объяснил Сергей Липовой.
Он добавил, что украинцы предпочли бы сдаться, лишь бы остаться живыми. По словам эксперта, если ВСУ отходят на запасные позиции, то они это делают без разрешения.
“События в Очеретино — это не первое тактическое отступление ВСУ. Надеюсь, этот процесс будет идти по нарастающей”, — резюмировал Сергей Липовой.
Полный текст интервью Генерал-майор Сергей Липовой: Россия навязала ВСУ смертельную гонку, а Запад добавил им головную боль читайте на сайте Украина.ру.
 
НовостиОчеретиноДонецкЛуганскУкраина.ру
 
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