https://ukraina.ru/20240503/1054843570.html
Готовы сдаться без разрешения. Генерал-майор сравнил судьбу Очеретино с Донецком и Луганском
Готовы сдаться без разрешения. Генерал-майор сравнил судьбу Очеретино с Донецком и Луганском - 03.05.2024 Украина.ру
Готовы сдаться без разрешения. Генерал-майор сравнил судьбу Очеретино с Донецком и Луганском
У Вооруженных сил Украины (ВСУ) не хватает оружия и боеприпасов — это уже становится нормой. Сдаются они или отходят, рассказал Герой России, генерал-майор Сергей Липовой
2024-05-03T03:03
2024-05-03T03:03
2024-05-03T03:03
новости
очеретино
донецк
луганск
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/19/1054735433_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_78a1041b442a15d272decfb3bdde95bc.jpg
В конце прошлой недели стали поступать сообщения, что ВС РФ продвинулись в сторону Очеретино к северо-западу от Авдеевки. В понедельник вечером появились подтверждающие видео от бойцов с мест, что Россия полностью освободила этот населенный пункт и продвигается дальше.Эксперт заявил, что ВСУ никуда не ушли. Отход украинских войск был тактическим отступлением, подчеркнул Сергей Липовой. По его словам, южные окраины и центр Очеретино фактически были под контролем России.Он добавил, что украинцы предпочли бы сдаться, лишь бы остаться живыми. По словам эксперта, если ВСУ отходят на запасные позиции, то они это делают без разрешения.Полный текст интервью Генерал-майор Сергей Липовой: Россия навязала ВСУ смертельную гонку, а Запад добавил им головную боль читайте на сайте Украина.ру.
очеретино
донецк
луганск
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/19/1054735433_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_32debc3d94345ed0ec2809febe17368f.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, очеретино, донецк, луганск, украина.ру
Новости, Очеретино, Донецк, Луганск, Украина.ру
Готовы сдаться без разрешения. Генерал-майор сравнил судьбу Очеретино с Донецком и Луганском
У Вооруженных сил Украины (ВСУ) не хватает оружия и боеприпасов — это уже становится нормой. Сдаются они или отходят, рассказал Герой России, генерал-майор Сергей Липовой
В конце прошлой недели стали поступать сообщения, что ВС РФ продвинулись в сторону Очеретино к северо-западу от Авдеевки. В понедельник вечером появились подтверждающие видео от бойцов с мест, что Россия полностью освободила этот населенный пункт и продвигается дальше.
Эксперт заявил, что ВСУ никуда не ушли. Отход украинских войск был тактическим отступлением, подчеркнул Сергей Липовой. По его словам, южные окраины и центр Очеретино фактически были под контролем России.
“Поэтому противник решил не рисковать и отвел войска на более выгодные рубежи из-за слабости своих позиций. Кроме того, формирования киевского режима отходят не только под Очеретино, но и на Южно-Донецком и Луганском направлениях”, — объяснил Сергей Липовой.
Он добавил, что украинцы предпочли бы сдаться, лишь бы остаться живыми. По словам эксперта, если ВСУ отходят на запасные позиции, то они это делают без разрешения.
“События в Очеретино — это не первое тактическое отступление ВСУ. Надеюсь, этот процесс будет идти по нарастающей”, — резюмировал Сергей Липовой.