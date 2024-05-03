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Готовы сдаться без разрешения. Генерал-майор сравнил судьбу Очеретино с Донецком и Луганском

Готовы сдаться без разрешения. Генерал-майор сравнил судьбу Очеретино с Донецком и Луганском - 03.05.2024 Украина.ру

Готовы сдаться без разрешения. Генерал-майор сравнил судьбу Очеретино с Донецком и Луганском

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) не хватает оружия и боеприпасов — это уже становится нормой. Сдаются они или отходят, рассказал Герой России, генерал-майор Сергей Липовой

2024-05-03T03:03

2024-05-03T03:03

2024-05-03T03:03

новости

очеретино

донецк

луганск

украина.ру

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В конце прошлой недели стали поступать сообщения, что ВС РФ продвинулись в сторону Очеретино к северо-западу от Авдеевки. В понедельник вечером появились подтверждающие видео от бойцов с мест, что Россия полностью освободила этот населенный пункт и продвигается дальше.Эксперт заявил, что ВСУ никуда не ушли. Отход украинских войск был тактическим отступлением, подчеркнул Сергей Липовой. По его словам, южные окраины и центр Очеретино фактически были под контролем России.Он добавил, что украинцы предпочли бы сдаться, лишь бы остаться живыми. По словам эксперта, если ВСУ отходят на запасные позиции, то они это делают без разрешения.Полный текст интервью Генерал-майор Сергей Липовой: Россия навязала ВСУ смертельную гонку, а Запад добавил им головную боль читайте на сайте Украина.ру.

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