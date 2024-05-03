Смерть Андрея Тропилло, Нетребко угрожает украинской "мирной конференции". События культуры за неделю - 03.05.2024 Украина.ру
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Культура
https://ukraina.ru/20240503/1054858383.html
Смерть Андрея Тропилло, Нетребко угрожает украинской "мирной конференции". События культуры за неделю
Смерть Андрея Тропилло, Нетребко угрожает украинской "мирной конференции". События культуры за неделю - 03.05.2024 Украина.ру
Смерть Андрея Тропилло, Нетребко угрожает украинской "мирной конференции". События культуры за неделю
Умер Андрей Тропилло; концерт Нетребко в Швейцарии отменили из-за опасений Зеленского; участники из КНР и Сербии стали лауреатами патриотического фестиваля в Москве
2024-05-03T04:00
2024-05-03T04:00
культура
эксклюзив
культура
украина
швейцария
россия
анна нетребко
виктор цой
владимир зеленский
рок
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"Вынес на плечах русскую рок-музыку"В среду, 1 мая, стало известно о смерти советского и российского рок-музыканта, звукорежиссера и продюсера Андрея Тропилло. Телеграм-канал SHOTсообщил о том, что музыканта не стало, ссылаясь на его дочь. Последние 2 года Тропилло жил в Финляндии, в деревне Порламми, там же, по словам его дочери, музыканта похоронят. Причина смерти на данный момент неизвестна."Первый музыкальный продюсер в СССР" – так Андрея Тропилло стали называть, когда это слово в принципе появилось в лексиконе советских и постсоветских граждан, а на заре своей творческой деятельности – с конца 70-х годов он записывал на собственной студии альбомы всех тех, кого мы давно уже называем легендами русского рока – "Кино", "Машина времени", "Аквариум", "Пикник", "Зоопарк", "ДДТ", "Алиса" и многие другие.Студия "АнТроп" была создана Андреем Тропилло в 1975 году. Когда спустя много лет, в 2011 студия столкнулась с угрозой закрытия, именитые музыканты просили о заступничестве губернатора Ленинградской области Валентину Матвиенко и президента России Дмитрия Медведева. Студия и вся деятельность Тропилло являются "частью нашей истории и частью нашей культуры" заявил тогда Андрей Макаревич*, а Борис Гребенщиков* обобщил еще более фундаментально:Тропилло не только записывал альбомы всеми любимых групп в качестве руководителя студии, но и участвовал в создании их концепции, звукозаписи и организации концертов. Иногда он и сам выступал в качестве исполнителя, чаще всего бэк-вокалиста, но также играл на гитаре и на флейте.Андрей Тропилло оставил много ярких воспоминаний из своей жизни: на сайте "Специального радио" опубликован цикл рассказов "Короткие истории об интересных случаях из жизни Андрея Тропилло рассказанные им самим", в которых встречаются колоритные и очень личные факты о первых лицах русского рока, например – о Викторе Цое:"…Курёхин предсказывал большое будущее группе "Кино", хотя предпосылок к этому в начале творческого пути у Цоя не было. Витя выглядел скромным, молчаливым пареньком с восточной внешностью, был отстраненным потому что рокеры в восьмидесятые его презирали. Тот же Макаревич*, с которым я продолжал общаться, часто говорил: "Тебе не стыдно? Зачем ты с ним возишься! Ладно, Боря* — гений, а Цой-то этот тебе для чего?!". В рок-клубе на Рубинштейна любить "Кино" считалось о ч е н ь плохим тоном…"К своему 55-летию, отпразднованному в 2006 году, Тропилло записал более 300 альбомов русского рока.Накануне "Российская газета" также побеседовала с директором продюсерского центра "Лад" Евгением Горенбург, который рассказал журналистам, что в 2025 году на Урале планируют снять фильм о Свердловском рок-клубе, где появились и стали известны "Наутилус Помпилиус", "Чайф", "Агата Кристи", "Смысловые галлюцинации" и другие культовые группы.Сам Горенбург – музыкант и сооснователь многих уральских рок-фестивалей.Рабочее название фильма – "Дуэль", рассказал журналистам "Российской газеты" Горенбург.Зеленский испугался НетребкоНовости об отмене выступлений российских артистов в Европе давно стали обыденностью, но запрет концерта оперной певицы Анны Нетребко в Люцерне, запланированный на 1 июня 2024 года – необычный.Даже местная пресса, новостной портал Swiss Info, пишет, что отмены концерта давлением добилось правительства кантона Люцерн, у площадки – KKL Culture and Congress Centre не оставалось выбора."Правительство кантона Люцерн также предупредило о беспорядках и протестах в Люцерне, "которые могут поставить под угрозу безопасность нашего населения", сказал Армин Хартманн, директор департамента образования и культуры кантона Люцерн. В письме правительство кантона выразило "недвусмысленное ожидание", что запланированный концерт с участием Нетребко должен быть отменен, продолжил Хартманн", – сказано в материале.В публикации также приводятся слова самой Нетребко, которая "выразила сожаление по поводу односторонней отмены концерта вопреки контрактным обязательствам с организаторами".Причина отмены – запланированная на июнь в Швейцарии "мирная конференция" по Украине."Близость", строго говоря, достаточно условная: конференция пройдет в Бюргенштоке 15-16 июня, о чем 2 мая сообщили в Офисе президента Украины.Не о Нетребко лично, но о неких абстрактных опасностях говорил ранее президент Украины Владимир Зеленский:"У нас есть точная информация от разведки – конкретные данные, что Россия не просто хочет сорвать Саммит мира, но и имеет конкретный план, как это сделать", – сказал он 24 апреля на встрече с представителями государств-партнеров и международных организаций, которые работают на Украине, и украинскими дипломатами.Участие России в "мирной конференции" на данный момент не предусмотрено, о чем говорят официальные лица в Швейцарии, но глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью Foreign Policy заявил, что после Саммита "могут начаться переговоры с Россией".В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что никаких серьезных ожиданий от конференции в Швейцарии по Украине без участия России быть не может."Священная война" по-китайскиВ Москве завершился ежегодный музыкальный фестиваль "Дорога на Ялту". Финал прошел в Государственном Кремлёвском дворце в среду, 1 мая.Главная идея "Дороги на Ялту", по словам ее создателей и руководителей - президента фестиваля Андрея Кондаршова и художественного руководителя Эрнеста Мацкявичюса, - создать и донести людям в разных странах (не всегда ныне, увы, дружественных нам) через песни историческую память о Великой Отечественной войне и прославить образ русского солдата-освободителя.Исполнители из разных стран выбрали песни о Великой Отечественной войне – на русском языке и на своих родных языках.Первое место в этом году занял китайский оперный певец Цзи Пэнъюй."Он любит произведения Чайковского и Рахманинова: всегда считал их музыку невероятно уникальной, благородной и мощной. Участие в фестивале для него – возможность лучше познакомиться с русской музыкой. Для певца большая честь принять участие в "Дороге на Ялту". Петь русские песни на своём родном языке – это незабываемый и увлекательный опыт", – сообщают о нем организаторы фестиваля.В финале Цзи Пэнъюй исполнил "Священную войну" Александра Александрова и Василия Лебедева-Кумачёва.Лауреатом второй степени стал сербский актер и музыкант Милан Буяквич, исполнивший песню "Алёша" Константина Ваншенкина и Эдурда Колмановского, в финале – дуэтом с российской певицей Зарой (Зарифа Мгоян).На третьем месте – Тиро Хилариус Турнип из Индонезии, студент, мечтающий о музыкальной карьере. Он спел песню "Нас не нужно жалеть" дуэтом с участником военных действий на Украине Александром Орловым.На фестивале выступили артисты из Словении, Монголии, Франции, Португалии, Республики Конго, Турции, Греции и других стран.*Признаны иноагентами в РФ
https://ukraina.ru/20230413/1045269911.html
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Мария Нестерова
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эксклюзив, культура, украина, швейцария, россия, анна нетребко, виктор цой, владимир зеленский, рок, российская газета, ддт, офис президента, макаревич
Культура, Эксклюзив, культура, Украина, Швейцария, Россия, Анна Нетребко, Виктор Цой, Владимир Зеленский, рок, Российская газета, ДДТ, Офис президента, Макаревич

Смерть Андрея Тропилло, Нетребко угрожает украинской "мирной конференции". События культуры за неделю

04:00 03.05.2024
 
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Годовщина гибели Виктора Цоя
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Мария Нестерова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Умер Андрей Тропилло; концерт Нетребко в Швейцарии отменили из-за опасений Зеленского; участники из КНР и Сербии стали лауреатами патриотического фестиваля в Москве
"Вынес на плечах русскую рок-музыку"
В среду, 1 мая, стало известно о смерти советского и российского рок-музыканта, звукорежиссера и продюсера Андрея Тропилло. Телеграм-канал SHOTсообщил о том, что музыканта не стало, ссылаясь на его дочь. Последние 2 года Тропилло жил в Финляндии, в деревне Порламми, там же, по словам его дочери, музыканта похоронят. Причина смерти на данный момент неизвестна.
"Первый музыкальный продюсер в СССР" – так Андрея Тропилло стали называть, когда это слово в принципе появилось в лексиконе советских и постсоветских граждан, а на заре своей творческой деятельности – с конца 70-х годов он записывал на собственной студии альбомы всех тех, кого мы давно уже называем легендами русского рока – "Кино", "Машина времени", "Аквариум", "Пикник", "Зоопарк", "ДДТ", "Алиса" и многие другие.
Студия "АнТроп" была создана Андреем Тропилло в 1975 году. Когда спустя много лет, в 2011 студия столкнулась с угрозой закрытия, именитые музыканты просили о заступничестве губернатора Ленинградской области Валентину Матвиенко и президента России Дмитрия Медведева. Студия и вся деятельность Тропилло являются "частью нашей истории и частью нашей культуры" заявил тогда Андрей Макаревич*, а Борис Гребенщиков* обобщил еще более фундаментально:
"Я надеюсь, что студия будет сохранена. Андрей Тропилло – наше национальное достояние. В свое время на своих плечах он вынес всю русскую рок-музыку", – сказал он.
Тропилло не только записывал альбомы всеми любимых групп в качестве руководителя студии, но и участвовал в создании их концепции, звукозаписи и организации концертов. Иногда он и сам выступал в качестве исполнителя, чаще всего бэк-вокалиста, но также играл на гитаре и на флейте.
Андрей Тропилло оставил много ярких воспоминаний из своей жизни: на сайте "Специального радио" опубликован цикл рассказов "Короткие истории об интересных случаях из жизни Андрея Тропилло рассказанные им самим", в которых встречаются колоритные и очень личные факты о первых лицах русского рока, например – о Викторе Цое:
"Курёхин предсказывал большое будущее группе "Кино", хотя предпосылок к этому в начале творческого пути у Цоя не было. Витя выглядел скромным, молчаливым пареньком с восточной внешностью, был отстраненным потому что рокеры в восьмидесятые его презирали. Тот же Макаревич*, с которым я продолжал общаться, часто говорил: "Тебе не стыдно? Зачем ты с ним возишься! Ладно, Боря* — гений, а Цой-то этот тебе для чего?!". В рок-клубе на Рубинштейна любить "Кино" считалось о ч е н ь плохим тоном…"
К своему 55-летию, отпразднованному в 2006 году, Тропилло записал более 300 альбомов русского рока.
Вручение премии Сделано в России проекта Сноб - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
13 апреля 2023, 05:42Культура
Бунтарь Вакарчук, украинский Свердловск и рок-н-ролл, вышедший из сумракаСамая середина весны — 13 апреля — взрывается ритмами и голосами рок-н-ролла. Мир отмечает день музыкального жанра, одновременно молодого и уже вызывающего ностальгию, давно заполонившего мир, и в тоже время символа контркультуры и музыкального подполья
Накануне "Российская газета" также побеседовала с директором продюсерского центра "Лад" Евгением Горенбург, который рассказал журналистам, что в 2025 году на Урале планируют снять фильм о Свердловском рок-клубе, где появились и стали известны "Наутилус Помпилиус", "Чайф", "Агата Кристи", "Смысловые галлюцинации" и другие культовые группы.
Сам Горенбург – музыкант и сооснователь многих уральских рок-фестивалей.
Рабочее название фильма – "Дуэль", рассказал журналистам "Российской газеты" Горенбург.
Зеленский испугался Нетребко
Новости об отмене выступлений российских артистов в Европе давно стали обыденностью, но запрет концерта оперной певицы Анны Нетребко в Люцерне, запланированный на 1 июня 2024 года – необычный.
Даже местная пресса, новостной портал Swiss Info, пишет, что отмены концерта давлением добилось правительства кантона Люцерн, у площадки – KKL Culture and Congress Centre не оставалось выбора.
"Правительство кантона Люцерн также предупредило о беспорядках и протестах в Люцерне, "которые могут поставить под угрозу безопасность нашего населения", сказал Армин Хартманн, директор департамента образования и культуры кантона Люцерн. В письме правительство кантона выразило "недвусмысленное ожидание", что запланированный концерт с участием Нетребко должен быть отменен, продолжил Хартманн", – сказано в материале.
В публикации также приводятся слова самой Нетребко, которая "выразила сожаление по поводу односторонней отмены концерта вопреки контрактным обязательствам с организаторами".
Причина отмены – запланированная на июнь в Швейцарии "мирная конференция" по Украине.
"Ввиду географической и временной близости выступления госпожи Нетребко к мирной конференции по Украине следовало ожидать угрозы общественному порядку", - прокомментировали в KKL Culture and Congress Centre.
"Близость", строго говоря, достаточно условная: конференция пройдет в Бюргенштоке 15-16 июня, о чем 2 мая сообщили в Офисе президента Украины.
Не о Нетребко лично, но о неких абстрактных опасностях говорил ранее президент Украины Владимир Зеленский:
"У нас есть точная информация от разведки – конкретные данные, что Россия не просто хочет сорвать Саммит мира, но и имеет конкретный план, как это сделать", – сказал он 24 апреля на встрече с представителями государств-партнеров и международных организаций, которые работают на Украине, и украинскими дипломатами.
Американская пианистка Валентина Лисица в Донецке - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
21 февраля, 14:56Культура
Охота на Лисицу: Украина толкает Турцию на отмену русской культуры"Высшей мерой цинизма" и "провокацией" назвал генконсул Украины в Турции Роман Недельский запланированный на 24 февраля в Стамбуле концерт российской и американской пианистки Валентины Лисицы. Своей оценкой он поделился с агентством Укринформ
Участие России в "мирной конференции" на данный момент не предусмотрено, о чем говорят официальные лица в Швейцарии, но глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью Foreign Policy заявил, что после Саммита "могут начаться переговоры с Россией".
В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что никаких серьезных ожиданий от конференции в Швейцарии по Украине без участия России быть не может.
"Священная война" по-китайски
В Москве завершился ежегодный музыкальный фестиваль "Дорога на Ялту". Финал прошел в Государственном Кремлёвском дворце в среду, 1 мая.
Главная идея "Дороги на Ялту", по словам ее создателей и руководителей - президента фестиваля Андрея Кондаршова и художественного руководителя Эрнеста Мацкявичюса, - создать и донести людям в разных странах (не всегда ныне, увы, дружественных нам) через песни историческую память о Великой Отечественной войне и прославить образ русского солдата-освободителя.
Исполнители из разных стран выбрали песни о Великой Отечественной войне – на русском языке и на своих родных языках.
Первое место в этом году занял китайский оперный певец Цзи Пэнъюй.
"Он любит произведения Чайковского и Рахманинова: всегда считал их музыку невероятно уникальной, благородной и мощной. Участие в фестивале для него – возможность лучше познакомиться с русской музыкой. Для певца большая честь принять участие в "Дороге на Ялту". Петь русские песни на своём родном языке – это незабываемый и увлекательный опыт", – сообщают о нем организаторы фестиваля.
В финале Цзи Пэнъюй исполнил "Священную войну" Александра Александрова и Василия Лебедева-Кумачёва.
Лауреатом второй степени стал сербский актер и музыкант Милан Буяквич, исполнивший песню "Алёша" Константина Ваншенкина и Эдурда Колмановского, в финале – дуэтом с российской певицей Зарой (Зарифа Мгоян).
25 апреля, 12:47Культура
Поэт Дмитрий Мельников: Хочется писать о любви, но не писать о войне невозможноВ интервью изданию Украина.ру поэт Дмитрий Мельников рассказал о своем творчестве, гражданской и любовной лирике, тренде на военную поэзию и поэтике русской деревни
На третьем месте – Тиро Хилариус Турнип из Индонезии, студент, мечтающий о музыкальной карьере. Он спел песню "Нас не нужно жалеть" дуэтом с участником военных действий на Украине Александром Орловым.
На фестивале выступили артисты из Словении, Монголии, Франции, Португалии, Республики Конго, Турции, Греции и других стран.
*Признаны иноагентами в РФ
 
КультураЭксклюзивкультураУкраинаШвейцарияРоссияАнна НетребкоВиктор ЦойВладимир ЗеленскийрокРоссийская газетаДДТОфис президентаМакаревич
 
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