https://ukraina.ru/20240503/1054858383.html

Смерть Андрея Тропилло, Нетребко угрожает украинской "мирной конференции". События культуры за неделю

Смерть Андрея Тропилло, Нетребко угрожает украинской "мирной конференции". События культуры за неделю - 03.05.2024 Украина.ру

Смерть Андрея Тропилло, Нетребко угрожает украинской "мирной конференции". События культуры за неделю

Умер Андрей Тропилло; концерт Нетребко в Швейцарии отменили из-за опасений Зеленского; участники из КНР и Сербии стали лауреатами патриотического фестиваля в Москве

2024-05-03T04:00

2024-05-03T04:00

2024-05-03T04:00

культура

эксклюзив

культура

украина

швейцария

россия

анна нетребко

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рок

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"Вынес на плечах русскую рок-музыку"В среду, 1 мая, стало известно о смерти советского и российского рок-музыканта, звукорежиссера и продюсера Андрея Тропилло. Телеграм-канал SHOTсообщил о том, что музыканта не стало, ссылаясь на его дочь. Последние 2 года Тропилло жил в Финляндии, в деревне Порламми, там же, по словам его дочери, музыканта похоронят. Причина смерти на данный момент неизвестна."Первый музыкальный продюсер в СССР" – так Андрея Тропилло стали называть, когда это слово в принципе появилось в лексиконе советских и постсоветских граждан, а на заре своей творческой деятельности – с конца 70-х годов он записывал на собственной студии альбомы всех тех, кого мы давно уже называем легендами русского рока – "Кино", "Машина времени", "Аквариум", "Пикник", "Зоопарк", "ДДТ", "Алиса" и многие другие.Студия "АнТроп" была создана Андреем Тропилло в 1975 году. Когда спустя много лет, в 2011 студия столкнулась с угрозой закрытия, именитые музыканты просили о заступничестве губернатора Ленинградской области Валентину Матвиенко и президента России Дмитрия Медведева. Студия и вся деятельность Тропилло являются "частью нашей истории и частью нашей культуры" заявил тогда Андрей Макаревич*, а Борис Гребенщиков* обобщил еще более фундаментально:Тропилло не только записывал альбомы всеми любимых групп в качестве руководителя студии, но и участвовал в создании их концепции, звукозаписи и организации концертов. Иногда он и сам выступал в качестве исполнителя, чаще всего бэк-вокалиста, но также играл на гитаре и на флейте.Андрей Тропилло оставил много ярких воспоминаний из своей жизни: на сайте "Специального радио" опубликован цикл рассказов "Короткие истории об интересных случаях из жизни Андрея Тропилло рассказанные им самим", в которых встречаются колоритные и очень личные факты о первых лицах русского рока, например – о Викторе Цое:"…Курёхин предсказывал большое будущее группе "Кино", хотя предпосылок к этому в начале творческого пути у Цоя не было. Витя выглядел скромным, молчаливым пареньком с восточной внешностью, был отстраненным потому что рокеры в восьмидесятые его презирали. Тот же Макаревич*, с которым я продолжал общаться, часто говорил: "Тебе не стыдно? Зачем ты с ним возишься! Ладно, Боря* — гений, а Цой-то этот тебе для чего?!". В рок-клубе на Рубинштейна любить "Кино" считалось о ч е н ь плохим тоном…"К своему 55-летию, отпразднованному в 2006 году, Тропилло записал более 300 альбомов русского рока.Накануне "Российская газета" также побеседовала с директором продюсерского центра "Лад" Евгением Горенбург, который рассказал журналистам, что в 2025 году на Урале планируют снять фильм о Свердловском рок-клубе, где появились и стали известны "Наутилус Помпилиус", "Чайф", "Агата Кристи", "Смысловые галлюцинации" и другие культовые группы.Сам Горенбург – музыкант и сооснователь многих уральских рок-фестивалей.Рабочее название фильма – "Дуэль", рассказал журналистам "Российской газеты" Горенбург.Зеленский испугался НетребкоНовости об отмене выступлений российских артистов в Европе давно стали обыденностью, но запрет концерта оперной певицы Анны Нетребко в Люцерне, запланированный на 1 июня 2024 года – необычный.Даже местная пресса, новостной портал Swiss Info, пишет, что отмены концерта давлением добилось правительства кантона Люцерн, у площадки – KKL Culture and Congress Centre не оставалось выбора."Правительство кантона Люцерн также предупредило о беспорядках и протестах в Люцерне, "которые могут поставить под угрозу безопасность нашего населения", сказал Армин Хартманн, директор департамента образования и культуры кантона Люцерн. В письме правительство кантона выразило "недвусмысленное ожидание", что запланированный концерт с участием Нетребко должен быть отменен, продолжил Хартманн", – сказано в материале.В публикации также приводятся слова самой Нетребко, которая "выразила сожаление по поводу односторонней отмены концерта вопреки контрактным обязательствам с организаторами".Причина отмены – запланированная на июнь в Швейцарии "мирная конференция" по Украине."Близость", строго говоря, достаточно условная: конференция пройдет в Бюргенштоке 15-16 июня, о чем 2 мая сообщили в Офисе президента Украины.Не о Нетребко лично, но о неких абстрактных опасностях говорил ранее президент Украины Владимир Зеленский:"У нас есть точная информация от разведки – конкретные данные, что Россия не просто хочет сорвать Саммит мира, но и имеет конкретный план, как это сделать", – сказал он 24 апреля на встрече с представителями государств-партнеров и международных организаций, которые работают на Украине, и украинскими дипломатами.Участие России в "мирной конференции" на данный момент не предусмотрено, о чем говорят официальные лица в Швейцарии, но глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью Foreign Policy заявил, что после Саммита "могут начаться переговоры с Россией".В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что никаких серьезных ожиданий от конференции в Швейцарии по Украине без участия России быть не может."Священная война" по-китайскиВ Москве завершился ежегодный музыкальный фестиваль "Дорога на Ялту". Финал прошел в Государственном Кремлёвском дворце в среду, 1 мая.Главная идея "Дороги на Ялту", по словам ее создателей и руководителей - президента фестиваля Андрея Кондаршова и художественного руководителя Эрнеста Мацкявичюса, - создать и донести людям в разных странах (не всегда ныне, увы, дружественных нам) через песни историческую память о Великой Отечественной войне и прославить образ русского солдата-освободителя.Исполнители из разных стран выбрали песни о Великой Отечественной войне – на русском языке и на своих родных языках.Первое место в этом году занял китайский оперный певец Цзи Пэнъюй."Он любит произведения Чайковского и Рахманинова: всегда считал их музыку невероятно уникальной, благородной и мощной. Участие в фестивале для него – возможность лучше познакомиться с русской музыкой. Для певца большая честь принять участие в "Дороге на Ялту". Петь русские песни на своём родном языке – это незабываемый и увлекательный опыт", – сообщают о нем организаторы фестиваля.В финале Цзи Пэнъюй исполнил "Священную войну" Александра Александрова и Василия Лебедева-Кумачёва.Лауреатом второй степени стал сербский актер и музыкант Милан Буяквич, исполнивший песню "Алёша" Константина Ваншенкина и Эдурда Колмановского, в финале – дуэтом с российской певицей Зарой (Зарифа Мгоян).На третьем месте – Тиро Хилариус Турнип из Индонезии, студент, мечтающий о музыкальной карьере. Он спел песню "Нас не нужно жалеть" дуэтом с участником военных действий на Украине Александром Орловым.На фестивале выступили артисты из Словении, Монголии, Франции, Португалии, Республики Конго, Турции, Греции и других стран.*Признаны иноагентами в РФ

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Мария Нестерова

эксклюзив, культура, украина, швейцария, россия, анна нетребко, виктор цой, владимир зеленский, рок, российская газета, ддт, офис президента, макаревич