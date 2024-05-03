Смерть Андрея Тропилло, Нетребко угрожает украинской "мирной конференции". События культуры за неделю
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Умер Андрей Тропилло; концерт Нетребко в Швейцарии отменили из-за опасений Зеленского; участники из КНР и Сербии стали лауреатами патриотического фестиваля в Москве
"Вынес на плечах русскую рок-музыку"
В среду, 1 мая, стало известно о смерти советского и российского рок-музыканта, звукорежиссера и продюсера Андрея Тропилло. Телеграм-канал SHOTсообщил о том, что музыканта не стало, ссылаясь на его дочь. Последние 2 года Тропилло жил в Финляндии, в деревне Порламми, там же, по словам его дочери, музыканта похоронят. Причина смерти на данный момент неизвестна.
"Первый музыкальный продюсер в СССР" – так Андрея Тропилло стали называть, когда это слово в принципе появилось в лексиконе советских и постсоветских граждан, а на заре своей творческой деятельности – с конца 70-х годов он записывал на собственной студии альбомы всех тех, кого мы давно уже называем легендами русского рока – "Кино", "Машина времени", "Аквариум", "Пикник", "Зоопарк", "ДДТ", "Алиса" и многие другие.
Студия "АнТроп" была создана Андреем Тропилло в 1975 году. Когда спустя много лет, в 2011 студия столкнулась с угрозой закрытия, именитые музыканты просили о заступничестве губернатора Ленинградской области Валентину Матвиенко и президента России Дмитрия Медведева. Студия и вся деятельность Тропилло являются "частью нашей истории и частью нашей культуры" заявил тогда Андрей Макаревич*, а Борис Гребенщиков* обобщил еще более фундаментально:
"Я надеюсь, что студия будет сохранена. Андрей Тропилло – наше национальное достояние. В свое время на своих плечах он вынес всю русскую рок-музыку", – сказал он.
Тропилло не только записывал альбомы всеми любимых групп в качестве руководителя студии, но и участвовал в создании их концепции, звукозаписи и организации концертов. Иногда он и сам выступал в качестве исполнителя, чаще всего бэк-вокалиста, но также играл на гитаре и на флейте.
Андрей Тропилло оставил много ярких воспоминаний из своей жизни: на сайте "Специального радио" опубликован цикл рассказов "Короткие истории об интересных случаях из жизни Андрея Тропилло рассказанные им самим", в которых встречаются колоритные и очень личные факты о первых лицах русского рока, например – о Викторе Цое:
"…Курёхин предсказывал большое будущее группе "Кино", хотя предпосылок к этому в начале творческого пути у Цоя не было. Витя выглядел скромным, молчаливым пареньком с восточной внешностью, был отстраненным потому что рокеры в восьмидесятые его презирали. Тот же Макаревич*, с которым я продолжал общаться, часто говорил: "Тебе не стыдно? Зачем ты с ним возишься! Ладно, Боря* — гений, а Цой-то этот тебе для чего?!". В рок-клубе на Рубинштейна любить "Кино" считалось о ч е н ь плохим тоном…"
К своему 55-летию, отпразднованному в 2006 году, Тропилло записал более 300 альбомов русского рока.
13 апреля 2023, 05:42КультураБунтарь Вакарчук, украинский Свердловск и рок-н-ролл, вышедший из сумракаСамая середина весны — 13 апреля — взрывается ритмами и голосами рок-н-ролла. Мир отмечает день музыкального жанра, одновременно молодого и уже вызывающего ностальгию, давно заполонившего мир, и в тоже время символа контркультуры и музыкального подполья
Накануне "Российская газета" также побеседовала с директором продюсерского центра "Лад" Евгением Горенбург, который рассказал журналистам, что в 2025 году на Урале планируют снять фильм о Свердловском рок-клубе, где появились и стали известны "Наутилус Помпилиус", "Чайф", "Агата Кристи", "Смысловые галлюцинации" и другие культовые группы.
Сам Горенбург – музыкант и сооснователь многих уральских рок-фестивалей.
Рабочее название фильма – "Дуэль", рассказал журналистам "Российской газеты" Горенбург.
Зеленский испугался Нетребко
Новости об отмене выступлений российских артистов в Европе давно стали обыденностью, но запрет концерта оперной певицы Анны Нетребко в Люцерне, запланированный на 1 июня 2024 года – необычный.
Даже местная пресса, новостной портал Swiss Info, пишет, что отмены концерта давлением добилось правительства кантона Люцерн, у площадки – KKL Culture and Congress Centre не оставалось выбора.
"Правительство кантона Люцерн также предупредило о беспорядках и протестах в Люцерне, "которые могут поставить под угрозу безопасность нашего населения", сказал Армин Хартманн, директор департамента образования и культуры кантона Люцерн. В письме правительство кантона выразило "недвусмысленное ожидание", что запланированный концерт с участием Нетребко должен быть отменен, продолжил Хартманн", – сказано в материале.
В публикации также приводятся слова самой Нетребко, которая "выразила сожаление по поводу односторонней отмены концерта вопреки контрактным обязательствам с организаторами".
Причина отмены – запланированная на июнь в Швейцарии "мирная конференция" по Украине.
"Ввиду географической и временной близости выступления госпожи Нетребко к мирной конференции по Украине следовало ожидать угрозы общественному порядку", - прокомментировали в KKL Culture and Congress Centre.
"Близость", строго говоря, достаточно условная: конференция пройдет в Бюргенштоке 15-16 июня, о чем 2 мая сообщили в Офисе президента Украины.
Не о Нетребко лично, но о неких абстрактных опасностях говорил ранее президент Украины Владимир Зеленский:
"У нас есть точная информация от разведки – конкретные данные, что Россия не просто хочет сорвать Саммит мира, но и имеет конкретный план, как это сделать", – сказал он 24 апреля на встрече с представителями государств-партнеров и международных организаций, которые работают на Украине, и украинскими дипломатами.
21 февраля, 14:56КультураОхота на Лисицу: Украина толкает Турцию на отмену русской культуры"Высшей мерой цинизма" и "провокацией" назвал генконсул Украины в Турции Роман Недельский запланированный на 24 февраля в Стамбуле концерт российской и американской пианистки Валентины Лисицы. Своей оценкой он поделился с агентством Укринформ
Участие России в "мирной конференции" на данный момент не предусмотрено, о чем говорят официальные лица в Швейцарии, но глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью Foreign Policy заявил, что после Саммита "могут начаться переговоры с Россией".
В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что никаких серьезных ожиданий от конференции в Швейцарии по Украине без участия России быть не может.
"Священная война" по-китайски
В Москве завершился ежегодный музыкальный фестиваль "Дорога на Ялту". Финал прошел в Государственном Кремлёвском дворце в среду, 1 мая.
Главная идея "Дороги на Ялту", по словам ее создателей и руководителей - президента фестиваля Андрея Кондаршова и художественного руководителя Эрнеста Мацкявичюса, - создать и донести людям в разных странах (не всегда ныне, увы, дружественных нам) через песни историческую память о Великой Отечественной войне и прославить образ русского солдата-освободителя.
Исполнители из разных стран выбрали песни о Великой Отечественной войне – на русском языке и на своих родных языках.
Первое место в этом году занял китайский оперный певец Цзи Пэнъюй.
"Он любит произведения Чайковского и Рахманинова: всегда считал их музыку невероятно уникальной, благородной и мощной. Участие в фестивале для него – возможность лучше познакомиться с русской музыкой. Для певца большая честь принять участие в "Дороге на Ялту". Петь русские песни на своём родном языке – это незабываемый и увлекательный опыт", – сообщают о нем организаторы фестиваля.
В финале Цзи Пэнъюй исполнил "Священную войну" Александра Александрова и Василия Лебедева-Кумачёва.
Лауреатом второй степени стал сербский актер и музыкант Милан Буяквич, исполнивший песню "Алёша" Константина Ваншенкина и Эдурда Колмановского, в финале – дуэтом с российской певицей Зарой (Зарифа Мгоян).
На третьем месте – Тиро Хилариус Турнип из Индонезии, студент, мечтающий о музыкальной карьере. Он спел песню "Нас не нужно жалеть" дуэтом с участником военных действий на Украине Александром Орловым.
На фестивале выступили артисты из Словении, Монголии, Франции, Португалии, Республики Конго, Турции, Греции и других стран.
*Признаны иноагентами в РФ