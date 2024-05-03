Полковник Баранец раскрыл, как взятие Часового Яра замкнет клещи и загонит в котел сразу две бригады ВСУ
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Часов Яр – это ключ к стратегическому пространству, которое ведет на Славянск и Краматорск. У армии РФ есть немалый опыт по освобождению Авдеевки, который будет использоваться и при освобождении Часового Яра. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
На всем Донецком участке у российских бойцов еще много работы. И сейчас главный ударный фронт – это Часов Яр. Это "крепкий пенек" на дороге ВС РФ, который нельзя обойти, его можно только "выкорчевать", чтобы идти дальше, рассказал обозреватель.
Часов Яр – это ключ к стратегическому пространству, которое ведет на Славянск и Краматорск. Кроме того, взятие города позволит ВС РФ замкнуть определенные клещи и даже поймать в котел сразу две бригады ВСУ, добавил он.
"Вы поймете эти военные тайны, если взгляните на очертания линии боевого соприкосновения. Даже юный лейтенант, который только изучает азы тактики, поймет, что две клещи сомкнутся, то в центре них окажется противник", - отметил Баранец.
Часов Яр – сейчас это основной кратер боевых действий. У ВС РФ уже есть немалый опыт генерала Андрея Мордвичева, который "устал топтаться перед Авдеевкой". Этот опыт будет использоваться и при освобождении Часового Яра, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Виктор Баранец: Россия готовит таблетки для мозгов ВСУ в Часовом Яре, думая о "случайной" войне с НАТО читайте на сайте Украина.ру
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