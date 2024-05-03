Полковник Баранец раскрыл, как взятие Часового Яра замкнет клещи и загонит в котел сразу две бригады ВСУ - 03.05.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240503/1054844650.html
Полковник Баранец раскрыл, как взятие Часового Яра замкнет клещи и загонит в котел сразу две бригады ВСУ
Полковник Баранец раскрыл, как взятие Часового Яра замкнет клещи и загонит в котел сразу две бригады ВСУ - 03.05.2024 Украина.ру
Полковник Баранец раскрыл, как взятие Часового Яра замкнет клещи и загонит в котел сразу две бригады ВСУ
Часов Яр – это ключ к стратегическому пространству, которое ведет на Славянск и Краматорск. У армии РФ есть немалый опыт по освобождению Авдеевки, который будет использоваться и при освобождении Часового Яра. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
2024-05-03T05:22
2024-05-03T05:22
новости
россия
часов яр
славянск
виктор баранец
вс рф
донецкое направление
авдеевка
сво
наступление
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103322/53/1033225330_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_dbc2bebfab2e074487d889df9c3c4a05.jpg
На всем Донецком участке у российских бойцов еще много работы. И сейчас главный ударный фронт – это Часов Яр. Это "крепкий пенек" на дороге ВС РФ, который нельзя обойти, его можно только "выкорчевать", чтобы идти дальше, рассказал обозреватель.Часов Яр – это ключ к стратегическому пространству, которое ведет на Славянск и Краматорск. Кроме того, взятие города позволит ВС РФ замкнуть определенные клещи и даже поймать в котел сразу две бригады ВСУ, добавил он.Часов Яр – сейчас это основной кратер боевых действий. У ВС РФ уже есть немалый опыт генерала Андрея Мордвичева, который "устал топтаться перед Авдеевкой". Этот опыт будет использоваться и при освобождении Часового Яра, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Виктор Баранец: Россия готовит таблетки для мозгов ВСУ в Часовом Яре, думая о "случайной" войне с НАТО читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240501/1054827590.html
россия
часов яр
славянск
донецкое направление
авдеевка
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103322/53/1033225330_114:0:1935:1366_1920x0_80_0_0_c3584f00f202a86d51a394bf5906e930.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, часов яр, славянск, виктор баранец, вс рф, донецкое направление, авдеевка, сво, наступление, оборона
Новости, Россия, Часов Яр, Славянск, Виктор Баранец, ВС РФ, Донецкое направление, Авдеевка, СВО, наступление, оборона

Полковник Баранец раскрыл, как взятие Часового Яра замкнет клещи и загонит в котел сразу две бригады ВСУ

05:22 03.05.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / ТМ МілітаристВСУ оружие учения АТО ООС обстрел
ВСУ оружие учения АТО ООС обстрел - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / ТМ Мілітарист
Читать в
Часов Яр – это ключ к стратегическому пространству, которое ведет на Славянск и Краматорск. У армии РФ есть немалый опыт по освобождению Авдеевки, который будет использоваться и при освобождении Часового Яра. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
На всем Донецком участке у российских бойцов еще много работы. И сейчас главный ударный фронт – это Часов Яр. Это "крепкий пенек" на дороге ВС РФ, который нельзя обойти, его можно только "выкорчевать", чтобы идти дальше, рассказал обозреватель.
Часов Яр – это ключ к стратегическому пространству, которое ведет на Славянск и Краматорск. Кроме того, взятие города позволит ВС РФ замкнуть определенные клещи и даже поймать в котел сразу две бригады ВСУ, добавил он.
"Вы поймете эти военные тайны, если взгляните на очертания линии боевого соприкосновения. Даже юный лейтенант, который только изучает азы тактики, поймет, что две клещи сомкнутся, то в центре них окажется противник", - отметил Баранец.
Часов Яр – сейчас это основной кратер боевых действий. У ВС РФ уже есть немалый опыт генерала Андрея Мордвичева, который "устал топтаться перед Авдеевкой". Этот опыт будет использоваться и при освобождении Часового Яра, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Виктор Баранец: Россия готовит таблетки для мозгов ВСУ в Часовом Яре, думая о "случайной" войне с НАТО читайте на сайте Украина.ру
Вячеслав Некрасов интервью
1 мая, 13:23
Вячеслав Некрасов: Пока Зеленский просит Кабул о помощи, народ Афганистана готов выйти за РФ на УкраинеОт граждан США у афганцев шерсть встает дыбом. Они понимают судьбоносный характер СВО и желают России полной победы. Некоторые бывшие генералы предлагают открыть в Афганистане призывной пункт, чтобы десятки тысяч афганцев встали под знамена ВС РФ против агрессии Запада на Украине
 
НовостиРоссияЧасов ЯрСлавянскВиктор БаранецВС РФДонецкое направлениеАвдеевкаСВОнаступлениеоборона
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:26Полковник Виталий Киселев: Россия уже наточила топор, чтобы отрубить ВСУ их новые длинные руки
06:13Кофе в Ялте не будет, а мобилизация женщин — будет. Украинские эксперты о том, что в войне не все равны
06:00"Берите черепа в руки": Баранец о том, как "разрубание" ВСУ в Авдеевке пригодится для взятия Часов Яра
05:50Накануне Дня Тыквы. Кто может перехватить булаву у Зеленского после 21 мая - Ермак, Залужный, Порошенко?
05:41“Это основной кратер боевых действий”: какую военную тайну раскрыл полковник в отставке
05:30Дмитрий Евстафьев: Глубинное государство в США ушло в свой "домик" и не воспринимает реальность
05:22Полковник Баранец раскрыл, как взятие Часового Яра замкнет клещи и загонит в котел сразу две бригады ВСУ
05:10Новые санкции США. Россия потратит время и деньги, иностранные поставщики - нервы
05:04"Все-таки не Румыния!" Максим Бардин о намерениях политиков постсоветской Молдавии
05:00"Потребуется огромное количество пехотинцев": эксперт объяснил без чего Россия не закончит конфликт
04:44"Мы все-таки туда зашли": полковник Баранец рассказал, чего ждет враг и можно ли "закидать тапками ВСУ"
04:31Ищенко: Лукашенко доставил Западу больше неприятностей, чем Хуссейн или Каддафи
04:30"Они проклинали Зеленского": участковый из Авдеевки рассказал о реалиях города при ВСУ
04:21“К этому надо готовиться уже сейчас”: эксперт назвал город РФ, который может спровоцировать новую войну
04:09После "картонной" ракеты прилетела настоящая: полковник Баранец раскрыл, как ВС РФ крошат "Патриоты" ВСУ
04:00Смерть Андрея Тропилло, Нетребко угрожает украинской "мирной конференции". События культуры за неделю
03:42Ищенко: Прибалтика может спровоцировать Россию на войну только одним способом
03:20"Одну тайну я все же приоткрою": полковник Баранец раскрыл, как ВС РФ приделали "мозги к чугунной дылде"
03:03Готовы сдаться без разрешения. Генерал-майор сравнил судьбу Очеретино с Донецком и Луганском
23:56В ГУР Украины не верят в победу ВСУ, но исключают переговоры до середины 2025 года
Лента новостейМолния