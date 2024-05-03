https://ukraina.ru/20240503/1054844650.html

Полковник Баранец раскрыл, как взятие Часового Яра замкнет клещи и загонит в котел сразу две бригады ВСУ

Полковник Баранец раскрыл, как взятие Часового Яра замкнет клещи и загонит в котел сразу две бригады ВСУ - 03.05.2024 Украина.ру

Полковник Баранец раскрыл, как взятие Часового Яра замкнет клещи и загонит в котел сразу две бригады ВСУ

Часов Яр – это ключ к стратегическому пространству, которое ведет на Славянск и Краматорск. У армии РФ есть немалый опыт по освобождению Авдеевки, который будет использоваться и при освобождении Часового Яра. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец

2024-05-03T05:22

2024-05-03T05:22

2024-05-03T05:22

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авдеевка

сво

наступление

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На всем Донецком участке у российских бойцов еще много работы. И сейчас главный ударный фронт – это Часов Яр. Это "крепкий пенек" на дороге ВС РФ, который нельзя обойти, его можно только "выкорчевать", чтобы идти дальше, рассказал обозреватель.Часов Яр – это ключ к стратегическому пространству, которое ведет на Славянск и Краматорск. Кроме того, взятие города позволит ВС РФ замкнуть определенные клещи и даже поймать в котел сразу две бригады ВСУ, добавил он.Часов Яр – сейчас это основной кратер боевых действий. У ВС РФ уже есть немалый опыт генерала Андрея Мордвичева, который "устал топтаться перед Авдеевкой". Этот опыт будет использоваться и при освобождении Часового Яра, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Виктор Баранец: Россия готовит таблетки для мозгов ВСУ в Часовом Яре, думая о "случайной" войне с НАТО читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240501/1054827590.html

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славянск

донецкое направление

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новости, россия, часов яр, славянск, виктор баранец, вс рф, донецкое направление, авдеевка, сво, наступление, оборона