https://ukraina.ru/20240503/1054858740.html

“Это основной кратер боевых действий”: какую военную тайну раскрыл полковник в отставке

“Это основной кратер боевых действий”: какую военную тайну раскрыл полковник в отставке - 03.05.2024 Украина.ру

“Это основной кратер боевых действий”: какую военную тайну раскрыл полковник в отставке

К большим городам мы идем через маленькие села, выбирая таким образом наиболее короткую дорогу к победе. Мы не премся в большие фортеци-миллионники. Мы идем на противника так, как считаем нужным. О стратегии ВС РФ в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец

2024-05-03T05:41

2024-05-03T05:41

2024-05-03T05:41

часов яр

авдеевка

виктор баранец

вооруженные силы украины

россия

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Сегодня, как отмечает эксперт, нашим главным ударным фронтом является Часов Яр, крепкий пенек, который никак нельзя обойти, так как ведет он на Славянск и Краматорск.“Кроме того, взятие Часов Яра позволит нам замкнуть определенные клещи и даже поймать в котел сразу две бригады ВСУ. Вы поймете эти военные тайны, если взгляните на очертания линии боевого соприкосновения. Даже юный лейтенант, который только изучает азы тактики, поймет, что две клещи сомкнутся, то в центре них окажется противник. Часов Яр – это основной кратер боевых действий в те минуты, пока мы с вами разговариваем”, - отметил Баранец.Успехи российских войск на фронте говорят сами за себя: скорее всего Часов Яр будет взять в ближайшее время. Более того, 19 апреля этот город посетил Зеленский, и по сложившимся приметам, это означает то, что ВСУ вскоре сбегут из этой точки.Так было, например, с Авдеевкой. Зеленский посетил этот город в декабре 2023-го, где сделал селфи с надписью "Авдіївка - це Україна", а уже в феврале населенный пункт был освобожден российскими военными.Да и местные жители с нетерпением ждут, когда в город войдут ВС РФ. Об этом они заявили в беседе с журналистами CNN. Кроме того, в комментарии западному изданию горожане признались о различных учинениях ВСУ, в частности о том, что боевики прячутся за спинами мирных граждан, выбирая их дома в качестве опорных пунктов.Также было и в Авдеевке: 69-летняя Нина Юдина рассказала, что ВСУ на регулярной основе обстреливали свои же территории, чтобы впоследствии обвинить в этом Россию. Женщине пришлось жить в чужой квартире, так как ее жилище было уничтожено вэсэушниками еще в апреле 2022 года.Полный текст интервью Виктор Баранец: Россия готовит таблетки для мозгов ВСУ в Часовом Яре, думая о "случайной" войне с НАТО читайте на сайте Украина.ру

часов яр

авдеевка

россия

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часов яр, авдеевка, виктор баранец, вооруженные силы украины, россия