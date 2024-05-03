“Это основной кратер боевых действий”: какую военную тайну раскрыл полковник в отставке - 03.05.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240503/1054858740.html
“Это основной кратер боевых действий”: какую военную тайну раскрыл полковник в отставке
“Это основной кратер боевых действий”: какую военную тайну раскрыл полковник в отставке - 03.05.2024 Украина.ру
“Это основной кратер боевых действий”: какую военную тайну раскрыл полковник в отставке
К большим городам мы идем через маленькие села, выбирая таким образом наиболее короткую дорогу к победе. Мы не премся в большие фортеци-миллионники. Мы идем на противника так, как считаем нужным. О стратегии ВС РФ в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
2024-05-03T05:41
2024-05-03T05:41
часов яр
авдеевка
виктор баранец
вооруженные силы украины
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103418/49/1034184960_0:30:3020:1729_1920x0_80_0_0_2f4a14dac775b49e1750ac2cc600047f.jpg
Сегодня, как отмечает эксперт, нашим главным ударным фронтом является Часов Яр, крепкий пенек, который никак нельзя обойти, так как ведет он на Славянск и Краматорск.“Кроме того, взятие Часов Яра позволит нам замкнуть определенные клещи и даже поймать в котел сразу две бригады ВСУ. Вы поймете эти военные тайны, если взгляните на очертания линии боевого соприкосновения. Даже юный лейтенант, который только изучает азы тактики, поймет, что две клещи сомкнутся, то в центре них окажется противник. Часов Яр – это основной кратер боевых действий в те минуты, пока мы с вами разговариваем”, - отметил Баранец.Успехи российских войск на фронте говорят сами за себя: скорее всего Часов Яр будет взять в ближайшее время. Более того, 19 апреля этот город посетил Зеленский, и по сложившимся приметам, это означает то, что ВСУ вскоре сбегут из этой точки.Так было, например, с Авдеевкой. Зеленский посетил этот город в декабре 2023-го, где сделал селфи с надписью "Авдіївка - це Україна", а уже в феврале населенный пункт был освобожден российскими военными.Да и местные жители с нетерпением ждут, когда в город войдут ВС РФ. Об этом они заявили в беседе с журналистами CNN. Кроме того, в комментарии западному изданию горожане признались о различных учинениях ВСУ, в частности о том, что боевики прячутся за спинами мирных граждан, выбирая их дома в качестве опорных пунктов.Также было и в Авдеевке: 69-летняя Нина Юдина рассказала, что ВСУ на регулярной основе обстреливали свои же территории, чтобы впоследствии обвинить в этом Россию. Женщине пришлось жить в чужой квартире, так как ее жилище было уничтожено вэсэушниками еще в апреле 2022 года.Полный текст интервью Виктор Баранец: Россия готовит таблетки для мозгов ВСУ в Часовом Яре, думая о "случайной" войне с НАТО читайте на сайте Украина.ру
часов яр
авдеевка
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103418/49/1034184960_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c128d14ed97cad0c9a5a629d774ec951.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
часов яр, авдеевка, виктор баранец, вооруженные силы украины, россия
Часов Яр, Авдеевка, Виктор Баранец, Вооруженные силы Украины, Россия

“Это основной кратер боевых действий”: какую военную тайну раскрыл полковник в отставке

05:41 03.05.2024
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота ОТРК "Искандер М" в зоне проведения спецоперации
Работа ОТРК Искандер М в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
К большим городам мы идем через маленькие села, выбирая таким образом наиболее короткую дорогу к победе. Мы не премся в большие фортеци-миллионники. Мы идем на противника так, как считаем нужным. О стратегии ВС РФ в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
Сегодня, как отмечает эксперт, нашим главным ударным фронтом является Часов Яр, крепкий пенек, который никак нельзя обойти, так как ведет он на Славянск и Краматорск.
Кроме того, взятие Часов Яра позволит нам замкнуть определенные клещи и даже поймать в котел сразу две бригады ВСУ. Вы поймете эти военные тайны, если взгляните на очертания линии боевого соприкосновения. Даже юный лейтенант, который только изучает азы тактики, поймет, что две клещи сомкнутся, то в центре них окажется противник. Часов Яр – это основной кратер боевых действий в те минуты, пока мы с вами разговариваем”, - отметил Баранец.
Успехи российских войск на фронте говорят сами за себя: скорее всего Часов Яр будет взять в ближайшее время. Более того, 19 апреля этот город посетил Зеленский, и по сложившимся приметам, это означает то, что ВСУ вскоре сбегут из этой точки.
Так было, например, с Авдеевкой. Зеленский посетил этот город в декабре 2023-го, где сделал селфи с надписью "Авдіївка - це Україна", а уже в феврале населенный пункт был освобожден российскими военными.
Да и местные жители с нетерпением ждут, когда в город войдут ВС РФ. Об этом они заявили в беседе с журналистами CNN. Кроме того, в комментарии западному изданию горожане признались о различных учинениях ВСУ, в частности о том, что боевики прячутся за спинами мирных граждан, выбирая их дома в качестве опорных пунктов.
Также было и в Авдеевке: 69-летняя Нина Юдина рассказала, что ВСУ на регулярной основе обстреливали свои же территории, чтобы впоследствии обвинить в этом Россию. Женщине пришлось жить в чужой квартире, так как ее жилище было уничтожено вэсэушниками еще в апреле 2022 года.
Полный текст интервью Виктор Баранец: Россия готовит таблетки для мозгов ВСУ в Часовом Яре, думая о "случайной" войне с НАТО читайте на сайте Украина.ру
 
Часов ЯрАвдеевкаВиктор БаранецВооруженные силы УкраиныРоссия
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:26Полковник Виталий Киселев: Россия уже наточила топор, чтобы отрубить ВСУ их новые длинные руки
06:13Кофе в Ялте не будет, а мобилизация женщин — будет. Украинские эксперты о том, что в войне не все равны
06:00"Берите черепа в руки": Баранец о том, как "разрубание" ВСУ в Авдеевке пригодится для взятия Часов Яра
05:50Накануне Дня Тыквы. Кто может перехватить булаву у Зеленского после 21 мая - Ермак, Залужный, Порошенко?
05:41“Это основной кратер боевых действий”: какую военную тайну раскрыл полковник в отставке
05:30Дмитрий Евстафьев: Глубинное государство в США ушло в свой "домик" и не воспринимает реальность
05:22Полковник Баранец раскрыл, как взятие Часового Яра замкнет клещи и загонит в котел сразу две бригады ВСУ
05:10Новые санкции США. Россия потратит время и деньги, иностранные поставщики - нервы
05:04"Все-таки не Румыния!" Максим Бардин о намерениях политиков постсоветской Молдавии
05:00"Потребуется огромное количество пехотинцев": эксперт объяснил без чего Россия не закончит конфликт
04:44"Мы все-таки туда зашли": полковник Баранец рассказал, чего ждет враг и можно ли "закидать тапками ВСУ"
04:31Ищенко: Лукашенко доставил Западу больше неприятностей, чем Хуссейн или Каддафи
04:30"Они проклинали Зеленского": участковый из Авдеевки рассказал о реалиях города при ВСУ
04:21“К этому надо готовиться уже сейчас”: эксперт назвал город РФ, который может спровоцировать новую войну
04:09После "картонной" ракеты прилетела настоящая: полковник Баранец раскрыл, как ВС РФ крошат "Патриоты" ВСУ
04:00Смерть Андрея Тропилло, Нетребко угрожает украинской "мирной конференции". События культуры за неделю
03:42Ищенко: Прибалтика может спровоцировать Россию на войну только одним способом
03:20"Одну тайну я все же приоткрою": полковник Баранец раскрыл, как ВС РФ приделали "мозги к чугунной дылде"
03:03Готовы сдаться без разрешения. Генерал-майор сравнил судьбу Очеретино с Донецком и Луганском
23:56В ГУР Украины не верят в победу ВСУ, но исключают переговоры до середины 2025 года
Лента новостейМолния