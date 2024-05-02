https://ukraina.ru/20240502/1054861744.html

Газета Reuters сообщила, каким будет ответ РФ на конфискацию ее активов за рубежом

Газета Reuters сообщила, каким будет ответ РФ на конфискацию ее активов за рубежом - 02.05.2024 Украина.ру

Газета Reuters сообщила, каким будет ответ РФ на конфискацию ее активов за рубежом

Российская сторона конфискует финансовые активы и ценные бумаги иностранных инвесторов, которые хранятся на специальных счетах типа "C", если будет принято окончательное решение об изъятии суверенных активов РФ в Европе. Об этом пишут журналисты Reuters, ссылаясь на данные нескольких экономистов и юристов

2024-05-02T19:36

2024-05-02T19:36

2024-05-02T19:36

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Так, выплаты по заблокированных активам на счетах типа "C" могут быть конфискованы в пользу государства, считает управляющий инвестиционным портфелем компании Aigenis Владимир Язев, которого цитирует СМИ. По его словам, российское правительство может рассмотреть меры по блокировке внебиржевых активов. Если иностранные инвесторы откажутся принимать участие в обмене активами, они также могут быть изъяты. По сценарию, предложенному еще одним экспертом, заблокированные активы должны быть обменяны на российские ценные бумаги. Газета ссылается на данные РИА Новости, согласно которым в РФ на начало спецоперации находилось 288 миллиардов долларов активов западных компаний. В конце прошлого года эта сумма сократилась до 215 миллиардов долларов, при этом более 98 миллиардов долларов приходится на Кипре и свыше 50 миллиардов долларов – в Нидерландах. Они также напомнили слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что в РФ все еще остается много западных денег, которые могут стать мишенью ответных мер Москвы. Сама же страна "будет неустанно защищать свои интересы". Напомним, 24 апреля Сенат США одобрил законопроект, который включает передачу Украине замороженных активов России. В ответ в МИД РФ собирались снизить уровень дипломатических отношений с США.

https://ukraina.ru/20240427/1054792347.html

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новости, россия, сша, европа, reuters, замороженные активы, сво, грабеж, ес, украина