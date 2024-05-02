Газета Reuters сообщила, каким будет ответ РФ на конфискацию ее активов за рубежом
© Фото : goodfon.ruдоллары пачки валюта
© Фото : goodfon.ru
Российская сторона конфискует финансовые активы и ценные бумаги иностранных инвесторов, которые хранятся на специальных счетах типа "C", если будет принято окончательное решение об изъятии суверенных активов РФ в Европе. Об этом пишут журналисты Reuters, ссылаясь на данные нескольких экономистов и юристов
Так, выплаты по заблокированных активам на счетах типа "C" могут быть конфискованы в пользу государства, считает управляющий инвестиционным портфелем компании Aigenis Владимир Язев, которого цитирует СМИ. По его словам, российское правительство может рассмотреть меры по блокировке внебиржевых активов.
Если иностранные инвесторы откажутся принимать участие в обмене активами, они также могут быть изъяты. По сценарию, предложенному еще одним экспертом, заблокированные активы должны быть обменяны на российские ценные бумаги.
Газета ссылается на данные РИА Новости, согласно которым в РФ на начало спецоперации находилось 288 миллиардов долларов активов западных компаний. В конце прошлого года эта сумма сократилась до 215 миллиардов долларов, при этом более 98 миллиардов долларов приходится на Кипре и свыше 50 миллиардов долларов – в Нидерландах.
"Москва уже вынудила иностранные компании продавать активы в России со скидками не менее 50%. Она передала другие западные активы под временное управление и назначила руководителей, дружественных Кремлю. Западные компании признали убытки на общую сумму 107 миллиардов долларов, что является значительной суммой, выходящей за рамки стоимости физических активов", – добавили журналисты.
Они также напомнили слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что в РФ все еще остается много западных денег, которые могут стать мишенью ответных мер Москвы. Сама же страна "будет неустанно защищать свои интересы".
Напомним, 24 апреля Сенат США одобрил законопроект, который включает передачу Украине замороженных активов России. В ответ в МИД РФ собирались снизить уровень дипломатических отношений с США.
27 апреля, 20:48На Украине назвали варианты, как союзники распорядятся активами РФ–во всех случаях Киев получает деньги В вопросах конфискации суверенных российских активов существует "супероптимистичный", нейтральный и пессимистичный сценарии, но во всех трех вариантах Киев получает дополнительное финансирование. Прогнозировал решение США министр юстиции Украины Денис Малюська