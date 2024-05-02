Газета Reuters сообщила, каким будет ответ РФ на конфискацию ее активов за рубежом - 02.05.2024 Украина.ру
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Газета Reuters сообщила, каким будет ответ РФ на конфискацию ее активов за рубежом
Газета Reuters сообщила, каким будет ответ РФ на конфискацию ее активов за рубежом - 02.05.2024 Украина.ру
Газета Reuters сообщила, каким будет ответ РФ на конфискацию ее активов за рубежом
Российская сторона конфискует финансовые активы и ценные бумаги иностранных инвесторов, которые хранятся на специальных счетах типа "C", если будет принято окончательное решение об изъятии суверенных активов РФ в Европе. Об этом пишут журналисты Reuters, ссылаясь на данные нескольких экономистов и юристов
2024-05-02T19:36
2024-05-02T19:36
новости
россия
сша
европа
reuters
замороженные активы
сво
грабеж
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украина
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Так, выплаты по заблокированных активам на счетах типа "C" могут быть конфискованы в пользу государства, считает управляющий инвестиционным портфелем компании Aigenis Владимир Язев, которого цитирует СМИ. По его словам, российское правительство может рассмотреть меры по блокировке внебиржевых активов. Если иностранные инвесторы откажутся принимать участие в обмене активами, они также могут быть изъяты. По сценарию, предложенному еще одним экспертом, заблокированные активы должны быть обменяны на российские ценные бумаги. Газета ссылается на данные РИА Новости, согласно которым в РФ на начало спецоперации находилось 288 миллиардов долларов активов западных компаний. В конце прошлого года эта сумма сократилась до 215 миллиардов долларов, при этом более 98 миллиардов долларов приходится на Кипре и свыше 50 миллиардов долларов – в Нидерландах. Они также напомнили слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что в РФ все еще остается много западных денег, которые могут стать мишенью ответных мер Москвы. Сама же страна "будет неустанно защищать свои интересы". Напомним, 24 апреля Сенат США&nbsp;одобрил&nbsp;законопроект, который включает передачу Украине замороженных активов России. В ответ в МИД РФ собирались снизить уровень дипломатических отношений с США.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, сша, европа, reuters, замороженные активы, сво, грабеж, ес, украина
Новости, Россия, США, Европа, Reuters, замороженные активы, СВО, грабеж, ЕС, Украина

Газета Reuters сообщила, каким будет ответ РФ на конфискацию ее активов за рубежом

19:36 02.05.2024
 
© Фото : goodfon.ruдоллары пачки валюта
доллары пачки валюта - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© Фото : goodfon.ru
Читать в
Российская сторона конфискует финансовые активы и ценные бумаги иностранных инвесторов, которые хранятся на специальных счетах типа "C", если будет принято окончательное решение об изъятии суверенных активов РФ в Европе. Об этом пишут журналисты Reuters, ссылаясь на данные нескольких экономистов и юристов
Так, выплаты по заблокированных активам на счетах типа "C" могут быть конфискованы в пользу государства, считает управляющий инвестиционным портфелем компании Aigenis Владимир Язев, которого цитирует СМИ. По его словам, российское правительство может рассмотреть меры по блокировке внебиржевых активов.
Если иностранные инвесторы откажутся принимать участие в обмене активами, они также могут быть изъяты. По сценарию, предложенному еще одним экспертом, заблокированные активы должны быть обменяны на российские ценные бумаги.
Газета ссылается на данные РИА Новости, согласно которым в РФ на начало спецоперации находилось 288 миллиардов долларов активов западных компаний. В конце прошлого года эта сумма сократилась до 215 миллиардов долларов, при этом более 98 миллиардов долларов приходится на Кипре и свыше 50 миллиардов долларов – в Нидерландах.
"Москва уже вынудила иностранные компании продавать активы в России со скидками не менее 50%. Она передала другие западные активы под временное управление и назначила руководителей, дружественных Кремлю. Западные компании признали убытки на общую сумму 107 миллиардов долларов, что является значительной суммой, выходящей за рамки стоимости физических активов", – добавили журналисты.
Они также напомнили слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что в РФ все еще остается много западных денег, которые могут стать мишенью ответных мер Москвы. Сама же страна "будет неустанно защищать свои интересы".
Напомним, 24 апреля Сенат США одобрил законопроект, который включает передачу Украине замороженных активов России. В ответ в МИД РФ собирались снизить уровень дипломатических отношений с США.
Денис Малюська - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
27 апреля, 20:48
На Украине назвали варианты, как союзники распорядятся активами РФ–во всех случаях Киев получает деньги В вопросах конфискации суверенных российских активов существует "супероптимистичный", нейтральный и пессимистичный сценарии, но во всех трех вариантах Киев получает дополнительное финансирование. Прогнозировал решение США министр юстиции Украины Денис Малюська
 
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