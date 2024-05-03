https://ukraina.ru/20240503/1054844143.html

"Мы все-таки туда зашли": полковник Баранец рассказал, чего ждет враг и можно ли "закидать тапками ВСУ"

"Мы все-таки туда зашли": полковник Баранец рассказал, чего ждет враг и можно ли "закидать тапками ВСУ" - 03.05.2024 Украина.ру

"Мы все-таки туда зашли": полковник Баранец рассказал, чего ждет враг и можно ли "закидать тапками ВСУ"

На всем Донецком участке у российских бойцов еще много работы. Главный ударный фронт сейчас – Часов Яр, это ключ к стратегическому пространству, которое ведет на Славянск и Краматорск. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец

2024-05-03T04:44

2024-05-03T04:44

2024-05-03T04:44

новости

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славянск

краматорск

виктор баранец

всу

вс рф

очеретино

часов яр

сво

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К большим городам российские войска идут через маленькие села, таким образом выбирая наиболее короткую дорогу к победе. ВС РФ сейчас не идут на большие "фортеци-миллионники", рассказал обозреватель.Российская армия идет на противника так, как считает нужным. С наибольшими успехами для себя и с наибольшими потерями для ВСУ, добавил военный.Он подчеркнул, что нельзя с уверенностью сказать, что судьба Очеретино будет решена до 1 мая. Есть некоторые факты, которые не позволяют там "закидать тапками ВСУ".На всем Донецком участке у российских бойцов еще много работы. И главный ударный фронт сейчас – это Часов Яр. Это "крепкий пенек" на дороге ВС РФ, который нельзя обойти, его можно только "выкорчевать", чтобы идти дальше, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Виктор Баранец: Россия готовит таблетки для мозгов ВСУ в Часовом Яре, думая о "случайной" войне с НАТО читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240502/1045813764.html

россия

славянск

краматорск

очеретино

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новости, россия, славянск, краматорск, виктор баранец, всу, вс рф, очеретино, часов яр, сво, донецкое направление, оборона, наступление