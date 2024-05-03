"Мы все-таки туда зашли": полковник Баранец рассказал, чего ждет враг и можно ли "закидать тапками ВСУ" - 03.05.2024 Украина.ру
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"Мы все-таки туда зашли": полковник Баранец рассказал, чего ждет враг и можно ли "закидать тапками ВСУ"
"Мы все-таки туда зашли": полковник Баранец рассказал, чего ждет враг и можно ли "закидать тапками ВСУ" - 03.05.2024 Украина.ру
"Мы все-таки туда зашли": полковник Баранец рассказал, чего ждет враг и можно ли "закидать тапками ВСУ"
На всем Донецком участке у российских бойцов еще много работы. Главный ударный фронт сейчас – Часов Яр, это ключ к стратегическому пространству, которое ведет на Славянск и Краматорск. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
2024-05-03T04:44
2024-05-03T04:44
новости
россия
славянск
краматорск
виктор баранец
всу
вс рф
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часов яр
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К большим городам российские войска идут через маленькие села, таким образом выбирая наиболее короткую дорогу к победе. ВС РФ сейчас не идут на большие "фортеци-миллионники", рассказал обозреватель.Российская армия идет на противника так, как считает нужным. С наибольшими успехами для себя и с наибольшими потерями для ВСУ, добавил военный.Он подчеркнул, что нельзя с уверенностью сказать, что судьба Очеретино будет решена до 1 мая. Есть некоторые факты, которые не позволяют там "закидать тапками ВСУ".На всем Донецком участке у российских бойцов еще много работы. И главный ударный фронт сейчас – это Часов Яр. Это "крепкий пенек" на дороге ВС РФ, который нельзя обойти, его можно только "выкорчевать", чтобы идти дальше, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Виктор Баранец: Россия готовит таблетки для мозгов ВСУ в Часовом Яре, думая о "случайной" войне с НАТО читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240502/1045813764.html
россия
славянск
краматорск
очеретино
часов яр
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новости, россия, славянск, краматорск, виктор баранец, всу, вс рф, очеретино, часов яр, сво, донецкое направление, оборона, наступление
Новости, Россия, Славянск, Краматорск, Виктор Баранец, ВСУ, ВС РФ, Очеретино, Часов Яр, СВО, Донецкое направление, оборона, наступление

"Мы все-таки туда зашли": полковник Баранец рассказал, чего ждет враг и можно ли "закидать тапками ВСУ"

04:44 03.05.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task ForceВСУ украинские военнослужащие оружие
ВСУ украинские военнослужащие оружие - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
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На всем Донецком участке у российских бойцов еще много работы. Главный ударный фронт сейчас – Часов Яр, это ключ к стратегическому пространству, которое ведет на Славянск и Краматорск. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
К большим городам российские войска идут через маленькие села, таким образом выбирая наиболее короткую дорогу к победе. ВС РФ сейчас не идут на большие "фортеци-миллионники", рассказал обозреватель.
Российская армия идет на противника так, как считает нужным. С наибольшими успехами для себя и с наибольшими потерями для ВСУ, добавил военный.
"Вы спросили про Очеретино. Да, еще пару дней назад я получил информацию с фронта, что мы все-таки туда зашли. Но враг ждет ротации и не спешит покидать позиции. Тем более, он там серьезно укрепился", - отметил Баранец.
Он подчеркнул, что нельзя с уверенностью сказать, что судьба Очеретино будет решена до 1 мая. Есть некоторые факты, которые не позволяют там "закидать тапками ВСУ".
На всем Донецком участке у российских бойцов еще много работы. И главный ударный фронт сейчас – это Часов Яр. Это "крепкий пенек" на дороге ВС РФ, который нельзя обойти, его можно только "выкорчевать", чтобы идти дальше, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Виктор Баранец: Россия готовит таблетки для мозгов ВСУ в Часовом Яре, думая о "случайной" войне с НАТО читайте на сайте Украина.ру
Олег Музыка интервью - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
Вчера, 08:27
Олег Музыка: Как нас убивали на Куликовом поле 2 мая 2014 годаДесять лет назад, 2 мая 2014 года, на Куликовом поле в Одессе приехавшие из Киева и других городов Украины боевики сожгли заживо и забили насмерть несколько десятков одесситов, не поддержавших государственный переворот в столице. Так в XXI веке политика превратилась в конфликт со смертельным исходом
 
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