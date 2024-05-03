"Мы все-таки туда зашли": полковник Баранец рассказал, чего ждет враг и можно ли "закидать тапками ВСУ"
На всем Донецком участке у российских бойцов еще много работы. Главный ударный фронт сейчас – Часов Яр, это ключ к стратегическому пространству, которое ведет на Славянск и Краматорск. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
К большим городам российские войска идут через маленькие села, таким образом выбирая наиболее короткую дорогу к победе. ВС РФ сейчас не идут на большие "фортеци-миллионники", рассказал обозреватель.
Российская армия идет на противника так, как считает нужным. С наибольшими успехами для себя и с наибольшими потерями для ВСУ, добавил военный.
"Вы спросили про Очеретино. Да, еще пару дней назад я получил информацию с фронта, что мы все-таки туда зашли. Но враг ждет ротации и не спешит покидать позиции. Тем более, он там серьезно укрепился", - отметил Баранец.
Он подчеркнул, что нельзя с уверенностью сказать, что судьба Очеретино будет решена до 1 мая. Есть некоторые факты, которые не позволяют там "закидать тапками ВСУ".
На всем Донецком участке у российских бойцов еще много работы. И главный ударный фронт сейчас – это Часов Яр. Это "крепкий пенек" на дороге ВС РФ, который нельзя обойти, его можно только "выкорчевать", чтобы идти дальше, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Виктор Баранец: Россия готовит таблетки для мозгов ВСУ в Часовом Яре, думая о "случайной" войне с НАТО читайте на сайте Украина.ру
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