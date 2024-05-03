"Потребуется огромное количество пехотинцев": эксперт объяснил без чего Россия не закончит конфликт - 03.05.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240503/1054854669.html
"Потребуется огромное количество пехотинцев": эксперт объяснил без чего Россия не закончит конфликт
"Потребуется огромное количество пехотинцев": эксперт объяснил без чего Россия не закончит конфликт - 03.05.2024 Украина.ру
"Потребуется огромное количество пехотинцев": эксперт объяснил без чего Россия не закончит конфликт
Сегодня в информационном поле активно обсуждают мнение, что Россия может закончить конфликт только на своих условиях, однако есть один нюанс. О нем в интервью изданию Украина.ру рассказал член высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия", политолог Максим Бардин
2024-05-03T05:00
2024-05-03T05:00
россия
харьков
донецкая народная республика
ян гагин
всу
штурм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101416/47/1014164796_0:327:3060:2048_1920x0_80_0_0_ed184e817fda1ec68a8df5b05571ef75.jpg
По мнению эксперта, об окончании конфликта нельзя говорить, минуя “харьковский вопрос”, ведь в последнее время об освобождении этого города говорят слишком часто.“Харьков — это огромный город, который вряд ли будут штурмовать, что называется в лоб, по типу средневековых осад. Также важно сохранить городскую и промышленную инфраструктуры. Чтобы вести городские бои в этом населенном пункте, потребуется огромное количество пехотинцев. Поэтому, решать решать вопрос с Харьков стоит с помощью региональных котлов”, - отметил эксперт.В связи с этим представители киевского режима пытаются усилить оборону города различными резервами, в частности, в начале апреля Харьков прибыл украинский националистический батальон "Азов"*, прославившийся разбоями, похищениями, убийствами и издевательствами над мирными жителями.Советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин, дислокацию боевиков в городе связывает прежде всего с тем, что противник планирует “бороться с так называемым пророссийским подпольем”.О зверских учинениях азовцев было рассказано немало историй. Например, тысячи мирных жителей Мариуполя стали жертвами нацбатальона “Азов”: на блокпостах боевики настойчиво разворачивали авто тех, кто пытался выехать из города, а случае отказа, они расстреливали людей в упор.Полую версию интервью: Максим Бардин: Пока Россия выманивает ВСУ из Харькова, США готовят шальную пулю для Литвы и Белоруссии вы можете прочитать на сайте Украина.ру* - Признан террористическим и запрещен на территории РФ.
россия
харьков
донецкая народная республика
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101416/47/1014164796_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_7a24bce16dd9a0e1f7d6f5ac6768bb52.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
россия, харьков, донецкая народная республика, ян гагин, всу, штурм
Россия, Харьков, Донецкая Народная Республика, Ян Гагин, ВСУ, штурм

"Потребуется огромное количество пехотинцев": эксперт объяснил без чего Россия не закончит конфликт

05:00 03.05.2024
 
© РИА Новости . Геннадий Дубовой / Перейти в фотобанкБойцы 1-й Славянской бригады ополчения ДНР на позиции у линии соприкосновения с ВСУ
Бойцы 1-й Славянской бригады ополчения ДНР на позиции у линии соприкосновения с ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости . Геннадий Дубовой
Перейти в фотобанк
Читать в
Сегодня в информационном поле активно обсуждают мнение, что Россия может закончить конфликт только на своих условиях, однако есть один нюанс. О нем в интервью изданию Украина.ру рассказал член высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия", политолог Максим Бардин
По мнению эксперта, об окончании конфликта нельзя говорить, минуя “харьковский вопрос”, ведь в последнее время об освобождении этого города говорят слишком часто.
Харьков — это огромный город, который вряд ли будут штурмовать, что называется в лоб, по типу средневековых осад. Также важно сохранить городскую и промышленную инфраструктуры. Чтобы вести городские бои в этом населенном пункте, потребуется огромное количество пехотинцев. Поэтому, решать решать вопрос с Харьков стоит с помощью региональных котлов”, - отметил эксперт.
В связи с этим представители киевского режима пытаются усилить оборону города различными резервами, в частности, в начале апреля Харьков прибыл украинский националистический батальон "Азов"*, прославившийся разбоями, похищениями, убийствами и издевательствами над мирными жителями.
Советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин, дислокацию боевиков в городе связывает прежде всего с тем, что противник планирует “бороться с так называемым пророссийским подпольем”.
О зверских учинениях азовцев было рассказано немало историй. Например, тысячи мирных жителей Мариуполя стали жертвами нацбатальона “Азов”: на блокпостах боевики настойчиво разворачивали авто тех, кто пытался выехать из города, а случае отказа, они расстреливали людей в упор.
Полую версию интервью: Максим Бардин: Пока Россия выманивает ВСУ из Харькова, США готовят шальную пулю для Литвы и Белоруссии вы можете прочитать на сайте Украина.ру
* - Признан террористическим и запрещен на территории РФ.
 
РоссияХарьковДонецкая Народная РеспубликаЯн ГагинВСУштурм
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:26Полковник Виталий Киселев: Россия уже наточила топор, чтобы отрубить ВСУ их новые длинные руки
06:13Кофе в Ялте не будет, а мобилизация женщин — будет. Украинские эксперты о том, что в войне не все равны
06:00"Берите черепа в руки": Баранец о том, как "разрубание" ВСУ в Авдеевке пригодится для взятия Часов Яра
05:50Накануне Дня Тыквы. Кто может перехватить булаву у Зеленского после 21 мая - Ермак, Залужный, Порошенко?
05:41“Это основной кратер боевых действий”: какую военную тайну раскрыл полковник в отставке
05:30Дмитрий Евстафьев: Глубинное государство в США ушло в свой "домик" и не воспринимает реальность
05:22Полковник Баранец раскрыл, как взятие Часового Яра замкнет клещи и загонит в котел сразу две бригады ВСУ
05:10Новые санкции США. Россия потратит время и деньги, иностранные поставщики - нервы
05:04"Все-таки не Румыния!" Максим Бардин о намерениях политиков постсоветской Молдавии
05:00"Потребуется огромное количество пехотинцев": эксперт объяснил без чего Россия не закончит конфликт
04:44"Мы все-таки туда зашли": полковник Баранец рассказал, чего ждет враг и можно ли "закидать тапками ВСУ"
04:31Ищенко: Лукашенко доставил Западу больше неприятностей, чем Хуссейн или Каддафи
04:30"Они проклинали Зеленского": участковый из Авдеевки рассказал о реалиях города при ВСУ
04:21“К этому надо готовиться уже сейчас”: эксперт назвал город РФ, который может спровоцировать новую войну
04:09После "картонной" ракеты прилетела настоящая: полковник Баранец раскрыл, как ВС РФ крошат "Патриоты" ВСУ
04:00Смерть Андрея Тропилло, Нетребко угрожает украинской "мирной конференции". События культуры за неделю
03:42Ищенко: Прибалтика может спровоцировать Россию на войну только одним способом
03:20"Одну тайну я все же приоткрою": полковник Баранец раскрыл, как ВС РФ приделали "мозги к чугунной дылде"
03:03Готовы сдаться без разрешения. Генерал-майор сравнил судьбу Очеретино с Донецком и Луганском
23:56В ГУР Украины не верят в победу ВСУ, но исключают переговоры до середины 2025 года
Лента новостейМолния