https://ukraina.ru/20240503/1054854669.html

"Потребуется огромное количество пехотинцев": эксперт объяснил без чего Россия не закончит конфликт

"Потребуется огромное количество пехотинцев": эксперт объяснил без чего Россия не закончит конфликт - 03.05.2024 Украина.ру

"Потребуется огромное количество пехотинцев": эксперт объяснил без чего Россия не закончит конфликт

Сегодня в информационном поле активно обсуждают мнение, что Россия может закончить конфликт только на своих условиях, однако есть один нюанс. О нем в интервью изданию Украина.ру рассказал член высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия", политолог Максим Бардин

2024-05-03T05:00

2024-05-03T05:00

2024-05-03T05:00

россия

харьков

донецкая народная республика

ян гагин

всу

штурм

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По мнению эксперта, об окончании конфликта нельзя говорить, минуя “харьковский вопрос”, ведь в последнее время об освобождении этого города говорят слишком часто.“Харьков — это огромный город, который вряд ли будут штурмовать, что называется в лоб, по типу средневековых осад. Также важно сохранить городскую и промышленную инфраструктуры. Чтобы вести городские бои в этом населенном пункте, потребуется огромное количество пехотинцев. Поэтому, решать решать вопрос с Харьков стоит с помощью региональных котлов”, - отметил эксперт.В связи с этим представители киевского режима пытаются усилить оборону города различными резервами, в частности, в начале апреля Харьков прибыл украинский националистический батальон "Азов"*, прославившийся разбоями, похищениями, убийствами и издевательствами над мирными жителями.Советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин, дислокацию боевиков в городе связывает прежде всего с тем, что противник планирует “бороться с так называемым пророссийским подпольем”.О зверских учинениях азовцев было рассказано немало историй. Например, тысячи мирных жителей Мариуполя стали жертвами нацбатальона “Азов”: на блокпостах боевики настойчиво разворачивали авто тех, кто пытался выехать из города, а случае отказа, они расстреливали людей в упор.Полую версию интервью: Максим Бардин: Пока Россия выманивает ВСУ из Харькова, США готовят шальную пулю для Литвы и Белоруссии вы можете прочитать на сайте Украина.ру* - Признан террористическим и запрещен на территории РФ.

россия

харьков

донецкая народная республика

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россия, харьков, донецкая народная республика, ян гагин, всу, штурм