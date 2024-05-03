https://ukraina.ru/20240503/1054856748.html

“К этому надо готовиться уже сейчас”: эксперт назвал город РФ, который может спровоцировать новую войну

“К этому надо готовиться уже сейчас”: эксперт назвал город РФ, который может спровоцировать новую войну - 03.05.2024 Украина.ру

“К этому надо готовиться уже сейчас”: эксперт назвал город РФ, который может спровоцировать новую войну

В экспертном сообществе полагают, что Запад планирует блокировать Калининградскую область с целью спровоцировать войну, однако Вашингтон будет реализовывать это немного по-другому сценарию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт РСМД Алексей Фененко

2024-05-03T04:21

2024-05-03T04:21

2024-05-03T04:21

россия

калининград

запад

владимир путин

нато

рсмд

конфликт

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По его мнению, Запад будет, скорее, действовать комбинацией дипломатических и политических средств: посредством поддержки сепаратистских настроений в регионе.“Посмотрите, как там активно идет возрождение немецкой культуры. Посмотрите, какие разговоры идут на Западе: а почему бы Калининградской области не вступить отдельным еврорегионом (пусть и в составе России) в "Восточное партнерство"? Сейчас страны ЕС начнут активную пропаганду в Калининграде, дескать, вы страдаете из-за "путинского режима", из-за санкций. А могли бы быть поближе к Европе, и мы бы часть санкций вам отменили. Сколько людей у вас завязано на бизнес с Польшей, с Литвой…То есть поддержать сепаратистские настроения, спровоцировать волнения в анклаве. И вот тогда можно блокировать сообщения с Калининградской областью через Финский залив, железнодорожный и автомобильный транзит через Литву под предлогом ремонта дорог”, - объяснил Фененко.Пару месяцев назад лидеры Прибалтики сделали заявления о нейтрализации Калининграда намеренно, понимая, что сегодня этот регион является достаточно чувствительным местом для России. Накануне этого заявления президент России Владимир Путин посетил Калининград в рамках запланированных поездок по стране. Однако, как пишут западные СМИ, российский лидер этим визитом напугал прибалтов, и те посчитали посещение Калининграда неким “сигналом для НАТО”.После польский генерал Вальдемар Скшипчак имел неосторожность сказать, что в случае конфликта между Россией и НАТО, члены Альянса “ликвидируют”, по его мнению, “оккупированный Калининград”.Однако военные эксперты полагают, что нынешние военные приготовления НАТО в Прибалтике могут быть как средством психологического давления, так и реальным планом развязывания масштабного военного конфликта, но, как показала практика, все усилия США и НАТО по дестабилизации ситуации в России через вовлечение ее в военный конфликт на Украине, в надежде на ослабление и в конечном счете – развал РФ, оказались тщетными.Полную версию интервью Европе приказали рожать солдат, а не ЛГБТ*. Алексей Фененко о неизбежности войны России с НАТО читайте на Украина.ру

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россия, калининград, запад, владимир путин, нато, рсмд, конфликт