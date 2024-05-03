Накануне Дня Тыквы. Кто может перехватить булаву у Зеленского после 21 мая - Ермак, Залужный, Порошенко? - 03.05.2024 Украина.ру
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Накануне Дня Тыквы. Кто может перехватить булаву у Зеленского после 21 мая - Ермак, Залужный, Порошенко?
Накануне Дня Тыквы. Кто может перехватить булаву у Зеленского после 21 мая - Ермак, Залужный, Порошенко? - 03.05.2024 Украина.ру
Накануне Дня Тыквы. Кто может перехватить булаву у Зеленского после 21 мая - Ермак, Залужный, Порошенко?
Почти через три недели, 21 мая истекает каденция действующего президента Украины Владимира Зеленского, после чего де-юре наступает вакуум власти, поскольку в положенный срок, 21 марта, выборы на Украине не проводились.
2024-05-03T05:50
2024-05-03T05:50
украина
россия
лондон
владимир зеленский
михаил порошенко
валерий залужный
офис президента
нато
вооруженные силы украины
эксклюзив
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Зеленский продлил в очередной раз военное положение, но конституция Украины не запрещает их проведение в этот период. В конституционный суд за разъяснениями по этому вопросу никто не обращался, чтобы не получить нежелательный ответ.Украинский эксперт Антон Гура утверждает, что после 21 мая Зеленский становится законной целью для РФ. "Дедлайн нашему легитимному до 21 Мая. Или дальше он цель для них. Поэтому теоретически мы будем видеть нейросеть или бункер", - пишет эксперт.После 21 мая Зеленский, скорее всего, не покинет свой пост добровольно, узурпировав власть, хотя на Украине уже два месяца обсуждают и альтернативные варианты."На самом деле, к сожалению, 20 мая для нас ничего не изменит, сейчас у нас правит вражеский режим, а после 20 мая он еще будет "узурпаторский" и самозваный режим", - утверждает экс-нардеп Тарас Черновол.Telegram-канал "MediaKiller" пишет, что после 21 мая начнётся саботаж решений Зеленского, а Порошенко, Аваков, Тимошенко и Кличко уже проводят тайные переговоры по поводу своего будущего.Желающих ухватиться за гетманскую булаву на Украине всегда было пруд пруди. При этом ориентироваться на соцопросы на Украине невозможно. Их результаты говорят лишь о принадлежности социологической службы той или иной политической силе.C тех пор, как Украина утратила субъектность, вопросы "престолонаследия" решают в Вашингтоне и Лондоне, поэтому туда так отчаянно стремятся все потенциальные кандидаты, выпрашивая "ярлык на княжения" и топя политических конкурентов обвинениями в коррупции.В середине апреля британский журнал Time включил главу Офиса президента Андрея Ермака в список наиболее влиятельных людей. Статью о нем написал бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, похвалив за создание мощной сети друзей Украины и назвав "решительным лидером". Ермака давно считают серым кардиналом в украинской политике, подмявшим под себя основные политические процессы.Включение его в список Time украинские политики посчитали заявкой на наследование поста Зеленского, поскольку именно Соединенное королевство по факту управляет Украиной на пару с США.Однако следует учитывать, что на обложку Time в качестве "лидеров" попала и Юлия Навальная. Ранее в список включали таких американских марионеток, как Светлана Тихановская и Хуан Гуайдо из Венесуэлы.Экс-нардеп Игорь Мосийчук утверждает, что Ермака назначат премьер-министром, откуда он перейдет на Банковую с приставкой и.о. Также, по его словам, заранее сменится генпрокурор ввиду того, что и.о. президента не может назначать генерального прокурора.Еще одним кандидатом на смену украинские СМИ часто называли бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного, которого пока сослали в Лондон, а его ставленников в командовании зачищают. В Лондоне к нему еще должны внимательно присмотреться, дать добро на президентство "незалежной" или забраковать. Ранее многие опросы показывали рост его популярности, что при всем недоверии украинским опросам, похоже, встревожило Офис президента.Украинский Telegram-канал "First. Новости войны" пишет, что в Офисе опасаются бунта в армии и установления полноценной военной хунты. "На Банковой очевидно опасаются, что брожение в армии выльется в открытый бунт, что весьма опасно в контексте вакуума легитимности, который наступит с 21 мая", - пишет "First. Новости войны".Центр противодействия дезинформации при Офисе президента еще с февраля заявлял, что РФ якобы готовит план "Майдан-3" для расшатывания ситуации с марта по май.Сам Залужный заявил на днях, что не против пойти в политику, но только после войны, чтобы не дестабилизировать ситуацию. К его раскрутке приложили усилия СМИ пятого президента Петра Порошенко, который и сам не против вернуться к власти. Ради этого Порошенко пытался обивать пороги западных институций, но с конца прошлого года его перестали выпускать из Украины за границу, ссылаясь на постановление СБУ, которая якобы хотела оградить его от провокаций со стороны РФ. Рейтинг у Порошенко вроде бы невысокий, но он прекрасно понимает, что не украинский электорат решает, кому рулить Украиной.Чтобы депутаты не пытались вести кулуарные переговоры с настоящими хозяевами Украины, им тоже разрешены заграничные командировки лишь с санкции Офиса президента.О своих политических амбициях последнее время заявляет и бывший советник Офиса президента Алексей Арестович*. Он из-за границы разыгрывает ту же карту, что и Зеленский в 2019 году, апеллируя к русскоязычному электорату. Очевидно, не против снова попытать счастья возглавить страну и ветеран украинской политики Юлия Тимошенко, хотя ей давно уже нет веры на Западе, к тому же она выступает против ряда западных инициатив, включая приватизацию земель."В президенты у нас ходят только из МИ-6... в рамках суверенитета", - иронизирует украинский политолог Михаил Чаплыга. Вопрос продлевать или не продлевать полномочия Зеленского будут решать не украинцы. Любой украинский президент или и.о. президента будет по факту назначенным в колонию генерал-губернатором.Это хорошо понимают украинские политики, которые рвутся к власти. Для них этот самый День Тыквы, когда президентская карета Зеленского, как в той сказке, превратится в небезызвестный овощ, шанс стать во главе разваливающейся страны, которую все еще щедро финансирует Запад, а следовательно это и прорвы к дармовой долларовой кормушке, из которой под шумок военных действий, последующих переговоров о мире можно еще много чего скорумпировать.А как же ответственность за содеянное? А эа все ответит Зеленский, на которого можно практически все списать. Это хорошо понимают в Украине - и сам Зеленский, теряющий легитимность, и его политические оппоненты и даже члены его команды. Такая вот политическая острота момента.О том, как глава Офиса президента Андрей Ермак рвется к власти и кто еще составляет ему в этом конкуренцию можно прочитать в статье Комбинация Ермака: что стоит за слухами об отставке министра обороны Украины Умерова* Признан в России экстремистом и террористом
https://ukraina.ru/20240424/1054693296.html
https://ukraina.ru/20240501/1054827095.html
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украина, россия, лондон, владимир зеленский, михаил порошенко, валерий залужный, офис президента, нато, вооруженные силы украины, эксклюзив, юлия тимошенко, алексей арестович
Украина, Россия, Лондон, Владимир Зеленский, Михаил Порошенко, Валерий Залужный, Офис президента, НАТО, Вооруженные силы Украины, Эксклюзив, Юлия Тимошенко, Алексей Арестович

Накануне Дня Тыквы. Кто может перехватить булаву у Зеленского после 21 мая - Ермак, Залужный, Порошенко?

05:50 03.05.2024
 
© president.gov.uaЗеленский Ермак
Зеленский Ермак
© president.gov.ua
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Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
Все материалы
Почти через три недели, 21 мая истекает каденция действующего президента Украины Владимира Зеленского, после чего де-юре наступает вакуум власти, поскольку в положенный срок, 21 марта, выборы на Украине не проводились.
Зеленский продлил в очередной раз военное положение, но конституция Украины не запрещает их проведение в этот период. В конституционный суд за разъяснениями по этому вопросу никто не обращался, чтобы не получить нежелательный ответ.
Украинский эксперт Антон Гура утверждает, что после 21 мая Зеленский становится законной целью для РФ. "Дедлайн нашему легитимному до 21 Мая. Или дальше он цель для них. Поэтому теоретически мы будем видеть нейросеть или бункер", - пишет эксперт.
После 21 мая Зеленский, скорее всего, не покинет свой пост добровольно, узурпировав власть, хотя на Украине уже два месяца обсуждают и альтернативные варианты.
"На самом деле, к сожалению, 20 мая для нас ничего не изменит, сейчас у нас правит вражеский режим, а после 20 мая он еще будет "узурпаторский" и самозваный режим", - утверждает экс-нардеп Тарас Черновол.
Telegram-канал "MediaKiller" пишет, что после 21 мая начнётся саботаж решений Зеленского, а Порошенко, Аваков, Тимошенко и Кличко уже проводят тайные переговоры по поводу своего будущего.
Желающих ухватиться за гетманскую булаву на Украине всегда было пруд пруди. При этом ориентироваться на соцопросы на Украине невозможно. Их результаты говорят лишь о принадлежности социологической службы той или иной политической силе.
C тех пор, как Украина утратила субъектность, вопросы "престолонаследия" решают в Вашингтоне и Лондоне, поэтому туда так отчаянно стремятся все потенциальные кандидаты, выпрашивая "ярлык на княжения" и топя политических конкурентов обвинениями в коррупции.
В середине апреля британский журнал Time включил главу Офиса президента Андрея Ермака в список наиболее влиятельных людей. Статью о нем написал бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, похвалив за создание мощной сети друзей Украины и назвав "решительным лидером". Ермака давно считают серым кардиналом в украинской политике, подмявшим под себя основные политические процессы.
Включение его в список Time украинские политики посчитали заявкой на наследование поста Зеленского, поскольку именно Соединенное королевство по факту управляет Украиной на пару с США.
Однако следует учитывать, что на обложку Time в качестве "лидеров" попала и Юлия Навальная. Ранее в список включали таких американских марионеток, как Светлана Тихановская и Хуан Гуайдо из Венесуэлы.
Экс-нардеп Игорь Мосийчук утверждает, что Ермака назначат премьер-министром, откуда он перейдет на Банковую с приставкой и.о. Также, по его словам, заранее сменится генпрокурор ввиду того, что и.о. президента не может назначать генерального прокурора.
24 апреля, 15:54
Цель Ермака — государственный переворот?Журнал Time включил в число ста самых влиятельных людей, наряду с самой "Иоландой" Навальной, главу Офиса президента Украины Андрея Ермака. При полном отсутствии его формального шефа Владимира Зеленского. В редакции Time что-то знают?
Еще одним кандидатом на смену украинские СМИ часто называли бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного, которого пока сослали в Лондон, а его ставленников в командовании зачищают. В Лондоне к нему еще должны внимательно присмотреться, дать добро на президентство "незалежной" или забраковать. Ранее многие опросы показывали рост его популярности, что при всем недоверии украинским опросам, похоже, встревожило Офис президента.
Украинский Telegram-канал "First. Новости войны" пишет, что в Офисе опасаются бунта в армии и установления полноценной военной хунты. "На Банковой очевидно опасаются, что брожение в армии выльется в открытый бунт, что весьма опасно в контексте вакуума легитимности, который наступит с 21 мая", - пишет "First. Новости войны".
Центр противодействия дезинформации при Офисе президента еще с февраля заявлял, что РФ якобы готовит план "Майдан-3" для расшатывания ситуации с марта по май.
Сам Залужный заявил на днях, что не против пойти в политику, но только после войны, чтобы не дестабилизировать ситуацию. К его раскрутке приложили усилия СМИ пятого президента Петра Порошенко, который и сам не против вернуться к власти. Ради этого Порошенко пытался обивать пороги западных институций, но с конца прошлого года его перестали выпускать из Украины за границу, ссылаясь на постановление СБУ, которая якобы хотела оградить его от провокаций со стороны РФ. Рейтинг у Порошенко вроде бы невысокий, но он прекрасно понимает, что не украинский электорат решает, кому рулить Украиной.
Чтобы депутаты не пытались вести кулуарные переговоры с настоящими хозяевами Украины, им тоже разрешены заграничные командировки лишь с санкции Офиса президента.
1 мая, 12:31
Провокатор или отравленный пряник. Какую альтернативную Украину предлагает России Арестович*Бывшего советника Офиса президента Алексея Арестовича еще недавно называли лицом украинской пропаганды военного времени. Сейчас же он из-за границы вещает абсолютно крамольные для Украины вещи, за которые можно получить у себя на родине обвинение в госизмене.
О своих политических амбициях последнее время заявляет и бывший советник Офиса президента Алексей Арестович*. Он из-за границы разыгрывает ту же карту, что и Зеленский в 2019 году, апеллируя к русскоязычному электорату. Очевидно, не против снова попытать счастья возглавить страну и ветеран украинской политики Юлия Тимошенко, хотя ей давно уже нет веры на Западе, к тому же она выступает против ряда западных инициатив, включая приватизацию земель.
"В президенты у нас ходят только из МИ-6... в рамках суверенитета", - иронизирует украинский политолог Михаил Чаплыга. Вопрос продлевать или не продлевать полномочия Зеленского будут решать не украинцы. Любой украинский президент или и.о. президента будет по факту назначенным в колонию генерал-губернатором.
Это хорошо понимают украинские политики, которые рвутся к власти. Для них этот самый День Тыквы, когда президентская карета Зеленского, как в той сказке, превратится в небезызвестный овощ, шанс стать во главе разваливающейся страны, которую все еще щедро финансирует Запад, а следовательно это и прорвы к дармовой долларовой кормушке, из которой под шумок военных действий, последующих переговоров о мире можно еще много чего скорумпировать.
А как же ответственность за содеянное? А эа все ответит Зеленский, на которого можно практически все списать. Это хорошо понимают в Украине - и сам Зеленский, теряющий легитимность, и его политические оппоненты и даже члены его команды. Такая вот политическая острота момента.
О том, как глава Офиса президента Андрей Ермак рвется к власти и кто еще составляет ему в этом конкуренцию можно прочитать в статье Комбинация Ермака: что стоит за слухами об отставке министра обороны Украины Умерова
* Признан в России экстремистом и террористом
 
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