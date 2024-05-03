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Ищенко: Прибалтика может спровоцировать Россию на войну только одним способом

Ищенко: Прибалтика может спровоцировать Россию на войну только одним способом - 03.05.2024 Украина.ру

Ищенко: Прибалтика может спровоцировать Россию на войну только одним способом

Сейчас Прибалтика активно готовится к войне и провоцирует Россию. И очевидно, это может получиться при поддержке США. Правда в этом случае Европа уже не сможет участвовать в конфликте только с помощью поставок оружия. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру озвучил политический обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2024-05-03T03:42

2024-05-03T03:42

2024-05-03T03:42

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Он добавил, что и Польша предлагает Берлину свои территории под эту цель, а также активно готовится к войне с Россией. В Варшаве, отметил Ищенко, прекрасно понимают, что если Прибалтика спровоцирует Москву на конфликт, полякам физически придется встать под ружье.Эксперт подметил, что судя по темпам польской подготовки, в Варшаве рассчитывают, что война может начаться в ближайшие годы - в 2025-м или в 2026-м. США хотели бы раньше, добавил он, но понимают, что к этому не готовы потенциальные участники.А пока Варшава закупает оружие и боеприпасы, пытается увеличить численность армии, заманивает на свою территорию немецкие войска и силы НАТО, а также размышляет над введением воинской повинности внутри своей страны, потому что рядовые поляки не горят желанием лезть в окопы добровольно.Если в этом году Россия свернет Украине шею, и США не успеют затолкать в войну Прибалтику, то прямой войны с восточной Европой удастся избежать, резюмировал Ищенко.Ранее в интервью изданию Украина.ру политолог, один из лидеров движения "Русский Союз" Алексей Кочетков отметил, что Прибалтика действительно будет провоцировать конфликт, правда усилия в этом направлении направит на Минск."Прибалтика сейчас будет открыто нарываться на конфликт. Если с их территории будут наноситься удары по суверенной Республике Беларусь, Минск будет иметь полное право ответить. И тогда начнется вселенский вой: "Белорусы напали на страну НАТО", "Ой-вей", "Ратуйте, шановнэ панство", - сказал Кочетков.Он добавил, что для Литвы и Латвии такая операция была бы выгодна по принципу: "Ничего личного, только бизнес". Руководство этих стран таким образом надеется заработать себе "на безбедную старость в Калифорнии". Но в итоге они просто сбегут в США, заключил политолог.Еще в январе власти прибалтийских стран объявили о том, что готовятся к войне с Россией. В частности, об этом сказал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.Это заявление тогда прокомментировал военный эксперт, полковник ВС РФ в отставке Андрей Земцев. Вот что он сказал:"Общая численность армий всех прибалтийских стран - около 30 тысяч человек. Плюс эти армии никогда не воевали. Авиации они не имеют, поэтому их воздушное пространство вынуждены на сменной основе патрулировать самолеты других стран НАТО. В случае начала боевых действий Прибалтика в течение трех-четырех недель превратится в большой лагерь военнопленных. Как бы прибалты ни укрепляли границу, без помощи стран НАТО они долго сопротивляться не смогут, и об этом знают", - заявил Земцев.ИНТЕРВЬЮ РОСТИСЛАВ ИЩЕНКО: Если ВСУ не свернут шею до конца года, России придется протиснуться через "Фермопилы"

https://ukraina.ru/20240426/1054729967.html

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новости, ростислав ищенко, прибалтика, война, россия, литва, латвия, алексей кочетков, нато, украина.ру, миа "россия сегодня"