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В ГУР Украины не верят в победу ВСУ, но исключают переговоры до середины 2025 года

В ГУР Украины не верят в победу ВСУ, но исключают переговоры до середины 2025 года - 02.05.2024 Украина.ру

В ГУР Украины не верят в победу ВСУ, но исключают переговоры до середины 2025 года

Замначальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий не видит возможности для ВСУ одержать победу на поле боя, даже в том случае, если армии удастся отбросить подразделения РФ к прежним границам Украины. Даже это не завершит боевые действия, сказал генерал в интервью The Economist

2024-05-02T23:56

2024-05-02T23:56

2024-05-02T23:58

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По его словам, сегодня обе стороны конфликта борются за "самую выгодную позицию", однако содержательные переговоры могут начаться не раньше, чем во второй половине 2025 года. Вместе с тем Скибицкий признал, что сейчас Украина находится на грани и ей "тяжело, как никогда", а российская сторона знает об истощении и дефиците оружия в ВСУ. Украинский генерал уверен, что армия РФ продолжит продвигаться в Донбассе, а успех прорыва определят следующие удары армии России. Часов Яр падет как Авдеевка, это вопрос времени, считает он. Кроме этого, Скибицкий анонсировал наступление российской армии в Харьковской и Сумской областях на северо-востоке. По его словам, сейчас под Харьковом насчитывается 35 тысяч российских военнослужащих, но группировку планируют увеличить до 50 – 70 тысяч. Он утверждает, что основная фаза наступления начнется в конце мая – начале июня этого года, а сейчас армия России действует как "единое тело" с четким планом и под единым командованием. Ранее в ГУР Украины признали, что Вооруженным силам страны будет катастрофически тяжело сдерживать наступление ВС России.

https://ukraina.ru/20240502/1054848762.html

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