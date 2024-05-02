В ГУР Украины не верят в победу ВСУ, но исключают переговоры до середины 2025 года - 02.05.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240502/1054865071.html
В ГУР Украины не верят в победу ВСУ, но исключают переговоры до середины 2025 года
В ГУР Украины не верят в победу ВСУ, но исключают переговоры до середины 2025 года - 02.05.2024 Украина.ру
В ГУР Украины не верят в победу ВСУ, но исключают переговоры до середины 2025 года
Замначальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий не видит возможности для ВСУ одержать победу на поле боя, даже в том случае, если армии удастся отбросить подразделения РФ к прежним границам Украины. Даже это не завершит боевые действия, сказал генерал в интервью The Economist
2024-05-02T23:56
2024-05-02T23:58
новости
украина
россия
донбасс
вооруженные силы украины
the economist
сво
наступление
всу
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/1c/1054797893_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_28e6a1a35ec49c1c3730bfe655ec8e11.jpg.webp
По его словам, сегодня обе стороны конфликта борются за "самую выгодную позицию", однако содержательные переговоры могут начаться не раньше, чем во второй половине 2025 года. Вместе с тем Скибицкий признал, что сейчас Украина находится на грани и ей "тяжело, как никогда", а российская сторона знает об истощении и дефиците оружия в ВСУ. Украинский генерал уверен, что армия РФ продолжит продвигаться в Донбассе, а успех прорыва определят следующие удары армии России. Часов Яр падет как Авдеевка, это вопрос времени, считает он. Кроме этого, Скибицкий анонсировал наступление российской армии в Харьковской и Сумской областях на северо-востоке. По его словам, сейчас под Харьковом насчитывается 35 тысяч российских военнослужащих, но группировку планируют увеличить до 50 – 70 тысяч. Он утверждает, что основная фаза наступления начнется в конце мая – начале июня этого года, а сейчас армия России действует как "единое тело" с четким планом и под единым командованием. Ранее в ГУР Украины признали, что Вооруженным силам страны будет катастрофически тяжело сдерживать наступление ВС России.
https://ukraina.ru/20240502/1054848762.html
https://ukraina.ru/20240501/1054814533.html
https://ukraina.ru/20240501/1054830045.html
украина
россия
донбасс
запад
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/1c/1054797893_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_48a5b957ae4a802d8b8ef4164807a2d7.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, донбасс, вооруженные силы украины, the economist, сво, наступление, всу, потери всу, переговоры, военная помощь, запад
Новости, Украина, Россия, Донбасс, Вооруженные силы Украины, The Economist, СВО, наступление, ВСУ, потери ВСУ, переговоры, военная помощь, Запад

В ГУР Украины не верят в победу ВСУ, но исключают переговоры до середины 2025 года

23:56 02.05.2024 (обновлено: 23:58 02.05.2024)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraineвоеннослужащий ВСУ
военнослужащий ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine
Читать в
Замначальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий не видит возможности для ВСУ одержать победу на поле боя, даже в том случае, если армии удастся отбросить подразделения РФ к прежним границам Украины. Даже это не завершит боевые действия, сказал генерал в интервью The Economist
"Я не вижу возможность для Украины выиграть войну в одиночку на поле боя. Даже если мы сможем отбросить россиян обратно к границам, – это не прекратит войну. Такие войны могут закончиться только переговорами", – считает он.
По его словам, сегодня обе стороны конфликта борются за "самую выгодную позицию", однако содержательные переговоры могут начаться не раньше, чем во второй половине 2025 года.
ВСУ наемник военнослужащий украинский оружие окоп партизан - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
Вчера, 13:27
Для ВСУ теперь опасно даже отступать - APУкраинские военнослужащие столкнулись с серьезными проблемами с возведением оборонительных сооружений. Об этом сообщили журналисты Associated Press
Вместе с тем Скибицкий признал, что сейчас Украина находится на грани и ей "тяжело, как никогда", а российская сторона знает об истощении и дефиците оружия в ВСУ.
Украинский генерал уверен, что армия РФ продолжит продвигаться в Донбассе, а успех прорыва определят следующие удары армии России. Часов Яр падет как Авдеевка, это вопрос времени, считает он.
Гаубичный дивизион ЦВО на Краснолиманском направлении спецоперации - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
1 мая, 05:00
"Грохнем так, что мало не покажется": эксперт раскрыл, почему в Часовом Яре будет также, как в Авдеевке Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал журналист, член Союза писателей России, автор книги и телеграм-канала "Донбасс для чайников" Олег Измайлов
Кроме этого, Скибицкий анонсировал наступление российской армии в Харьковской и Сумской областях на северо-востоке. По его словам, сейчас под Харьковом насчитывается 35 тысяч российских военнослужащих, но группировку планируют увеличить до 50 – 70 тысяч.
Он утверждает, что основная фаза наступления начнется в конце мая – начале июня этого года, а сейчас армия России действует как "единое тело" с четким планом и под единым командованием.
Ранее в ГУР Украины признали, что Вооруженным силам страны будет катастрофически тяжело сдерживать наступление ВС России.
- РИА Новости, 1920, 01.05.2024
1 мая, 12:55
Справедливая Военная Операция или Возвращение украденногоС ужасом, переходящим в изумление, мы смотрим на Украину — фанатично уничтожающую свое настоящее, будущее и даже прошлое. Эта сознательная безжалостность обрекает и без того химерическую украинскую государственность на окончательную погибель
 
НовостиУкраинаРоссияДонбассВооруженные силы УкраиныThe EconomistСВОнаступлениеВСУпотери ВСУпереговорывоенная помощьЗапад
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:56В ГУР Украины не верят в победу ВСУ, но исключают переговоры до середины 2025 года
23:17На Украине легализовали популярный порносайт, чтобы содержать ВСУ
22:55В Риме и Молдавии почтили память жертв одесской трагедии
22:22Впервые в истории олимпийский огонь понесет трансвестит, сообщили в мэрии Парижа
21:57У Зеленского надеются, что ЕС силой вернет домой украинских беженцев
21:38В МИД России объяснили, почему странам следует отказаться от участия в швейцарском саммите по Украине
21:04В МИД РФ предупредили Лондон о ведóмом киевском режиме, напоминающем террористов "Аль-Каиды"*
20:50Чубайс стал соорганизатором Центра российских исследований в Тель-Авивском университете
20:27КНР не подтвердила свое участие в швейцарском саммите по "формуле Зеленского"
19:58Анкара отказалась передавать Киеву системы С-400
19:36Газета Reuters сообщила, каким будет ответ РФ на конфискацию ее активов за рубежом
18:57Путин отметил подростков, которые спасали людей во время теракта в "Крокусе"
18:49Александр Васильев: Даже если ВСУ завтра сдадутся, битва России и Запада за Одессу продлится много лет
18:39Путин наградил губернатора Белгородской области орденом Мужества
18:30Скандал со складами оружия. Итоги 2 мая на Украине
18:21Россия завершила строительство железной дороги из Мариуполя, сообщили на Украине
18:00Житель Белгородской области погиб при разборе противопехотной мины
17:58Новая цветная революция? В Грузии растёт градус противостояния
17:47Украинцам объяснили, как вести себя с русскими на Олимпиаде: отстраниться, не говорить и стучать
17:35Шестерых украинцев задержала молдавская полиция из-за незаконного пересечения границы
Лента новостейМолния