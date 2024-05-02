В ГУР Украины не верят в победу ВСУ, но исключают переговоры до середины 2025 года
23:56 02.05.2024 (обновлено: 23:58 02.05.2024)
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraineвоеннослужащий ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine
Замначальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий не видит возможности для ВСУ одержать победу на поле боя, даже в том случае, если армии удастся отбросить подразделения РФ к прежним границам Украины. Даже это не завершит боевые действия, сказал генерал в интервью The Economist
"Я не вижу возможность для Украины выиграть войну в одиночку на поле боя. Даже если мы сможем отбросить россиян обратно к границам, – это не прекратит войну. Такие войны могут закончиться только переговорами", – считает он.
По его словам, сегодня обе стороны конфликта борются за "самую выгодную позицию", однако содержательные переговоры могут начаться не раньше, чем во второй половине 2025 года.
Вместе с тем Скибицкий признал, что сейчас Украина находится на грани и ей "тяжело, как никогда", а российская сторона знает об истощении и дефиците оружия в ВСУ.
Украинский генерал уверен, что армия РФ продолжит продвигаться в Донбассе, а успех прорыва определят следующие удары армии России. Часов Яр падет как Авдеевка, это вопрос времени, считает он.
Кроме этого, Скибицкий анонсировал наступление российской армии в Харьковской и Сумской областях на северо-востоке. По его словам, сейчас под Харьковом насчитывается 35 тысяч российских военнослужащих, но группировку планируют увеличить до 50 – 70 тысяч.
Он утверждает, что основная фаза наступления начнется в конце мая – начале июня этого года, а сейчас армия России действует как "единое тело" с четким планом и под единым командованием.
Ранее в ГУР Украины признали, что Вооруженным силам страны будет катастрофически тяжело сдерживать наступление ВС России.
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