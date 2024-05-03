Ищенко: Лукашенко доставил Западу больше неприятностей, чем Хуссейн или Каддафи - 03.05.2024 Украина.ру
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Ищенко: Лукашенко доставил Западу больше неприятностей, чем Хуссейн или Каддафи
Ищенко: Лукашенко доставил Западу больше неприятностей, чем Хуссейн или Каддафи - 03.05.2024 Украина.ру
Ищенко: Лукашенко доставил Западу больше неприятностей, чем Хуссейн или Каддафи
США планируют масштабировать военное противостояние против России, добавив к ВСУ еще и европейцев. Ожидается, что первыми под ружье встанут жители Прибалтики и Польши. В этом случае Белоруссия не сможет остаться нейтральной, а ставка у ее президента Александра Лукашенко окажется крайне высокой
2024-05-03T04:31
2024-05-03T04:31
новости
ростислав ищенко
александр лукашенко
запад
каддафи
белоруссия
россия
украина.ру
миа "россия сегодня"
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политический обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.Он отметил, что Польша готовится вступить в войну с Россией, судя по военной подготовке, ориентировочно в 2025-26 годах. Однако сделать это Варшава не сможет в обход Белоруссии, поэтому в любом случае Минск не может занять нейтральную позицию, уверен Ищенко.По его мнению, Запад начнет противостояние с Москвой с провокации с блокировкой Калиниграда. Тогда России придется прорываться к нему, а сделать это удастся только по суше через Сувалкский коридор.Ранее в интервью изданию Украина.ру политолог, член высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия" Максим Бардин отметил, что за все время СВО Запад так и не смог реализовать свой проект "анти-Россия", а значит Вашингтон кинет в военную топку уже не украинцев, а европейцев."Не можете оказать ВСУ существенное содействие (а ведь весь западный мир ждал, когда именно Конгресс США примет решение о выделении финансирования Украине, потому что ЕС такими масштабными средствами не располагает), не можете мобилизовать украинцев в Польше, Литве, Германии и Италии? Не можете выполнить прямое указание? Значит, воюйте с русскими сами", - сказал эксперт, резюмировав, что США стоят на пороге революционного шага, который дорого обойдется европейцам.ИНТЕРВЬЮ РОСТИСЛАВ ИЩЕНКО: Если ВСУ не свернут шею до конца года, России придется протиснуться через "Фермопилы"
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новости, ростислав ищенко, александр лукашенко, запад, каддафи, белоруссия, россия, украина.ру, миа "россия сегодня"
Новости, Ростислав Ищенко, Александр Лукашенко, Запад, Каддафи, Белоруссия, Россия, Украина.ру, МИА "Россия сегодня"

Ищенко: Лукашенко доставил Западу больше неприятностей, чем Хуссейн или Каддафи

04:31 03.05.2024
 
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© РИА Новости . Алексей Даничев
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США планируют масштабировать военное противостояние против России, добавив к ВСУ еще и европейцев. Ожидается, что первыми под ружье встанут жители Прибалтики и Польши. В этом случае Белоруссия не сможет остаться нейтральной, а ставка у ее президента Александра Лукашенко окажется крайне высокой
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политический обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.
Он отметил, что Польша готовится вступить в войну с Россией, судя по военной подготовке, ориентировочно в 2025-26 годах. Однако сделать это Варшава не сможет в обход Белоруссии, поэтому в любом случае Минск не может занять нейтральную позицию, уверен Ищенко.
По его мнению, Запад начнет противостояние с Москвой с провокации с блокировкой Калиниграда. Тогда России придется прорываться к нему, а сделать это удастся только по суше через Сувалкский коридор.

"Только для этого надо немедленно рвануть из Белоруссии. Увернуться у Минска не получится. Более того, поражение России будет автоматически означать поражение Белоруссии. Если поражение Минска белорусы еще могут как-то пережить, то главный белорус и его окружение это поражение точно не переживет. Потому что он доставил Западу больше неприятностей, чем Хуссейн или Каддафи", - заявил Ищенко.

Ранее в интервью изданию Украина.ру политолог, член высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия" Максим Бардин отметил, что за все время СВО Запад так и не смог реализовать свой проект "анти-Россия", а значит Вашингтон кинет в военную топку уже не украинцев, а европейцев.
"Не можете оказать ВСУ существенное содействие (а ведь весь западный мир ждал, когда именно Конгресс США примет решение о выделении финансирования Украине, потому что ЕС такими масштабными средствами не располагает), не можете мобилизовать украинцев в Польше, Литве, Германии и Италии? Не можете выполнить прямое указание? Значит, воюйте с русскими сами", - сказал эксперт, резюмировав, что США стоят на пороге революционного шага, который дорого обойдется европейцам.
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ИНТЕРВЬЮ РОСТИСЛАВ ИЩЕНКО: Если ВСУ не свернут шею до конца года, России придется протиснуться через "Фермопилы"
 
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