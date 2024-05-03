https://ukraina.ru/20240503/1054850423.html

Ищенко: Лукашенко доставил Западу больше неприятностей, чем Хуссейн или Каддафи

Ищенко: Лукашенко доставил Западу больше неприятностей, чем Хуссейн или Каддафи - 03.05.2024 Украина.ру

Ищенко: Лукашенко доставил Западу больше неприятностей, чем Хуссейн или Каддафи

США планируют масштабировать военное противостояние против России, добавив к ВСУ еще и европейцев. Ожидается, что первыми под ружье встанут жители Прибалтики и Польши. В этом случае Белоруссия не сможет остаться нейтральной, а ставка у ее президента Александра Лукашенко окажется крайне высокой

2024-05-03T04:31

2024-05-03T04:31

2024-05-03T04:31

новости

ростислав ищенко

александр лукашенко

запад

каддафи

белоруссия

россия

украина.ру

миа "россия сегодня"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0c/1b/1042185457_0:155:3053:1872_1920x0_80_0_0_0721f0b2b4ca0dcfc0bfa0d162665e70.jpg

Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политический обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.Он отметил, что Польша готовится вступить в войну с Россией, судя по военной подготовке, ориентировочно в 2025-26 годах. Однако сделать это Варшава не сможет в обход Белоруссии, поэтому в любом случае Минск не может занять нейтральную позицию, уверен Ищенко.По его мнению, Запад начнет противостояние с Москвой с провокации с блокировкой Калиниграда. Тогда России придется прорываться к нему, а сделать это удастся только по суше через Сувалкский коридор.Ранее в интервью изданию Украина.ру политолог, член высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия" Максим Бардин отметил, что за все время СВО Запад так и не смог реализовать свой проект "анти-Россия", а значит Вашингтон кинет в военную топку уже не украинцев, а европейцев."Не можете оказать ВСУ существенное содействие (а ведь весь западный мир ждал, когда именно Конгресс США примет решение о выделении финансирования Украине, потому что ЕС такими масштабными средствами не располагает), не можете мобилизовать украинцев в Польше, Литве, Германии и Италии? Не можете выполнить прямое указание? Значит, воюйте с русскими сами", - сказал эксперт, резюмировав, что США стоят на пороге революционного шага, который дорого обойдется европейцам.ИНТЕРВЬЮ РОСТИСЛАВ ИЩЕНКО: Если ВСУ не свернут шею до конца года, России придется протиснуться через "Фермопилы"

https://ukraina.ru/20240502/1054827291.html

запад

белоруссия

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, ростислав ищенко, александр лукашенко, запад, каддафи, белоруссия, россия, украина.ру, миа "россия сегодня"