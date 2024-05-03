Ищенко: Лукашенко доставил Западу больше неприятностей, чем Хуссейн или Каддафи
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в работе второго дня неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге
США планируют масштабировать военное противостояние против России, добавив к ВСУ еще и европейцев. Ожидается, что первыми под ружье встанут жители Прибалтики и Польши. В этом случае Белоруссия не сможет остаться нейтральной, а ставка у ее президента Александра Лукашенко окажется крайне высокой
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политический обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.
Он отметил, что Польша готовится вступить в войну с Россией, судя по военной подготовке, ориентировочно в 2025-26 годах. Однако сделать это Варшава не сможет в обход Белоруссии, поэтому в любом случае Минск не может занять нейтральную позицию, уверен Ищенко.
По его мнению, Запад начнет противостояние с Москвой с провокации с блокировкой Калиниграда. Тогда России придется прорываться к нему, а сделать это удастся только по суше через Сувалкский коридор.
"Только для этого надо немедленно рвануть из Белоруссии. Увернуться у Минска не получится. Более того, поражение России будет автоматически означать поражение Белоруссии. Если поражение Минска белорусы еще могут как-то пережить, то главный белорус и его окружение это поражение точно не переживет. Потому что он доставил Западу больше неприятностей, чем Хуссейн или Каддафи", - заявил Ищенко.
Ранее в интервью изданию Украина.ру политолог, член высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия" Максим Бардин отметил, что за все время СВО Запад так и не смог реализовать свой проект "анти-Россия", а значит Вашингтон кинет в военную топку уже не украинцев, а европейцев.
"Не можете оказать ВСУ существенное содействие (а ведь весь западный мир ждал, когда именно Конгресс США примет решение о выделении финансирования Украине, потому что ЕС такими масштабными средствами не располагает), не можете мобилизовать украинцев в Польше, Литве, Германии и Италии? Не можете выполнить прямое указание? Значит, воюйте с русскими сами", - сказал эксперт, резюмировав, что США стоят на пороге революционного шага, который дорого обойдется европейцам.
Вчера, 06:24Воюйте с русскими сами: политолог о том, почему США рискнут бросить на Россию Литву и РумыниюСпецоперация продолжается уже два года. И за это время Запад все-таки не смог добиться тех целей, ради которых из Украины ускоренными темпами формировали "анти-Россию". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия", политолог Максим Бардин