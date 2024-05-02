https://ukraina.ru/20240502/1054861993.html
КНР не подтвердила свое участие в швейцарском саммите по "формуле Зеленского"
КНР не подтвердила свое участие в швейцарском саммите по "формуле Зеленского" - 02.05.2024 Украина.ру
КНР не подтвердила свое участие в швейцарском саммите по "формуле Зеленского"
Участие Китая в мирном саммите по урегулированию ситуации на Украине очень важно, однако пока достоверно неизвестно прибудет ли делегация КНР на запланированную встречу. О том, что Киев делает все возможное, чтобы это произошло сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров
2024-05-02T20:27
2024-05-02T20:27
2024-05-02T20:27
новости
китай
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украина
владимир зеленский
рустем умеров
сво
переговоры
"формула мира"
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В эфире телеканала "Интер" он исключил участие российской стороны в швейцарском саммите – это "сверхпринципиальная позиция" киевского режима. По данным правительства Швейцарии, всего на саммит приглашены представители более чем 160 стран. Помимо этого, организаторы якобы были готовы позвать и Россию."Швейцария всегда открыта к приглашению России на саммит, однако Россия неоднократно и публично заявляла, что не заинтересована участвовать в этом первом саммите", – сказано в сообщении. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что конференция состоится 15-16 июня и выразил уверенность, что эта встреча ознаменует "восстановление справедливого мира". "Мы все должны понимать, что только глобальная сила способна принудить Россию к миру, и именно поэтому работаем, чтобы привлечь как можно больше участников к саммиту в Швейцарии и соответствующей коммуникации", – сказал глава киевского режима. В очередной раз Зеленский голословно обвинил Россию в якобы планировании срыва конференции. Ранее в Кремле отмечали, что вести переговоры в отсутствии российской стороны бессмысленно, а сама "формула Зеленского", обсуждение которой запланировано на саммите, содержит исключительно ультиматумы, что для РФ неприемлемо.
https://ukraina.ru/20240409/1054391282.html
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новости, китай, россия, украина, владимир зеленский, рустем умеров, сво, переговоры, "формула мира"
Новости, Китай, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Рустем Умеров, СВО, переговоры, "формула мира"
КНР не подтвердила свое участие в швейцарском саммите по "формуле Зеленского"
Участие Китая в мирном саммите по урегулированию ситуации на Украине очень важно, однако пока достоверно неизвестно прибудет ли делегация КНР на запланированную встречу. О том, что Киев делает все возможное, чтобы это произошло сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров
В эфире телеканала "Интер" он исключил участие российской стороны в швейцарском саммите – это "сверхпринципиальная позиция" киевского режима.
"Что касается Китая, то мы все делаем, чтобы Китай был, потому что Китай очень важен и постоянно ведутся на разных уровнях с участием наших партнеров консультации. Мы сделаем всё, чтобы Китай присутствовал", – сказал Умеров.
По данным правительства Швейцарии, всего на саммит приглашены представители более чем 160 стран. Помимо этого, организаторы якобы были готовы позвать и Россию.
"Швейцария всегда открыта к приглашению России на саммит, однако Россия неоднократно и публично заявляла, что не заинтересована участвовать в этом первом саммите", – сказано в сообщении.
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что конференция состоится 15-16 июня и выразил уверенность, что эта встреча ознаменует "восстановление справедливого мира".
"Мы все должны понимать, что только глобальная сила способна принудить Россию к миру, и именно поэтому работаем, чтобы привлечь как можно больше участников к саммиту в Швейцарии и соответствующей коммуникации", – сказал глава киевского режима.
В очередной раз Зеленский голословно обвинил
Россию в якобы планировании срыва конференции.
Ранее в Кремле отмечали,
что вести переговоры в отсутствии российской стороны бессмысленно, а сама "формула Зеленского", обсуждение которой запланировано на саммите, содержит исключительно ультиматумы, что для РФ неприемлемо.