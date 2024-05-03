https://ukraina.ru/20240503/1054864298.html

Новые санкции США. Россия потратит время и деньги, иностранные поставщики - нервы

Новые санкции США. Россия потратит время и деньги, иностранные поставщики - нервы - 03.05.2024 Украина.ру

Новые санкции США. Россия потратит время и деньги, иностранные поставщики - нервы

Власти США ввели очередные санкции в рамках стратегии по ослаблению экономики и экономического потенциала России. Первомайский пакет из почти 300 предприятий и частных лиц бьет по производству энергии, металлургии, военно-оборонной промышленности и электронике.

2024-05-03T05:10

2024-05-03T05:10

2024-05-03T05:10

эксклюзив

санкции

сша

китай

импорт

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И еще по одной, чуть ли не ключевой, - параллельному импорту или серым схемам ввоза товаров в Россию через иностранные фирмы-прокладки.Иностранные журналисты, не стесняясь, посмеиваются: в 2022 году Москва грозилась отключить газовую трубу, цены на энергоносители в Европе взлетели и Россия заработала, несмотря на снижение объемов экспорта. Тем временем в ЕС накопили достаточное количество ресурсов, пережили мягкую зиму и перешли к другим поставщикам - американским. Теперь авторы The Economist пишут: "Северных потоков" больше нет, установок для сжижения природного газа и танкеров для "Арктик СПГ - 2" - тоже нет.И в Госдепе США прямым текстом заявили:Традиционно американские власти паразитируют на теме российско-украинского конфликта, чтобы воевать с российским окологосударственным бизнесом и государством. Причем в качестве обоснований для санкций используют все возможные вариации: смерть заключенного Навального, якобы применение химоружия против Украины, обход санкций и все, что угодно.Например, в список попала одна компания из Санкт-Петербурга, которая занимается сборкой "российских компьютеров". Линию когда-то помогали налаживать китайские специалисты. На сайте покупателям предлагают модели, собранные на чипсете Intel H510 - это чипсет из 500-й линейки, выпущенный в 2021 году для процессоров 11 поколения. Проблема заключается в том, что Intel из России официально ушел, а чипсет 510 - ограниченная и бюджетная версия вроде тех, которые американцы разрешили поставлять на рынок в подсанкционном Китае. Привезти это в Россию можно - работает параллельный импорт.Почему это важно?В современных условиях ни одна подобная компания не выдержит конкуренции с реальными производителями и поставщиками, чтобы заработать нужны государственные заказы. Компания по производству "российских компьютеров", например, поставляет в российские НИИ и другие госпредприятия "универсальные вычислительные машины" - компьютеры на Intel. Потому что быстрого и простого выхода у этих НИИ нет - руководство ограничено законодательством вроде 44-ФЗ. Также нет выхода и у производителя, так как основные компоненты и технологии - то, что не поддается импортозамещению.Разумеется, любому физическому лицу проще и дешевле (иногда даже в несколько раз) заказать какой-нибудь ноутбук на китайском маркетплейсе.Наконец, конкретный пример: в 2019 году воронежский концерн "Созвездие" купил четыре компьютера "РАМЭК" у единственного поставщика (такие компьютеры поставляет ООО "РАМЭК-ВС") за 820 тысяч рублей. Концерн находится под санкциями с 2014 года, "РАМЭК-ВС" включена в санкционный список 1 мая 2024 года.С другой стороны "РАМЭК-ВС" - это не только вычислительные машины, но и автоматизированные системы диспетчерского и технологического управления (АСДТУ) для энергетических компаний. Например, в 2022 году симферопольское "Крымэнерго" заключило договор по обслуживанию такой АСДТУ с компанией за 1,8 млн рублей - как с единственным поставщиком таких услуг.Оборудование у "РАМЭК-ВС" заказывали НПО "Государственный институт прикладной оптики", Центральное конструкторское бюро "Геофизика", НПО "Квант", Конструкторское бюро специального машиностроения, концерн радиостроения "Вега" и другии НИИ. В том числе и те, которые попали в последний американский "черный список".Впрочем, представитель руководящего звена одной из крупнейших российских телекоммуникационных компаний в комментарии Украина.ру пояснил, что в принципе, если потребуется, решение всегда найдется. По его мнению, самым губительным пакетом санкций были самые первые ограничения, введенные сразу после начала спецоперации. Тогда на переход на параллельный импорт потребовалось приблизительно полгода - благодаря, в том числе, и тому факту, что у крупных поставщиков были полны склады с компонентами. Дальнейшие санкции действительно усложнили работу, но каждый пакет российский бизнес может обходить условными "Рогами и Копытами". Сколько предприятий готовы в таком случае Штаты поместить под санкции - а, главное, зачем? - неизвестно. "Это больше направлено на то, что будут срываться сроки поставок", считает собеседник.Например, компания собеседника захочет приобрести по 44-ФЗ какое-то определенное оборудование у единственного поставщика. Если из-за санкций поставка сорвется, возможен вариант с "переигровкой" - стороны договариваются о поставке аналога. На это может уйти месяца три. Или же, в абсолютно, казалось бы, неразрешимом случае, поставщика выберут на конкурсной основе. Цена вопроса - время и деньги.Также и с иностранными компаниями. Условно китайские, киргизские, казахстанские и другие иностранный участники параллельного импорта могут заявить: мы не можем, на нас санкции, для открытия новой фирмы потребуется время и деньги, готовы оплатить?И платить готовы. Как и в случае с запретом в иностранных банках на прием платежей из России. Вместо клика мыши из офиса придется ехать или лететь "в гости" и договариваться, а это дополнительные расходы.Источник предполагает, что станционные пакеты могут спровоцировать рост цен приблизительно на 30%, но скачка не будет - процесс растянется на какое-то время. Опять же условные полгода.Возможно, что если после санкций что-то и изменится, так это добавятся очередные посредники - сначала где-нибудь за границей, затем и для госзакупок. Однако с долей вероятности в 99% это повысит цены на товары, логистику, повлияет на скорость перемещения грузов и так далее. По сути американцы просчитывали недостатки российской системы, помимо преследования каких-либо политических целей.И заявление "лишить поддержки российскую военно-промышленную базу" - наполовину правда. Например, НПО "Квант", которое покупало оборудование у "РАМЭК-ВС", занимается высокотехнологичными решениями для структур российских железных дорог. То есть, речь идет о предприятиях, занятых в сфере производства или поставок продукции двойного назначения. Разумеется, разрешение вопроса будет зависеть и от бизнеса, и от дипломатии, и от того, о чем смогут договориться политики.

https://ukraina.ru/20240419/1054604010.html

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Алексей Туманов

Алексей Туманов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Алексей Туманов

эксклюзив, санкции, сша, китай, импорт