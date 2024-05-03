https://ukraina.ru/20240503/1054857879.html

"Они проклинали Зеленского": участковый из Авдеевки рассказал о реалиях города при ВСУ

"Они проклинали Зеленского": участковый из Авдеевки рассказал о реалиях города при ВСУ - 03.05.2024 Украина.ру

"Они проклинали Зеленского": участковый из Авдеевки рассказал о реалиях города при ВСУ

С 2014 года в Авдеевке в основном, стояли националистические батальоны, после начала спецоперации – мобилизованные, а позже местные жители замели на улицах полуживого города иностранных наемников. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал бывший участковый инспектор из Авдеевки Георгий Красов

2024-05-03T04:30

2024-05-03T04:30

2024-05-03T04:30

авдеевка

россия

украина

дмитрий медведев

иностранный легион

всу

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Сегодня лидером по отправке наемников на Украину считается Польша: в зону СВО из этой страны прибыло порядка 2960 человек. Однако, довольно часто в горячих точках можно встретить и французскую речь, утверждает Красов.“Я лично был свидетелем того, как приехали два колесных танка французских. По три пары колес у них. Двух типов были. Две разные башни. Так вот они прямо возле моего дома остановились – на выезде в поле между Олимпийским и Воробьева, и вели огонь. Выходил то ли оператор, то ли еще кто. Стоял чуть поодаль от танка, держал в руках планшет. У него слева был микрофон, и он давал то ли команды… я не говорю на французском. Это не то, что какие-то тирады или опусы. Это были команды или целеуказания”, - вспоминает собеседник издания.Несколько недель назад Макрон объявил, что собирается отправить на Украину Иностранный легион, и сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". После подобных заявлений, президент России Владимир Путин предупредил, что иностранных наёмников, которые направлены в зону конфликта, постигнет та же участь, что и армию Наполеона.В свою очередь, зампредседатель Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что к воюющим натовцам и подобным подразделениям альянса следует относится как к карателям типа гитлеровского СС.“В отношении этих закордонных гнид, в отличие от части насильно призванных на войну несчастных украинцев, может действовать только одно правило. В плен не брать! А за каждого убитого, взорванного или сожженного натовца нужно давать максимальную премию", - написал Медведев на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".В конце марта ВС РФ разгромили еще одно натовское гнездо, которое находилось в подземном украинском командном пункте в районе Часов Яра.Как сообщили военкоры, в эту точку прилетела баллистическая ракета “Искандер”. В результате удара был ликвидирован иностранный наемник, польский генерал Адам Марчак. Известно, что помимо генерала в этом пункте находились офицеры стран НАТО. Раненых эвакуировали в Польшу.Полную версию интервью Бывший участковый из Авдеевки о "Белых ангелах" и обстрелах, скрывающих воровство гуманитарной помощи вы можете прочитать на сайте Украина.ру

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авдеевка, россия, украина, дмитрий медведев, иностранный легион, всу