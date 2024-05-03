После "картонной" ракеты прилетела настоящая: полковник Баранец раскрыл, как ВС РФ крошат "Патриоты" ВСУ - 03.05.2024 Украина.ру
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После "картонной" ракеты прилетела настоящая: полковник Баранец раскрыл, как ВС РФ крошат "Патриоты" ВСУ
После "картонной" ракеты прилетела настоящая: полковник Баранец раскрыл, как ВС РФ крошат "Патриоты" ВСУ - 03.05.2024 Украина.ру
После "картонной" ракеты прилетела настоящая: полковник Баранец раскрыл, как ВС РФ крошат "Патриоты" ВСУ
Киевский режим совершил большую глупость, несмотря на все рекомендации военных советников. Они очень близко подтащили системы "Пэтриот", которые должны работать за несколько десятков километров от фронта. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
2024-05-03T04:09
2024-05-03T04:09
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В новом пакете помощи страны Запада передали Киеву и систему "Пэтриот". Ими поделилась Германия и Польша, которая раньше "скрежетала зубами", но США приказали и Варшаве пришлось выделить эти комплексы, рассказал обозреватель.Он обратил внимание читателей на одну "любопытную вещицу". Как только ВСУ стали подтаскивать свои "Пэтриоты" ближе к линии боевого соприкосновения, их сразу начали крошить российские подразделения, добавил военный.ВС РФ стали запускать определенные ракеты, по которым ВСУ "шарились" радарами и обнаруживали себя. А потом после "картонной ракеты с электронными мозгами" прилетала настоящая, которая и сносила с поверхности земли украинский "Пэтриот", резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Виктор Баранец: Россия готовит таблетки для мозгов ВСУ в Часовом Яре, думая о "случайной" войне с НАТО читайте на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, виктор баранец, зрк patriot, ракетный удар, сво, вс рф, всу, германия, польша, сша
Новости, Россия, Виктор Баранец, ЗРК Patriot, ракетный удар, СВО, ВС РФ, ВСУ, Германия, Польша, США

После "картонной" ракеты прилетела настоящая: полковник Баранец раскрыл, как ВС РФ крошат "Патриоты" ВСУ

04:09 03.05.2024
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкНочной этап военных учений "Ладога 2009"
Ночной этап военных учений Ладога 2009 - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
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Киевский режим совершил большую глупость, несмотря на все рекомендации военных советников. Они очень близко подтащили системы "Пэтриот", которые должны работать за несколько десятков километров от фронта. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
В новом пакете помощи страны Запада передали Киеву и систему "Пэтриот". Ими поделилась Германия и Польша, которая раньше "скрежетала зубами", но США приказали и Варшаве пришлось выделить эти комплексы, рассказал обозреватель.
Он обратил внимание читателей на одну "любопытную вещицу". Как только ВСУ стали подтаскивать свои "Пэтриоты" ближе к линии боевого соприкосновения, их сразу начали крошить российские подразделения, добавил военный.
"Киевский режим совершил большую глупость, несмотря на все рекомендации украинских советников. Они чуть ли не в окопы подтащили системы "Пэтриот", которые должны работать за несколько десятков километров от фронта. Вот мы их и припудрили", - отметил Баранец.
ВС РФ стали запускать определенные ракеты, по которым ВСУ "шарились" радарами и обнаруживали себя. А потом после "картонной ракеты с электронными мозгами" прилетала настоящая, которая и сносила с поверхности земли украинский "Пэтриот", резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Виктор Баранец: Россия готовит таблетки для мозгов ВСУ в Часовом Яре, думая о "случайной" войне с НАТО читайте на сайте Украина.ру
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04:09После "картонной" ракеты прилетела настоящая: полковник Баранец раскрыл, как ВС РФ крошат "Патриоты" ВСУ
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