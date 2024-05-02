https://ukraina.ru/20240502/1054862866.html
В МИД России объяснили, почему странам следует отказаться от участия в швейцарском саммите по Украине
В МИД России объяснили, почему странам следует отказаться от участия в швейцарском саммите по Украине - 02.05.2024 Украина.ру
В МИД России объяснили, почему странам следует отказаться от участия в швейцарском саммите по Украине
Странам Мирового большинства следует отказаться от участия в швейцарской конференции по Украине, чтобы не дать втянуть себя в антироссийские провокации. Об этом в четверг заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
2024-05-02T21:38
2024-05-02T21:38
2024-05-02T21:39
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Она напомнила, что Москва не намерена участвовать в швейцарских "саммитах" "ни на первом, ни на последующих этапах, вне зависимости от того, получит приглашение или нет". Спикер российского ведомства в очередной раз обратила внимание на отсутствие нейтрального статуса у Швейцарии, в то же время, если бы Берн действительно хотел способствовать установлению мира, в первую очередь следовало бы восстановить утраченный нейтралитет. Захарова подчеркнула, что для старта переговоров в повестку следовало бы также включить другие вопросы: прекращение оружейных поставок украинской армии, подтверждение нейтрального, внеблокового и безъядерного статуса Украины, признание современных территориальных реалий, деструктивная роль расширения НАТО, незаконность санкционной политики, неонацистская сущность киевского режима, соблюдение Киевом прав человека, нацменьшинств и русскоязычных граждан. Сегодня президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что конференция по урегулированию конфликта состоится в Швейцарии 15-16 июня и выразил уверенность, что эта встреча ознаменует "восстановление справедливого мира". При этом, министр обороны Украины Рустем Умеров исключил участие российской стороны в швейцарском саммите, что есть "сверхпринципиальной позицией" киевского режима. В Кремле считают, что вести переговоры в отсутствии представителей РФ бессмысленно, а сама "формула мира" Зеленского, обсуждение которой запланировано на саммите, содержит исключительно ультиматумы, что для России неприемлемо.
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новости, украина, мария захарова, россия, киев, мид, рустем умеров, владимир зеленский, нато, переговоры, "формула мира", сво
Новости, Украина, Мария Захарова, Россия, Киев, МИД, Рустем Умеров, Владимир Зеленский, НАТО, переговоры, "формула мира", СВО
В МИД России объяснили, почему странам следует отказаться от участия в швейцарском саммите по Украине
21:38 02.05.2024 (обновлено: 21:39 02.05.2024)
Странам Мирового большинства следует отказаться от участия в швейцарской конференции по Украине, чтобы не дать втянуть себя в антироссийские провокации. Об этом в четверг заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Она напомнила, что Москва не намерена участвовать в швейцарских "саммитах" "ни на первом, ни на последующих этапах, вне зависимости от того, получит приглашение или нет".
"Призываем также наших партнёров из стран Мирового большинства проявить бдительность и воздержаться от участия в таких форумах, чтобы не дать втянуть себя в очередные антироссийские провокации Киева и Запада, которые нацелены не на мир, а на продолжения противостояния с Россией", – добавила Захарова.
Спикер российского ведомства в очередной раз обратила внимание на отсутствие нейтрального статуса у Швейцарии, в то же время, если бы Берн действительно хотел способствовать установлению мира, в первую очередь следовало бы восстановить утраченный нейтралитет.
Захарова подчеркнула, что для старта переговоров в повестку следовало бы также включить другие вопросы: прекращение оружейных поставок украинской армии, подтверждение нейтрального, внеблокового и безъядерного статуса Украины, признание современных территориальных реалий, деструктивная роль расширения НАТО, незаконность санкционной политики, неонацистская сущность киевского режима, соблюдение Киевом прав человека, нацменьшинств и русскоязычных граждан.
Сегодня президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что конференция по урегулированию конфликта состоится в Швейцарии 15-16 июня и выразил уверенность, что эта встреча ознаменует "восстановление справедливого мира". При этом, министр обороны Украины Рустем Умеров исключил участие российской стороны в швейцарском саммите, что есть "сверхпринципиальной позицией" киевского режима.
В Кремле считают
, что вести переговоры в отсутствии представителей РФ бессмысленно, а сама "формула мира" Зеленского, обсуждение которой запланировано на саммите, содержит исключительно ультиматумы, что для России неприемлемо.