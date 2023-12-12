В Раде зарегистрировали законопроект о ежедневных молитвах за ВСУ - 12.12.2023 Украина.ру
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В Раде зарегистрировали законопроект о ежедневных молитвах за ВСУ
В Раде зарегистрировали законопроект о ежедневных молитвах за ВСУ - 12.12.2023 Украина.ру
В Раде зарегистрировали законопроект о ежедневных молитвах за ВСУ
Депутат Верховной Рады Украины от партии "Слуга народа" Георгий Мазурашу предложил ввести ежедневную молитву за победу Вооруженных сил Украины. Соответствующий законопроект Мазурашу внёс в парламент 11 декабря
2023-12-12T10:55
2023-12-12T11:03
новости
украина
верховная рада
всу
слуга народа
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Депутат внёс на рассмотрение проект постановления относительно "объявления общенационального ежедневного времени молитвы за победу и освобождение всей территории Украины". Законопроект зарегистрировали в Раде, текст документа пока не опубликован. Георгий Мазурашу является депутатом от партии "Слуга народа". Ранее он предлагал разрешить платный выезд мужчин за границу. А недавно он зарегистрировал законопроект, предлагающий освободить волонтёров от мобилизации.В мае 2022 года Мазурашу вместе с Марьяной Безуглой внесли в украинский парламент законопроект, который предлагал разрешить расстреливать военнослужащих ВСУ при совершении ими ряда правонарушений, среди которых дезертирство и неподчинение командирам.Известно, что воспитывает троих сыновей. Что касается его 22-летнего сына Юрия, Мазурашу объяснил, что он не может служить в ВСУ по состоянию здоровья. Как сообщалось, сын открыл в Черновцах свою пиццерию.Про другого сына – Василия – депутат дипломатично промолчал. Источник пишет, что он сейчас находится в Амстердаме, оттуда же публикует фото в соцсетях.Авторы телеграм-канала "Завтрак Химеры" поинтересовались, можно ли Василия Мазурашу, выехавшего в Нидерланды, считать дезертиром и расстрелять.
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новости, украина, верховная рада, всу, слуга народа
Новости, Украина, Верховная Рада, ВСУ, Слуга народа

В Раде зарегистрировали законопроект о ежедневных молитвах за ВСУ

10:55 12.12.2023 (обновлено: 11:03 12.12.2023)
 
© СНІДАНОК ХИМЕРИ телеграм-канал
© СНІДАНОК ХИМЕРИ телеграм-канал
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Депутат Верховной Рады Украины от партии "Слуга народа" Георгий Мазурашу предложил ввести ежедневную молитву за победу Вооруженных сил Украины. Соответствующий законопроект Мазурашу внёс в парламент 11 декабря
Депутат внёс на рассмотрение проект постановления относительно "объявления общенационального ежедневного времени молитвы за победу и освобождение всей территории Украины". Законопроект зарегистрировали в Раде, текст документа пока не опубликован.
Георгий Мазурашу является депутатом от партии "Слуга народа". Ранее он предлагал разрешить платный выезд мужчин за границу. А недавно он зарегистрировал законопроект, предлагающий освободить волонтёров от мобилизации.
В мае 2022 года Мазурашу вместе с Марьяной Безуглой внесли в украинский парламент законопроект, который предлагал разрешить расстреливать военнослужащих ВСУ при совершении ими ряда правонарушений, среди которых дезертирство и неподчинение командирам.
Известно, что воспитывает троих сыновей. Что касается его 22-летнего сына Юрия, Мазурашу объяснил, что он не может служить в ВСУ по состоянию здоровья. Как сообщалось, сын открыл в Черновцах свою пиццерию.
Про другого сына – Василия – депутат дипломатично промолчал. Источник пишет, что он сейчас находится в Амстердаме, оттуда же публикует фото в соцсетях.
Авторы телеграм-канала "Завтрак Химеры" поинтересовались, можно ли Василия Мазурашу, выехавшего в Нидерланды, считать дезертиром и расстрелять.
- РИА Новости, 1920, 23.11.2023
23 ноября, 06:30
Каждый второй будет убит. Украинские эксперты о ситуации в странеАмериканцы на словах оказывают поддержку Киеву, но не предоставляют оружия, то есть в реальности они "не верят и не хотят, чтобы мы вернули наши территории", считает украинский политолог Дмитрий Корнейчук.
 
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Заголовок открываемого материала
10:55В Раде зарегистрировали законопроект о ежедневных молитвах за ВСУ
10:51Данилов посоветовал вернуть в архивы "устаревшие натовские учебники"
10:23Треть стран ЕС сомневается по поводу вступления Украины - Financial Times
10:22Вашингтон советует Украине закрепиться на занятых позициях на год
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