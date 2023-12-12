https://ukraina.ru/20231212/1051947072.html

В Раде зарегистрировали законопроект о ежедневных молитвах за ВСУ

В Раде зарегистрировали законопроект о ежедневных молитвах за ВСУ - 12.12.2023 Украина.ру

В Раде зарегистрировали законопроект о ежедневных молитвах за ВСУ

Депутат Верховной Рады Украины от партии "Слуга народа" Георгий Мазурашу предложил ввести ежедневную молитву за победу Вооруженных сил Украины. Соответствующий законопроект Мазурашу внёс в парламент 11 декабря

2023-12-12T10:55

2023-12-12T10:55

2023-12-12T11:03

новости

украина

верховная рада

всу

слуга народа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/04/1051717297_0:128:1036:710_1920x0_80_0_0_073e57b2a6dfa9d0bdc5e32859de4faa.jpg.webp

Депутат внёс на рассмотрение проект постановления относительно "объявления общенационального ежедневного времени молитвы за победу и освобождение всей территории Украины". Законопроект зарегистрировали в Раде, текст документа пока не опубликован. Георгий Мазурашу является депутатом от партии "Слуга народа". Ранее он предлагал разрешить платный выезд мужчин за границу. А недавно он зарегистрировал законопроект, предлагающий освободить волонтёров от мобилизации.В мае 2022 года Мазурашу вместе с Марьяной Безуглой внесли в украинский парламент законопроект, который предлагал разрешить расстреливать военнослужащих ВСУ при совершении ими ряда правонарушений, среди которых дезертирство и неподчинение командирам.Известно, что воспитывает троих сыновей. Что касается его 22-летнего сына Юрия, Мазурашу объяснил, что он не может служить в ВСУ по состоянию здоровья. Как сообщалось, сын открыл в Черновцах свою пиццерию.Про другого сына – Василия – депутат дипломатично промолчал. Источник пишет, что он сейчас находится в Амстердаме, оттуда же публикует фото в соцсетях.Авторы телеграм-канала "Завтрак Химеры" поинтересовались, можно ли Василия Мазурашу, выехавшего в Нидерланды, считать дезертиром и расстрелять.

https://ukraina.ru/20231123/1051245465.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, верховная рада, всу, слуга народа