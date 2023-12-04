https://ukraina.ru/20231204/1051717581.html

Сын депутата Рады, который предлагал расстреливать дезертиров, открыл пиццерию

Сын депутата Рады, который предлагал расстреливать дезертиров, открыл пиццерию - 04.12.2023 Украина.ру

Сын депутата Рады, который предлагал расстреливать дезертиров, открыл пиццерию

Сын депутата Верховной Рады открыл пиццерию в Черновцах, сообщил телеграм-канал "Завтрак Химеры"

2023-12-04T11:55

2023-12-04T11:55

2023-12-04T11:55

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В соцсетях Мазурашу-младший активно делится фотографиями разных видов пиццы, а также своими личными.Сообщается, что это сын того самого депутата, который выступил соавтором законопроекта о расстреле дезертиров.Мазурашу является депутатом от партии "Слуга народа". Ранее он предлагал разрешить "платный" выезд мужчин за границу. А недавно он зарегистрировал законопроект, предлагающий освободить волонтёров от мобилизации.В мае 2022 года Мазурашу вместе с Марьяной Безуглой внесли в украинский парламент законопроект, который предлагал разрешить расстреливать военнослужащих ВСУ при совершении ими ряда правонарушений, среди которых дезертирство и неподчинение командирам.Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал закон о всеобщей мобилизации, запретив военнообязанным мужчинам (в возрасте 18−60 лет) покидать пределы страны.

https://ukraina.ru/20231202/1051695013.html

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новости, украина, всу, уклонисты