https://ukraina.ru/20231204/1051717581.html
Сын депутата Рады, который предлагал расстреливать дезертиров, открыл пиццерию
Сын депутата Рады, который предлагал расстреливать дезертиров, открыл пиццерию - 04.12.2023 Украина.ру
Сын депутата Рады, который предлагал расстреливать дезертиров, открыл пиццерию
Сын депутата Верховной Рады открыл пиццерию в Черновцах, сообщил телеграм-канал "Завтрак Химеры"
2023-12-04T11:55
2023-12-04T11:55
2023-12-04T11:55
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В соцсетях Мазурашу-младший активно делится фотографиями разных видов пиццы, а также своими личными.Сообщается, что это сын того самого депутата, который выступил соавтором законопроекта о расстреле дезертиров.Мазурашу является депутатом от партии "Слуга народа". Ранее он предлагал разрешить "платный" выезд мужчин за границу. А недавно он зарегистрировал законопроект, предлагающий освободить волонтёров от мобилизации.В мае 2022 года Мазурашу вместе с Марьяной Безуглой внесли в украинский парламент законопроект, который предлагал разрешить расстреливать военнослужащих ВСУ при совершении ими ряда правонарушений, среди которых дезертирство и неподчинение командирам.Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал закон о всеобщей мобилизации, запретив военнообязанным мужчинам (в возрасте 18−60 лет) покидать пределы страны.
https://ukraina.ru/20231202/1051695013.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, всу, уклонисты
Сын депутата Рады, который предлагал расстреливать дезертиров, открыл пиццерию
Сын депутата Верховной Рады открыл пиццерию в Черновцах, сообщил телеграм-канал "Завтрак Химеры"
"Вашему сыну было 19 и он погиб на фронте? Обидно. А 22 летний сын народного депутата Мазурашу Георгия Георгиевича, Юрий Георгиевич, открыл пиццерию в Черновцах", - пишет источник.
В соцсетях Мазурашу-младший активно делится фотографиями разных видов пиццы, а также своими личными.
Сообщается, что это сын того самого депутата, который выступил соавтором законопроекта о расстреле дезертиров.
Мазурашу является депутатом от партии "Слуга народа". Ранее он предлагал разрешить "платный" выезд мужчин за границу. А недавно он зарегистрировал законопроект, предлагающий освободить волонтёров от мобилизации.
В мае 2022 года Мазурашу вместе с Марьяной Безуглой внесли в украинский парламент законопроект, который предлагал разрешить расстреливать военнослужащих ВСУ при совершении ими ряда правонарушений, среди которых дезертирство и неподчинение командирам.
Президент Украины Владимир Зеленский
25 февраля 2022 года подписал закон о всеобщей мобилизации, запретив военнообязанным мужчинам (в возрасте 18−60 лет) покидать пределы страны.