"Можно его считать дезертиром и расстрелять?" Сын депутата Рады сбежал в Нидерланды
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская)
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская)
Сын депутата Верховной Рады Украины Георгия Мазурашу, который предлагал расстреливать дезертиров, сбежал в Нидерланды, сообщил 5 декабря телеграм-канал "Завтрак Химеры"
Депутат Верховной Рады Георгий Мазурашу воспитывает троих сыновей. Что касается его 22-летнего сына Юрия, Мазурашу объяснил, что он не может служить в ВСУ по состоянию здоровья. Как сообщалось, сын открыл в Черновцах свою пиццерию.
Про другого сына – Василия – депутат дипломатично промолчал. Источник пишет, что он сейчас находится в Амстердаме, оттуда же публикует фото в соцсетях.
"Как лицо призывного возраста выехало за пределы Украины? Неизвестно. Возможно в этой ситуации сыграло личное знакомство с господином президентом. Георгий Георгиевич, можно ли вашего сына считать дезертиром и расстрелять?" - предположили авторы публикации.
Георгий Мазурашу является депутатом от партии "Слуга народа". Ранее он предлагал разрешить платный выезд мужчин за границу. А недавно он зарегистрировал законопроект, предлагающий освободить волонтёров от мобилизации.
В мае 2022 года Мазурашу вместе с Марьяной Безуглой внесли в украинский парламент законопроект, который предлагал разрешить расстреливать военнослужащих ВСУ при совершении ими ряда правонарушений, среди которых дезертирство и неподчинение командирам.
Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал закон о всеобщей мобилизации, запретив военнообязанным мужчинам (в возрасте 18−60 лет) покидать пределы страны.