"Можно его считать дезертиром и расстрелять?" Сын депутата Рады сбежал в Нидерланды - 05.12.2023 Украина.ру
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"Можно его считать дезертиром и расстрелять?" Сын депутата Рады сбежал в Нидерланды
"Можно его считать дезертиром и расстрелять?" Сын депутата Рады сбежал в Нидерланды - 05.12.2023 Украина.ру
"Можно его считать дезертиром и расстрелять?" Сын депутата Рады сбежал в Нидерланды
Сын депутата Верховной Рады Украины Георгия Мазурашу, который предлагал расстреливать дезертиров, сбежал в Нидерланды, сообщил 5 декабря телеграм-канал "Завтрак Химеры"
2023-12-05T14:28
2023-12-05T14:28
новости
украина
депутат
уклонисты
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Депутат Верховной Рады Георгий Мазурашу воспитывает троих сыновей. Что касается его 22-летнего сына Юрия, Мазурашу объяснил, что он не может служить в ВСУ по состоянию здоровья. Как сообщалось, сын открыл в Черновцах свою пиццерию.Про другого сына – Василия – депутат дипломатично промолчал. Источник пишет, что он сейчас находится в Амстердаме, оттуда же публикует фото в соцсетях.Георгий Мазурашу является депутатом от партии "Слуга народа". Ранее он предлагал разрешить платный выезд мужчин за границу. А недавно он зарегистрировал законопроект, предлагающий освободить волонтёров от мобилизации.В мае 2022 года Мазурашу вместе с Марьяной Безуглой внесли в украинский парламент законопроект, который предлагал разрешить расстреливать военнослужащих ВСУ при совершении ими ряда правонарушений, среди которых дезертирство и неподчинение командирам.Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал закон о всеобщей мобилизации, запретив военнообязанным мужчинам (в возрасте 18−60 лет) покидать пределы страны.
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, депутат, уклонисты, президент украины
Новости, Украина, депутат, уклонисты, президент Украины

"Можно его считать дезертиром и расстрелять?" Сын депутата Рады сбежал в Нидерланды

14:28 05.12.2023
 
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская)
- РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская)
Читать в
Сын депутата Верховной Рады Украины Георгия Мазурашу, который предлагал расстреливать дезертиров, сбежал в Нидерланды, сообщил 5 декабря телеграм-канал "Завтрак Химеры"
Депутат Верховной Рады Георгий Мазурашу воспитывает троих сыновей. Что касается его 22-летнего сына Юрия, Мазурашу объяснил, что он не может служить в ВСУ по состоянию здоровья. Как сообщалось, сын открыл в Черновцах свою пиццерию.
Про другого сына – Василия – депутат дипломатично промолчал. Источник пишет, что он сейчас находится в Амстердаме, оттуда же публикует фото в соцсетях.

"Как лицо призывного возраста выехало за пределы Украины? Неизвестно. Возможно в этой ситуации сыграло личное знакомство с господином президентом. Георгий Георгиевич, можно ли вашего сына считать дезертиром и расстрелять?" - предположили авторы публикации.

Георгий Мазурашу является депутатом от партии "Слуга народа". Ранее он предлагал разрешить платный выезд мужчин за границу. А недавно он зарегистрировал законопроект, предлагающий освободить волонтёров от мобилизации.
В мае 2022 года Мазурашу вместе с Марьяной Безуглой внесли в украинский парламент законопроект, который предлагал разрешить расстреливать военнослужащих ВСУ при совершении ими ряда правонарушений, среди которых дезертирство и неподчинение командирам.
Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал закон о всеобщей мобилизации, запретив военнообязанным мужчинам (в возрасте 18−60 лет) покидать пределы страны.
- РИА Новости, 1920, 23.11.2023
23 ноября, 06:30
Каждый второй будет убит. Украинские эксперты о ситуации в странеАмериканцы на словах оказывают поддержку Киеву, но не предоставляют оружия, то есть в реальности они "не верят и не хотят, чтобы мы вернули наши территории", считает украинский политолог Дмитрий Корнейчук.
 
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