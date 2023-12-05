https://ukraina.ru/20231205/1051757976.html

"Можно его считать дезертиром и расстрелять?" Сын депутата Рады сбежал в Нидерланды

"Можно его считать дезертиром и расстрелять?" Сын депутата Рады сбежал в Нидерланды - 05.12.2023 Украина.ру

"Можно его считать дезертиром и расстрелять?" Сын депутата Рады сбежал в Нидерланды

Сын депутата Верховной Рады Украины Георгия Мазурашу, который предлагал расстреливать дезертиров, сбежал в Нидерланды, сообщил 5 декабря телеграм-канал "Завтрак Химеры"

2023-12-05T14:28

2023-12-05T14:28

2023-12-05T14:28

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Депутат Верховной Рады Георгий Мазурашу воспитывает троих сыновей. Что касается его 22-летнего сына Юрия, Мазурашу объяснил, что он не может служить в ВСУ по состоянию здоровья. Как сообщалось, сын открыл в Черновцах свою пиццерию.Про другого сына – Василия – депутат дипломатично промолчал. Источник пишет, что он сейчас находится в Амстердаме, оттуда же публикует фото в соцсетях.Георгий Мазурашу является депутатом от партии "Слуга народа". Ранее он предлагал разрешить платный выезд мужчин за границу. А недавно он зарегистрировал законопроект, предлагающий освободить волонтёров от мобилизации.В мае 2022 года Мазурашу вместе с Марьяной Безуглой внесли в украинский парламент законопроект, который предлагал разрешить расстреливать военнослужащих ВСУ при совершении ими ряда правонарушений, среди которых дезертирство и неподчинение командирам.Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал закон о всеобщей мобилизации, запретив военнообязанным мужчинам (в возрасте 18−60 лет) покидать пределы страны.

https://ukraina.ru/20231123/1051245465.html

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новости, украина, депутат, уклонисты, президент украины