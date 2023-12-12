https://ukraina.ru/20231212/1051934954.html

Вымаливание несуществующего оружия, взрывы, срыв мирного диалога. Главное на Украине на утро 12 декабря

Вымаливание несуществующего оружия, взрывы, срыв мирного диалога. Главное на Украине на утро 12 декабря - 12.12.2023 Украина.ру

Вымаливание несуществующего оружия, взрывы, срыв мирного диалога. Главное на Украине на утро 12 декабря

Украина.ру, 12.12.2023

2023-12-12T09:00

2023-12-12T09:00

2023-12-12T09:23

хроники

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спецоперация

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удары

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Зеленский пытается убедить вашингтонский истеблишмент не останавливать помощь Украине, не представляя, насколько нестабильно дальнейшее финансирование от США. Российские военные отражают атаки ВСУ, на Украине гремят взрывы. Экс-сотрудница Госдепа обвинила США в подрыве установления мира между РФ и Украиной.Президент Украины Владимир Зеленский во вторник попытается пролоббировать продолжение масштабной поддержки Украины.Запрос Белого дома на дополнительные 60 миллиардов в пользу восточноевропейского союзника блокирует республиканская оппозиция, большая часть которой хочет разменять помощь на радикальную миграционную реформу, а меньшинство вообще ставит под сомнение целесообразность дальнейших трат и призывает вести дело к свертыванию конфликта.Зеленскому, который уже прилетел в Вашингтон, предстоит аудиенция у президента США Джо Байдена, встреча со всеми сенаторами и беседа со спикером палаты представителей Майком Джонсоном.Сам Зеленский сообщил, что в Белом доме и конгрессе будет говорить о «результатах, которые мы сможем достичь в будущем году с опорой на достижения этого года», и дал понять, что украинцам понадобятся истребители, дроны, средства радиоэлектронной борьбы и насыщение линии фронта комплексами ПВО.Требование представить реализуемую программу действий на будущее — одно из основных, которые озвучивают законодатели после фиаско украинского контрнаступления.Его третий визит с начала военной спецоперации проходит в атмосфере крушения надежд на эффектный разгром России, все более громкой критики Зеленского, в том числе ретранслируемой его политическими оппонентами на родине и набирающей обороты предвыборной кампании в США, где республиканцы ищут мишени для критики действующей демократической администрации.По данным New York Times со ссылкой на американских чиновников, многие украинские высокопоставленные лица не понимают, насколько нестабильно дальнейшее финансирование со стороны США.«По словам источников, у этих украинских генералов и высокопоставленных гражданских официальных лиц нереалистичные ожидания относительно того, что будут поставлять США. Они просят, например, миллионы артиллерийских снарядов из западных запасов, которых не существует», — говорится в материале.New York Times также утверждает, что украинская сторона хочет добиться «символических побед», делая ставку на удары по российской инфраструктуре.Атаки и провалы ВСУВооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Белгородскую область. По данным губернатора Вячеслава Гладкова, российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила воздушную цель над белгородским селом Бессоновка.«Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал Гладков в своем телеграм-канале.В Минобороны России указали, что дежурные средства ПВО сбили над регионом украинскую тактическую ракету «Точка-У».Также бойцы Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ при помощи FPV-дронов и квадрокоптеров уничтожили группу пехоты ВСУ на Запорожском направлении.В Минобороны РФ отметили, что новороссийские десантники активно применяют FPV-дроны и квадрокоптеры со сбросом боеприпасов.Тем временем на территории Украины раздаются взрывы. Так, «24 канал» информировал о взрывах в Харьковской области (там объявлена воздушная тревога). Также телеканал «Общественное» сообщил о взрывах в Одесской области.Как рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, западная техника ВСУ и оружие начали массово выходить из строя.«В связи с осадками в виде мокрого снега и дождя, а также чередой перепадов положительных и низких температур у вооруженных формирований Украины начала массово выходить из строя вооружение и военная техника, поставленная Западом… На орудиях часто происходят "клины", а досылающие механизмы выходят из строя», — отметил Марочко.Он добавил, что из-за непогоды западное стрелковое оружие также выходит из стоя и требует постоянного обслуживания. Другой проблемой для ВСУ является обледенение бронетехники, оно, по словам Марочко, не позволяет экипажу оперативно попасть внутрь и использовать машины, так как они примерзают к грунту. Украинским военным приходится длительное время отогревать технику, что демаскирует позиции.США против мираСША подорвали установление мира между Москвой и Киевом. Об этом заявила полковник армии США в отставке, бывший сотрудник госдепартамента Энн Райт на заседании СБ ООН по Украине.«Когда идут мирные переговоры, их не следует торпедировать. Когда США якобы стоят за (этим)… И я не думаю, что "якобы". Есть множество документов. Я имею в виду, бывший канцлер ФРГ сказал, что его усилия по установлению мира между РФ и Украиной были торпедированы США. И израильский экс-премьер Нафтали Беннет сказал то же самое. Так что мы должны работать во имя мира и не пытаться мешать этому», — сказала Райт.В октябре экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер заявил газете Berliner Zeitung, что в 2022 году на него выходила украинская сторона, интересуясь тем, сможет ли он выступить посредником в переговорах с российской стороной. По его словам, Киев был готов пойти на мирное соглашение с Россией, однако США запретили заключать его.Экс-премьер Израиля Беннет ранее предлагал Владимиру Зеленскому отказ от гарантий безопасности Киеву в пользу формирования в стране сильной армии. Издание American Conservative, сообщило в августе 2023 года, что этот вариант был принят как Зеленским, так и президентом РФ Владимиром Путиным. Однако Беннет заявлял, что его посреднические усилия были заблокированы на Западе. По мнению издания, в процесс вмешались США.В свою очередь член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин на фоне визита в Вашингтон Зеленского подтвердила, что США не заинтересованы в мирном соглашении для прекращения конфликта на Украине, поскольку желают войны.Тейлор Грин также сама ответила на собственный вопрос, заявив, что «Вашингтон желает войны, а не мира».«Разве это не ужасно?» — возмутилась она.Кроме того, республиканка сообщила, что по-прежнему выступает против выделения Киеву дополнительных средств, никогда не голосовала в поддержку выделения денег на «финансирование прокси-войны Вашингтона с Россией на Украине» и не собирается менять свою позицию.

https://ukraina.ru/20231211/1051909208.html

https://ukraina.ru/20231211/1051899135.html

https://ukraina.ru/20231210/1051891215.html

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2023

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

хроники, эксклюзив, спецоперация, сша, помощь, владимир зеленский, оружие, украина, пво, удары, всу, джо байден