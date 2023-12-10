Военный эксперт о том, почему после взятия Авдеевки армии РФ понадобится мощный "зонтик" под Херсоном - 10.12.2023 Украина.ру
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Военный эксперт о том, почему после взятия Авдеевки армии РФ понадобится мощный "зонтик" под Херсоном
Военный эксперт о том, почему после взятия Авдеевки армии РФ понадобится мощный "зонтик" под Херсоном - 10.12.2023 Украина.ру
Военный эксперт о том, почему после взятия Авдеевки армии РФ понадобится мощный "зонтик" под Херсоном
Передвижение бронетехники по открытой местности в степных районах будет затруднено. Продвижение российских войск там возможно только под прикрытием мощного "зонтика" из средств РЭБ, FPV-дронов, артиллерии и авиации. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
2023-12-10T05:30
2023-12-10T05:30
новости
херсон
степь
всу
вс рф
россия
украина
рэб
дроны
наступление
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После взятия Авдеевки перед армией РФ откроется выход на оперативный простор. Однако в Херсонской области есть и посадки, которые на квадраты разрезают степную местность, по ним и передвигается противник, рассказал эксперт.С весны до осени, когда стоит "зелёнка", сложно вычислять нахождение подразделений ВСУ, которые немногочисленны, но очень быстро передвигаются. Часто происходят жёсткие бои, чтобы выбить противника из посадок, добавил он.Но продвижение российских войск будет возможно только под прикрытием мощного "зонтика" из средств РЭБ, FPV-дронов, артиллерии и авиации. Либо нужно передвигаться небольшими группами по самим посадкам с соблюдением мер маскировки, подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231208/1051859050.html
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новости, херсон, степь, всу, вс рф, россия, украина, рэб, дроны, наступление, вооружение, сво, херсонская область, херсонское направление, артиллерия
Новости, Херсон, степь, ВСУ, ВС РФ, Россия, Украина, РЭБ, дроны, наступление, вооружение, СВО, Херсонская область, Херсонское направление, артиллерия

Военный эксперт о том, почему после взятия Авдеевки армии РФ понадобится мощный "зонтик" под Херсоном

05:30 10.12.2023
 
© РИА Новости/Константин МихальчевскийХерсон
Херсон
© РИА Новости/Константин Михальчевский
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Передвижение бронетехники по открытой местности в степных районах будет затруднено. Продвижение российских войск там возможно только под прикрытием мощного "зонтика" из средств РЭБ, FPV-дронов, артиллерии и авиации. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
После взятия Авдеевки перед армией РФ откроется выход на оперативный простор. Однако в Херсонской области есть и посадки, которые на квадраты разрезают степную местность, по ним и передвигается противник, рассказал эксперт.
С весны до осени, когда стоит "зелёнка", сложно вычислять нахождение подразделений ВСУ, которые немногочисленны, но очень быстро передвигаются. Часто происходят жёсткие бои, чтобы выбить противника из посадок, добавил он.
"Передвижение бронетехники по открытой местности также будет затруднено. Оно будет хорошо наблюдаться средствами разведки ВСУ и стран НАТО и будет подвергаться артиллерийским ударам, вероятность применения FPV-дронов также велика", - отметил Кнутов.
Но продвижение российских войск будет возможно только под прикрытием мощного "зонтика" из средств РЭБ, FPV-дронов, артиллерии и авиации. Либо нужно передвигаться небольшими группами по самим посадкам с соблюдением мер маскировки, подытожил собеседник Украина.ру.
Полный текст можно прочитать здесь
- РИА Новости, 1920, 08.12.2023
8 декабря, 13:23
Не Авдеевка: откуда Россия должна вытеснить ВСУ и какой важный вопрос это поможет решить– ЕвсеевВоенный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев прокомментировал ситуацию на различных направлениях фронта в зоне СВО, поставки вооружения силам ВСУ от "друзей" России, а также перспективы вытеснения украинских сил и особенности использования техники при наступлении
 
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