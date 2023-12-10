https://ukraina.ru/20231210/1051865358.html

Военный эксперт о том, почему после взятия Авдеевки армии РФ понадобится мощный "зонтик" под Херсоном

Военный эксперт о том, почему после взятия Авдеевки армии РФ понадобится мощный "зонтик" под Херсоном - 10.12.2023 Украина.ру

Военный эксперт о том, почему после взятия Авдеевки армии РФ понадобится мощный "зонтик" под Херсоном

Передвижение бронетехники по открытой местности в степных районах будет затруднено. Продвижение российских войск там возможно только под прикрытием мощного "зонтика" из средств РЭБ, FPV-дронов, артиллерии и авиации. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов

2023-12-10T05:30

2023-12-10T05:30

2023-12-10T05:30

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После взятия Авдеевки перед армией РФ откроется выход на оперативный простор. Однако в Херсонской области есть и посадки, которые на квадраты разрезают степную местность, по ним и передвигается противник, рассказал эксперт.С весны до осени, когда стоит "зелёнка", сложно вычислять нахождение подразделений ВСУ, которые немногочисленны, но очень быстро передвигаются. Часто происходят жёсткие бои, чтобы выбить противника из посадок, добавил он.Но продвижение российских войск будет возможно только под прикрытием мощного "зонтика" из средств РЭБ, FPV-дронов, артиллерии и авиации. Либо нужно передвигаться небольшими группами по самим посадкам с соблюдением мер маскировки, подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231208/1051859050.html

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