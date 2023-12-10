Военный эксперт о том, почему после взятия Авдеевки армии РФ понадобится мощный "зонтик" под Херсоном
© РИА Новости/Константин МихальчевскийХерсон
© РИА Новости/Константин Михальчевский
Передвижение бронетехники по открытой местности в степных районах будет затруднено. Продвижение российских войск там возможно только под прикрытием мощного "зонтика" из средств РЭБ, FPV-дронов, артиллерии и авиации. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
После взятия Авдеевки перед армией РФ откроется выход на оперативный простор. Однако в Херсонской области есть и посадки, которые на квадраты разрезают степную местность, по ним и передвигается противник, рассказал эксперт.
С весны до осени, когда стоит "зелёнка", сложно вычислять нахождение подразделений ВСУ, которые немногочисленны, но очень быстро передвигаются. Часто происходят жёсткие бои, чтобы выбить противника из посадок, добавил он.
"Передвижение бронетехники по открытой местности также будет затруднено. Оно будет хорошо наблюдаться средствами разведки ВСУ и стран НАТО и будет подвергаться артиллерийским ударам, вероятность применения FPV-дронов также велика", - отметил Кнутов.
Но продвижение российских войск будет возможно только под прикрытием мощного "зонтика" из средств РЭБ, FPV-дронов, артиллерии и авиации. Либо нужно передвигаться небольшими группами по самим посадкам с соблюдением мер маскировки, подытожил собеседник Украина.ру.
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