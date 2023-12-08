https://ukraina.ru/20231208/1051840944.html

Юрий Кнутов: После Авдеевки ВС РФ понадобится мощный "зонтик", чтобы зачистить посадки от мобильных ВСУ

Юрий Кнутов: После Авдеевки ВС РФ понадобится мощный "зонтик", чтобы зачистить посадки от мобильных ВСУ - 08.12.2023 Украина.ру

Юрий Кнутов: После Авдеевки ВС РФ понадобится мощный "зонтик", чтобы зачистить посадки от мобильных ВСУ

Пока погода благоприятствует, максимум на что способны ВСУ по ночам на катерах переправлять войска до Крынок на правом берегу Днепра, пытаться увеличить этот плацдарм, считает военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов

2023-12-08T06:20

2023-12-08T06:20

2023-12-08T06:20

интервью

авдеевка

всу

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ракеты

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.США передали Украине технологию создания гибридных систем ПВО FrankenSAM. Эта система позволяет объединить современные ракеты с советскими ЗРК, которыми располагают ВСУ.- Юрий Альбертович, поможет ли Украине эта система закрыть небо для наших БПЛА и "Калибров"?- В этом нет ничего нового. У поляков были на вооружение раньше ЗРК "Куб", это предшественник "Бука" и комплексы С-125. Но ракеты имеют сроки годности, по истечению которых комплексы пришлось бы списывать. Но американцы приспособили ракеты Sparrow морского и воздушного базирования для этих комплексов, так как ракеты имеют активную головку самонаведения. На основании этой технологии американцы предложили модернизировать комплексы ЗРК "Бук – М1", которые стоят на вооружении ВСУ. Советские ракеты заменят американские ракеты HAWK и Sidewinder.Цель всего этого простая – покрыть дефицит ракет армии Украины. Насколько это будет эффективно? Эти ракеты класса "воздух-воздух", поэтому их использование в качестве зенитных ракет спорно, потому что их характеристики уступают родным ракетам "Бука". Придется модернизировать станцию наведения ракет, то есть изменять частоты, на которых осуществляется управление полетом ракеты, чтобы американские ракеты могли захватить сигнал и наводиться устойчиво.- Можно ли сделать вывод, что США сделали ставку на оборонительное вооружение, учитывая недавние заявления Зеленского и украинских генералов о переходе к обороне?- Комплексы ПВО – оборонительная система, но в случае если ПВО войсковая, и этих комплексов достаточно, они могут прикрывать театр военных действий. За счет этого на линии боевого соприкосновения они могут обеспечить бесполетную зону, становясь наступательным элементом вооружений.Ставка сейчас делается на оборонительный подход. На днях в Вашингтоне прошла конференция с участием представителей 50 стран по вопросам организации производства оружия на территории Украины. Производство – это громко сказано, это будет сборка. Но любое предприятие мы можем разрушить с помощью высокоточного оружия или авиации. Чтобы эти предприятия хоть как-то функционировали, их надо прикрыть комплексами ПВО. Чтобы удешевить свои затраты на поддержку Украины, американцы предложили такую модернизацию ЗРК "Бук-М1".- Среди экспертов часто можно услышать мнение о том, что после взятия Авдеевки перед российской армией откроется голая степь и выход на оперативный простор. Все ли так радужно?- Я не считаю, что все так благополучно. Если посмотреть на Херсонскую область, там тоже голые степи. Однако есть и посадки, которые на квадраты разрезают степную местность. Естественно, противник двигается внутри посадок. С весны до осени, когда есть "зелёнка", сложно вычислять нахождение украинских подразделений, которые немногочисленны, но весьма мобильны. Часто происходят жёсткие бои, чтобы выбить противника из посадок. Говорить о том, что там можно спокойно двигаться, я бы не стал.Передвижение бронетехники по открытой местности также будет затруднено. Оно будет хорошо наблюдаться средствами разведки ВСУ и стран НАТО и будет подвергаться артиллерийским ударам, вероятность применения FPV-дронов также велика.Я бы сказал, что ситуация действительно упростится, в том смысле, что не будет такого количества населенных пунктов, в которых легко закрепиться. Но продвижение наших войск будет возможно только под прикрытием мощного зонтика из РЭБ, FPV-дронов, артиллерии и авиации. Либо небольшими группами с небольшими темпами по самим посадкам с соблюдением мер маскировки.- Как бы вы сейчас оценили обстановку на Херсонском направлении, где идут бои за плацдарм в Крынках?- Пока погода благоприятствует, максимум на что способны ВСУ по ночам на катерах переправлять войска до Крынок, пытаться увеличить этот плацдарм. Но благодаря тому, что наши ВКС получили ФАБ-250, 1000, 1500 с управляемым модулем планирования коррекции задача нанесения ударов по противнику на левом берегу упрощается. Хотя из-за теплой погоды местность там заболочена и передвижение наших войск затруднено. Именно поэтому в этот район направлена партия аэролодок, которые будут проходить испытания в боевых условиях. В то же время появится возможность переброски наших мобильных групп на местность, которая пересечена водными подтоками и болотами, которые образовались после подрыва Каховской ГЭС.

https://ukraina.ru/20220401/1033674308.html

https://ukraina.ru/20231207/1051838177.html

https://ukraina.ru/20231207/1051823900.html

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2023

Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, авдеевка, всу, пво, сша, вкс, дроны, зрк бук, ракеты