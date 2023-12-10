https://ukraina.ru/20231210/1051862376.html

Военный эксперт объяснил, как США переделают комплексы ЗРК "Бук", чтобы закрыть снарядный голод Украины

Военный эксперт объяснил, как США переделают комплексы ЗРК "Бук", чтобы закрыть снарядный голод Украины - 10.12.2023 Украина.ру

Военный эксперт объяснил, как США переделают комплексы ЗРК "Бук", чтобы закрыть снарядный голод Украины

Американцы предложили модернизировать комплексы ЗРК "Бук-М1", которые стоят на вооружении ВСУ. С этой целью США передали Украине технологию создания гибридных систем ПВО FrankenSAM. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов

2023-12-10T04:15

2023-12-10T04:15

2023-12-10T04:15

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США передали Украине технологию создания гибридных систем ПВО FrankenSAM. Эта система дает возможность объединить современные ракеты с советскими ЗРК, которые есть у ВСУ.В этом событии нет ничего нового. Раньше у Польши были на вооружение ЗРК "Куб", это предшественник "Бука" и комплексы С-125. Но ракеты имеют сроки годности, по истечению которых комплексы пришлось бы списывать, рассказал эксперт.То есть советские ракеты заменят американские ракеты HAWK и Sidewinder. Цель всего этого простая — покрыть дефицит ракет армии Украины. Нужно учесть, что это ракеты класса "воздух-воздух", поэтому их использование очень спорно, потому что их характеристики уступают "родным", заключил собеседник Украина.ру.Полный текст можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231207/1051840804.html

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