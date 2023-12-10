Военный эксперт объяснил, как США переделают комплексы ЗРК "Бук", чтобы закрыть снарядный голод Украины - 10.12.2023 Украина.ру
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Военный эксперт объяснил, как США переделают комплексы ЗРК "Бук", чтобы закрыть снарядный голод Украины
Военный эксперт объяснил, как США переделают комплексы ЗРК "Бук", чтобы закрыть снарядный голод Украины - 10.12.2023 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, как США переделают комплексы ЗРК "Бук", чтобы закрыть снарядный голод Украины
Американцы предложили модернизировать комплексы ЗРК "Бук-М1", которые стоят на вооружении ВСУ. С этой целью США передали Украине технологию создания гибридных систем ПВО FrankenSAM. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
2023-12-10T04:15
2023-12-10T04:15
новости
украина
россия
зрк бук
ракеты
польша
зрк с-300
зенитные ракетные комплексы
сша
вооружение
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США передали Украине технологию создания гибридных систем ПВО FrankenSAM. Эта система дает возможность объединить современные ракеты с советскими ЗРК, которые есть у ВСУ.В этом событии нет ничего нового. Раньше у Польши были на вооружение ЗРК "Куб", это предшественник "Бука" и комплексы С-125. Но ракеты имеют сроки годности, по истечению которых комплексы пришлось бы списывать, рассказал эксперт.То есть советские ракеты заменят американские ракеты HAWK и Sidewinder. Цель всего этого простая — покрыть дефицит ракет армии Украины. Нужно учесть, что это ракеты класса "воздух-воздух", поэтому их использование очень спорно, потому что их характеристики уступают "родным", заключил собеседник Украина.ру.Полный текст можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231207/1051840804.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, россия, зрк бук, ракеты, польша, зрк с-300, зенитные ракетные комплексы, сша, вооружение, технологии
Новости, Украина, Россия, ЗРК Бук, ракеты, Польша, ЗРК С-300, зенитные ракетные комплексы, США, вооружение, технологии

Военный эксперт объяснил, как США переделают комплексы ЗРК "Бук", чтобы закрыть снарядный голод Украины

04:15 10.12.2023
 
© РИА Новости . Вячеслав Афонин / Перейти в фотобанкЗенитный ракетный комплекс "БУК-М1"
Зенитный ракетный комплекс БУК-М1 - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
© РИА Новости . Вячеслав Афонин
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Американцы предложили модернизировать комплексы ЗРК "Бук-М1", которые стоят на вооружении ВСУ. С этой целью США передали Украине технологию создания гибридных систем ПВО FrankenSAM. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
США передали Украине технологию создания гибридных систем ПВО FrankenSAM. Эта система дает возможность объединить современные ракеты с советскими ЗРК, которые есть у ВСУ.
В этом событии нет ничего нового. Раньше у Польши были на вооружение ЗРК "Куб", это предшественник "Бука" и комплексы С-125. Но ракеты имеют сроки годности, по истечению которых комплексы пришлось бы списывать, рассказал эксперт.
"Но американцы приспособили ракеты Sparrow морского и воздушного базирования для этих комплексов, так как ракеты имеют активную головку самонаведения. На основании этой технологии американцы предложили модернизировать комплексы ЗРК "Бук-М1", которые стоят на вооружении ВСУ", - отметил Кнутов.
То есть советские ракеты заменят американские ракеты HAWK и Sidewinder. Цель всего этого простая — покрыть дефицит ракет армии Украины. Нужно учесть, что это ракеты класса "воздух-воздух", поэтому их использование очень спорно, потому что их характеристики уступают "родным", заключил собеседник Украина.ру.
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