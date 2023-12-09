СМИ раскрыли почему Зеленский отказался выступать перед Конгрессом США - 09.12.2023 Украина.ру
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СМИ раскрыли почему Зеленский отказался выступать перед Конгрессом США
СМИ раскрыли почему Зеленский отказался выступать перед Конгрессом США - 09.12.2023 Украина.ру
СМИ раскрыли почему Зеленский отказался выступать перед Конгрессом США
Президент Украины Владимир Зеленский побоялся выступать перед Конгрессом США, потому как знал, что в США не одобрили дополнительное финансирование для Киева. Об этом сообщает издание Globe and Mail со ссылкой на анонимный источник
2023-12-09T00:16
2023-12-09T00:16
новости
украина
владимир зеленский
конгресс сша
военная помощь
военная техника
сво
всу
финансирование
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Утверждается также, что отказ главы киевского режима перед Конгрессом ознаменовал новый пик напряжённости на Украине. В стране больше нет былого оптимизма в вопросе быстрой победы в военном конфликте. Автор статьи пишет, что сейчас стороны констатировали, что контрнаступление украинской армии полностью провалилось, в то время как ВС России перехватили инициативу по всей линии фронта Спецоперации. Во вторник, 5 декабря, лидер демократического большинства в верхней палате Конгресса Чак Шумер заявил, что Владимир Зеленский "в последний момент" отменил запланированное на вторник выступление по видеосвязи перед сенаторами США. Его обращение должно было состояться в преддверии голосования, которое определит, согласятся ли законодатели выделить новые средства на нужды Киева. Министр обороны Украины Рустем Умеров в беседе с журналистами Fox News объяснил отказ Зеленского "изменением ситуации".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, владимир зеленский, конгресс сша, военная помощь, военная техника, сво, всу, финансирование
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Конгресс США, военная помощь, военная техника, СВО, ВСУ, финансирование

СМИ раскрыли почему Зеленский отказался выступать перед Конгрессом США

00:16 09.12.2023
 
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский побоялся выступать перед Конгрессом США, потому как знал, что в США не одобрили дополнительное финансирование для Киева. Об этом сообщает издание Globe and Mail со ссылкой на анонимный источник

"Зеленский отменил своё выступление, потому что, как он понял, члены-республиканцы уже решили голосовать против более широкого запроса Белого дома на дополнительную помощь <…>, и Зеленский не хотел, чтобы казалось, что его речь не произвела должного впечатления", — говорится в статье.

Утверждается также, что отказ главы киевского режима перед Конгрессом ознаменовал новый пик напряжённости на Украине. В стране больше нет былого оптимизма в вопросе быстрой победы в военном конфликте.
Автор статьи пишет, что сейчас стороны констатировали, что контрнаступление украинской армии полностью провалилось, в то время как ВС России перехватили инициативу по всей линии фронта Спецоперации.
Во вторник, 5 декабря, лидер демократического большинства в верхней палате Конгресса Чак Шумер заявил, что Владимир Зеленский "в последний момент" отменил запланированное на вторник выступление по видеосвязи перед сенаторами США. Его обращение должно было состояться в преддверии голосования, которое определит, согласятся ли законодатели выделить новые средства на нужды Киева. Министр обороны Украины Рустем Умеров в беседе с журналистами Fox News объяснил отказ Зеленского "изменением ситуации".
Зеленский Харьковская область ВСУ
6 декабря, 17:22
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