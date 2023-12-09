СМИ раскрыли почему Зеленский отказался выступать перед Конгрессом США
Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский побоялся выступать перед Конгрессом США, потому как знал, что в США не одобрили дополнительное финансирование для Киева. Об этом сообщает издание Globe and Mail со ссылкой на анонимный источник
"Зеленский отменил своё выступление, потому что, как он понял, члены-республиканцы уже решили голосовать против более широкого запроса Белого дома на дополнительную помощь <…>, и Зеленский не хотел, чтобы казалось, что его речь не произвела должного впечатления", — говорится в статье.
Утверждается также, что отказ главы киевского режима перед Конгрессом ознаменовал новый пик напряжённости на Украине. В стране больше нет былого оптимизма в вопросе быстрой победы в военном конфликте.
Автор статьи пишет, что сейчас стороны констатировали, что контрнаступление украинской армии полностью провалилось, в то время как ВС России перехватили инициативу по всей линии фронта Спецоперации.
Во вторник, 5 декабря, лидер демократического большинства в верхней палате Конгресса Чак Шумер заявил, что Владимир Зеленский "в последний момент" отменил запланированное на вторник выступление по видеосвязи перед сенаторами США. Его обращение должно было состояться в преддверии голосования, которое определит, согласятся ли законодатели выделить новые средства на нужды Киева. Министр обороны Украины Рустем Умеров в беседе с журналистами Fox News объяснил отказ Зеленского "изменением ситуации".
6 декабря, 17:22"Был не в кондиции": политолог объяснил, почему Зеленский проигнорировал встречу с сенаторами СШАПрезидент Украины Владимир Зеленский в последний момент отменил выступление перед сенаторами США, а украинские деятели не пришли к единому мнению, почему это произошло, заявил политолог, обозреватель международной медиагруппы "Россия сегодня" Владимир Корнилов в комментарии изданию "Украина.ру"