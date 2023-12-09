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СМИ раскрыли почему Зеленский отказался выступать перед Конгрессом США

СМИ раскрыли почему Зеленский отказался выступать перед Конгрессом США - 09.12.2023 Украина.ру

СМИ раскрыли почему Зеленский отказался выступать перед Конгрессом США

Президент Украины Владимир Зеленский побоялся выступать перед Конгрессом США, потому как знал, что в США не одобрили дополнительное финансирование для Киева. Об этом сообщает издание Globe and Mail со ссылкой на анонимный источник

2023-12-09T00:16

2023-12-09T00:16

2023-12-09T00:16

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владимир зеленский

конгресс сша

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финансирование

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Утверждается также, что отказ главы киевского режима перед Конгрессом ознаменовал новый пик напряжённости на Украине. В стране больше нет былого оптимизма в вопросе быстрой победы в военном конфликте. Автор статьи пишет, что сейчас стороны констатировали, что контрнаступление украинской армии полностью провалилось, в то время как ВС России перехватили инициативу по всей линии фронта Спецоперации. Во вторник, 5 декабря, лидер демократического большинства в верхней палате Конгресса Чак Шумер заявил, что Владимир Зеленский "в последний момент" отменил запланированное на вторник выступление по видеосвязи перед сенаторами США. Его обращение должно было состояться в преддверии голосования, которое определит, согласятся ли законодатели выделить новые средства на нужды Киева. Министр обороны Украины Рустем Умеров в беседе с журналистами Fox News объяснил отказ Зеленского "изменением ситуации".

https://ukraina.ru/20231206/1051799226.html

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новости, украина, владимир зеленский, конгресс сша, военная помощь, военная техника, сво, всу, финансирование