Зеленский "в последний момент" отменил выступление перед законодателями
22:36 05.12.2023 (обновлено: 22:38 05.12.2023)
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский "в последний момент" отменил запланированное на вторник выступление по видеосвязи перед сенаторами США. Об этом сообщил лидер демократического большинства в верхней палате Конгресса Чак Шумер
"Зеленский, кстати, не сможет явиться к нам на брифинг – что-то произошло в последнюю минуту", - сказал Шумер журналистам.
В ходе выступления Зеленский должен был доложить о ситуации на фронте и попросить продолжать военную и финансовую поддержку Украины. Его обращение должно было состояться в преддверии голосования, которое определит, согласятся ли законодатели выделить новые средства на нужды киевского режима.