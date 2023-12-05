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Зеленский "в последний момент" отменил выступление перед законодателями

Зеленский "в последний момент" отменил выступление перед законодателями - 05.12.2023 Украина.ру

Зеленский "в последний момент" отменил выступление перед законодателями

Президент Украины Владимир Зеленский "в последний момент" отменил запланированное на вторник выступление по видеосвязи перед сенаторами США. Об этом сообщил лидер демократического большинства в верхней палате Конгресса Чак Шумер

2023-12-05T22:36

2023-12-05T22:36

2023-12-05T22:38

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В ходе выступления Зеленский должен был доложить о ситуации на фронте и попросить продолжать военную и финансовую поддержку Украины. Его обращение должно было состояться в преддверии голосования, которое определит, согласятся ли законодатели выделить новые средства на нужды киевского режима.

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, владимир зеленский, сво, всу