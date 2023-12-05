Зеленский "в последний момент" отменил выступление перед законодателями - 05.12.2023 Украина.ру
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Зеленский "в последний момент" отменил выступление перед законодателями
Зеленский "в последний момент" отменил выступление перед законодателями - 05.12.2023 Украина.ру
Зеленский "в последний момент" отменил выступление перед законодателями
Президент Украины Владимир Зеленский "в последний момент" отменил запланированное на вторник выступление по видеосвязи перед сенаторами США. Об этом сообщил лидер демократического большинства в верхней палате Конгресса Чак Шумер
2023-12-05T22:36
2023-12-05T22:38
новости
украина
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В ходе выступления Зеленский должен был доложить о ситуации на фронте и попросить продолжать военную и финансовую поддержку Украины. Его обращение должно было состояться в преддверии голосования, которое определит, согласятся ли законодатели выделить новые средства на нужды киевского режима.
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новости, украина, владимир зеленский, сво, всу
Новости, Украина, Владимир Зеленский, СВО, ВСУ

Зеленский "в последний момент" отменил выступление перед законодателями

22:36 05.12.2023 (обновлено: 22:38 05.12.2023)
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Президент Украины Владимир Зеленский "в последний момент" отменил запланированное на вторник выступление по видеосвязи перед сенаторами США. Об этом сообщил лидер демократического большинства в верхней палате Конгресса Чак Шумер
"Зеленский, кстати, не сможет явиться к нам на брифинг – что-то произошло в последнюю минуту", - сказал Шумер журналистам.
В ходе выступления Зеленский должен был доложить о ситуации на фронте и попросить продолжать военную и финансовую поддержку Украины. Его обращение должно было состояться в преддверии голосования, которое определит, согласятся ли законодатели выделить новые средства на нужды киевского режима.
 
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