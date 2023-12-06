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Зеленский не выступил в Конгрессе США из-за "изменившейся ситуации" – Умеров
Зеленский не выступил в Конгрессе США из-за "изменившейся ситуации" – Умеров - 06.12.2023 Украина.ру
Зеленский не выступил в Конгрессе США из-за "изменившейся ситуации" – Умеров
В министерстве обороны Украины обосновали отказ президента Владимира Зеленского от участия в "секретном брифинге" с обсуждением дополнительного финансирования Украины. В сенате США он не выступил из-за того, что "изменилась ситуация", заявил министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью Fox News
2023-12-06T18:55
2023-12-06T18:55
2023-12-06T18:55
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украина
владимир зеленский
рустем умеров
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сво
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Ранее лидер демократического большинства в верхней палате Конгресса Чак Шумер заявил, что Владимир Зеленский "в последний момент" отменил запланированное на вторник, 5 декабря, выступление по видеосвязи перед сенаторами США, посвящённое, в том числе, дальнейшему финансированию США киевского режима. Обозреватель международной медиагруппы "Россия сегодня" Владимир Корнилов в комментарии изданию "Украина.ру" объяснил, почему Зеленский проигнорировал встречу.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, владимир зеленский, рустем умеров, минобороны украины, сша, сво
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Рустем Умеров, Минобороны Украины, США, СВО
Зеленский не выступил в Конгрессе США из-за "изменившейся ситуации" – Умеров
В министерстве обороны Украины обосновали отказ президента Владимира Зеленского от участия в "секретном брифинге" с обсуждением дополнительного финансирования Украины. В сенате США он не выступил из-за того, что "изменилась ситуация", заявил министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью Fox News