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Зеленский не выступил в Конгрессе США из-за "изменившейся ситуации" – Умеров

Зеленский не выступил в Конгрессе США из-за "изменившейся ситуации" – Умеров - 06.12.2023 Украина.ру

Зеленский не выступил в Конгрессе США из-за "изменившейся ситуации" – Умеров

В министерстве обороны Украины обосновали отказ президента Владимира Зеленского от участия в "секретном брифинге" с обсуждением дополнительного финансирования Украины. В сенате США он не выступил из-за того, что "изменилась ситуация", заявил министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью Fox News

2023-12-06T18:55

2023-12-06T18:55

2023-12-06T18:55

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украина

владимир зеленский

рустем умеров

минобороны украины

сша

сво

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Ранее лидер демократического большинства в верхней палате Конгресса Чак Шумер заявил, что Владимир Зеленский "в последний момент" отменил запланированное на вторник, 5 декабря, выступление по видеосвязи перед сенаторами США, посвящённое, в том числе, дальнейшему финансированию США киевского режима. Обозреватель международной медиагруппы "Россия сегодня" Владимир Корнилов в комментарии изданию "Украина.ру" объяснил, почему Зеленский проигнорировал встречу.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, владимир зеленский, рустем умеров, минобороны украины, сша, сво