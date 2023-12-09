https://ukraina.ru/20231209/1051864347.html

Юрий Кнутов раскрыл, как США переделывают "Буки" для ВСУ, чтобы "прикрыть" производство оружия на Украине

Юрий Кнутов раскрыл, как США переделывают "Буки" для ВСУ, чтобы "прикрыть" производство оружия на Украине - 09.12.2023 Украина.ру

Юрий Кнутов раскрыл, как США переделывают "Буки" для ВСУ, чтобы "прикрыть" производство оружия на Украине

Чтобы натовские заводы по сборке оружия работали на Украине, их надо прикрыть комплексами ПВО. Для этого США передали Украине технологию создания гибридных систем FrankenSAM. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов

2023-12-09T05:30

2023-12-09T05:30

2023-12-09T05:30

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ракеты

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США передали Украине технологию создания гибридных систем ПВО FrankenSAM. Эта система дает возможность объединить современные ракеты с советскими ЗРК, которые есть у ВСУ, рассказал эксперт.То есть советские ракеты заменят американские ракеты HAWK и Sidewinder. Цель всего этого простая — покрыть дефицит ракет армии Украины. Нужно учесть, что это ракеты класса "воздух-воздух", поэтому их использование очень спорно, потому что их характеристики уступают "родным" боеприпасам, рассказал эксперт.Чтобы эти предприятия по сборке оружия хоть как-то функционировали, их надо прикрыть комплексами ПВО. Таким образом, США хотят удешевить свои затраты на поддержку Украины, и поэтому предложили такую модернизацию ЗРК "Бук-М1", заключил собеседник Украина.ру.Полный текст можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231208/1051841177.html

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, сша, вооружение, поддержка, завод, производство, зрк бук, модернизация, ракеты