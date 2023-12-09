Юрий Кнутов раскрыл, как США переделывают "Буки" для ВСУ, чтобы "прикрыть" производство оружия на Украине
© AP / Matt Rourke
© AP / Matt Rourke
Чтобы натовские заводы по сборке оружия работали на Украине, их надо прикрыть комплексами ПВО. Для этого США передали Украине технологию создания гибридных систем FrankenSAM. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
США передали Украине технологию создания гибридных систем ПВО FrankenSAM. Эта система дает возможность объединить современные ракеты с советскими ЗРК, которые есть у ВСУ, рассказал эксперт.
То есть советские ракеты заменят американские ракеты HAWK и Sidewinder. Цель всего этого простая — покрыть дефицит ракет армии Украины. Нужно учесть, что это ракеты класса "воздух-воздух", поэтому их использование очень спорно, потому что их характеристики уступают "родным" боеприпасам, рассказал эксперт.
"На днях в Вашингтоне прошла конференция с участием представителей 50 стран по вопросам организации производства оружия на территории Украины. Производство — это громко сказано, это будет сборка. Но любое предприятие мы можем разрушить с помощью высокоточного оружия или авиации", - отметил Кнутов.
Чтобы эти предприятия по сборке оружия хоть как-то функционировали, их надо прикрыть комплексами ПВО. Таким образом, США хотят удешевить свои затраты на поддержку Украины, и поэтому предложили такую модернизацию ЗРК "Бук-М1", заключил собеседник Украина.ру.
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Вчера, 06:39Йохан Бекман: Когда ВСУ потерпят крах, хитрая Финляндия двойным ударом будет защищать США от РоссииСитуация очень напряженная. Никаких мирных переговоров по Украине не будет. Возможны только новые провокации. Какие могут быть переговоры, если Финляндия обязалась отправить Киеву еще одну партию артиллерийских снарядов и пообещала начать их массовое изготовление?