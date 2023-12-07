https://ukraina.ru/20231207/1051823900.html

Провал украинского контрнаступления и перспективы 2024 года: польский взгляд

Провал украинского контрнаступления и перспективы 2024 года: польский взгляд - 07.12.2023 Украина.ру

Провал украинского контрнаступления и перспективы 2024 года: польский взгляд

Причины провала украинского контрнаступления достаточно детально разобраны в публикации The Washington Post. Интересно, однако, то, что к аналогичным выводам приходят военные аналитики в других странах, например – в Польше

2023-12-07T13:43

2023-12-07T13:43

2023-12-07T14:20

эксклюзив

война

сво

россия

украина

запад

военная помощь

контрнаступление

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5 декабря польское издание Forsal опубликовало интервью с польским военным аналитиком, основателем компании Rochan Consulting («мы являемся экспертами в военных играх, разведданных с открытым исходным кодом, освещении и анализе конфликтов, мировом оборонном рынке и национальной безопасности») Конрадом Музыкой, который как раз вернулся с Украины.Если быть краткими, то пан Музыка констатирует, что украинское наступление провалилось. Причины же этого следующие.«Во-первых, украинцы выбрали для атаки место, которое сегодня является самым укреплённым в Европе».Увы, господин Музыка не счёл нужным пояснять военно-политические соображения, которые определили наступление украинских войск именно на этом направлении, хотя момент, в общем-то, очевидный: задачей наступления был обрыв сухопутного коридора в Крым. Так что место для атаки выбирала не Украина, а сложившаяся конфигурация линии фронта, где наступление на Мелитополь или Бердянск являлось самоочевидным с точки зрения достижения хоть каких-то стратегических целей.Так или иначе, но обвинять украинцев в том, что они выбрали неправильное направление для наступления немного некорректно.«Во-вторых, они никогда до этого не проводили такого рода операции, поэтому трудности возникали и на уровне руководства операцией. Штаб не смог эффективно провести скоординированную атаку».Ну как не проводили? Проводили — в прошлом году в Харьковской, а потом в Херсонской области. Другое дело, что плотность российской обороны там была гораздо ниже, но в принципе это была именно масштабные наступательные операции фронтового уровня.До этого, в 2014 году проводилась операция на охват Донецкой и Луганской областей с целью отрезать их от границы с Россией. Операция закончилась провалом, но какой-никакой опыт военного управления был получен.Вообще украинская и российская армии – кажется единственные в мире, которые в принципе имеют опыт столь масштабных операций. Американская армия последний раз сталкивалась с регулярной армией противника 20 лет назад в Ираке, причём с организованным сопротивлением не столкнулась. Так что способность американского командования организовать такую операцию нуждается в доказательствах. Про командование польское мы даже не говорим – поляки имеют опыт военного управления только на тактическом уровне."Украинские войска рассредоточили свои силы, часть была задействована под Артёмовском (Бахмутом), часть отправлена на запад Донецкой области, а самая крупная группировка была перекинута в направлении Токмака".На это же обращали внимание американские эксперты – украинское командование недооценило способность к обороне российских войск и переоценило свои собственные наступательные возможности. Причём совершенно безосновательно – уж разведывательных данных, показывающих подготовительные работы российской армии на наиболее вероятном направлении удара, хватало.С другой стороны, у украинского командования были и свои расчёты, связанные с желанием растянуть российские резервы между несколькими операционными направлениями и ввести его в заблуждение относительно направления главного удара (последнее, скорее всего, было невозможно в силу конфигурации фронта и, опять же, "прозрачности" фронта для разведки).Ещё одной проблемой стана недостаточная подготовка резервистов, поскольку "альянс не понимает нынешнего конфликта, широчайшего применения вездесущих разведывательных беспилотников и интенсивности использования артиллерии".Тут как минимум два момента.Во-первых, действительно не понимает. Это обстоятельство было выявлено именно во время переподготовки украинских военных в странах НАТО и вызвало немалое удивление у украинских офицеров – они наивно полагали, что НАТО, внимательно отслеживавшее ход войны в Донбассе и СВО, учитывает этот опыт в подготовке войск. А там, оказывается, не всё однозначно.Во-вторых, следует понимать, что качество подготовки украинских солдат и не могло быть высоким, поскольку определялось оно слишком коротким временем подготовки (недели, в лучшем случае – месяцы) и языковым барьером. Причём тут надо понимать – даже те резервисты, которые в достаточной степени владели английским, например, языком, оказались в сложной ситуации, когда разговор вёлся о сугубо военных аспектах и был насыщен специальной терминологией.Прогноз Музыки на 2024 год не слишком радужный для Украины:- Такой военной помощи, которая была весной 2023 года ей уже никогда не видать.- "Русские могут воевать с нынешней интенсивностью еще два – три года". Правда, этому прогнозу противоречит другое его утверждение: "Российская экономика, которая якобы должна была рухнуть из-за санкций, скорее всего, в этом году отметит 2-процентный рост ВВП. Спустя год после введения санкций Россия вышла из экономического кризиса".- Украина должна будет создать линию обороны по всему нынешнему фронту и компенсировать свою неспособность вести наступательные действия террористическими ударами беспилотниками по целям в глубине России.- "Вполне вероятно, что в ближайшие два-три месяца российская армия проведет какую-то крупную операцию".Интересно, что у журналистаЮ беседующего с Музыкой возникло недопонимание относительно вопросов мобилизации. Журналист задаёт вопрос относительно недостатка живой силы у Украины, а эксперт отвечает, что "они не проводили мобилизацию, утверждая, что у них достаточно войск не только для обороны, но и для наступления" и только из контекста становится понятно, что он имел в виду Россию.Ну и вывод: "В настоящее время Украина не в состоянии победить Россию на поле боя. В 2024 году украинцы должны меньше думать о таких эффектных вещах, как самолёты F-16, а заняться базовой работой, такой, как подготовка резервистов и обучение штабов, улучшение работы тактической медицины и повышение слаженности действий, например, артиллерии и бронетехники. Без этого будет сложно добиться успеха".Отметим, что Музыка считает победу невозможной только сейчас. В будущем, когда ВСУ преодолеют свои проблемы, Россия не сможет более вести действия должной интенсивности, а союзники возобновят военную помощь возможен успех. Интересно, что Музыка использует слово "sukcesy", а не "zwycięstwo" (победа), но журналист не переспрашивает и чего ожидает польский эксперт остаётся неясным.

https://ukraina.ru/20201022/1029358218.html

https://ukraina.ru/20231206/1051781050.html

https://ukraina.ru/20231206/1051805903.html

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эксклюзив, война, сво, россия, украина, запад, военная помощь, контрнаступление