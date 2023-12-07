https://ukraina.ru/20231207/1051800466.html

Руслан Калинчук: В марте Зеленскому придется отвечать за "шашлыки" и воевать с "боксером" и "соросятами"

Руслан Калинчук: В марте Зеленскому придется отвечать за "шашлыки" и воевать с "боксером" и "соросятами" - 07.12.2023 Украина.ру

Руслан Калинчук: В марте Зеленскому придется отвечать за "шашлыки" и воевать с "боксером" и "соросятами"

После того, как Украине ничего не дадут, и в январе деньги закончатся, русская армия возьмет Авдеевку, любой президент, побуждаемый западными партнерами, будет искать примирения с Россией, считает историк, политолог, философ, представитель Общественного движения "Другая Украина" Руслан Калинчук

2023-12-07T06:14

2023-12-07T06:14

2023-12-07T06:14

интервью

владимир зеленский

сша

украина

виталий кличко

конгресс сша

фрг

нато

всу

руслан стефанчук

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Владимир Зеленский, находясь с визитом в США, в последний момент отказался выступить на закрытом брифинге перед сенаторами Конгресса. Сенат в свою очередьен принять не принял решения о дальнейшем финансировании Украины.- Руслан, Зеленский потерял веру в то, что Украина получит деньги?- Если бы Зеленский выступил и не получил бы деньги, то выглядел бы дурнем. Это было бы имиджево неправильно. Но все это часть более глобальной игры. Сейчас в ОАЭ с визитом прибыл Владимир Путин. А накануне там побывал президент Лукашенко. Не исключаю, что в ОАЭ готовится переговорная площадка, где в следующем году будут решать судьбу украинского кейса. То есть если Путин едет в Эмираты, то какие-то наши предложения приняли, и в чем-то, возможно, есть консенсус с частью американских элит. Если бы они дали деньги Зеленскому, это все похоронило бы.- Сенат США заблокировал вынесение законопроекта о помощи Киеву на голосование, решения по поводу выделения средств на поддержку Украины не принято. Какими, с вашей точки зрения будут дальнейшие шаги Запада на фоне слов Байдена о том, что это - абсолютное сумасшествие - на согласовывать помощь Украине?- Американцы от Украины не откажутся. Им Украина нужна как таран против России, но сейчас им нужна передышка. Скорее всего, денег Украина не получит. То, что произошло с Зеленским, тому подтверждение. Официально республиканцы настаивают на увязке пакета помощи для Украины, Израиля и Тайваня с согласием администрации Белого дома на программу по мигрантам. Но, повторюсь, есть более глобальная вещь, связанная с подготовкой договорённостей с Россией в Эмиратах. Если это так, ничего Украина не получит. Скоро мы это увидим.- Насколько недавний выпад мэра Киева Кличко в адрес Зеленского, которого он обвинил в политических и военных провалах, связан с подготовкой смещения нынешнего главы государства с поста президента Украины и нежеланием политиков США давать деньги Киеву?- Вражда Зеленского и Кличко началась еще до СВО. Накануне СВО в Киеве, кстати, в помещениях мэрии прошли обыски, потом стало не до Кличко. Сейчас всем на Украине очевидно, что Запад Зеленского сливает и надо думать, кто же сядет в кресло президента Украины. Поэтому все акторы типа Порошенко, который недавно попал в стрёмную ситуацию, когда его не пропустили через границу, причем выезд ему подписал спикер рады Стефанчук, а потом спокойно кинул, начинают думать, что нужно гарантировать свое политическое будущее. Кличко не исключение, учитывая то, что за ним стоят определённые силы на Западе. В большую политику ему дали путевку германские деловые круги.Все понимают, что сейчас начнется схватка. И на кого-то надо списать провалы в контрнаступлении. Помните, как в январе 2022 года Зеленский обратился к украинцам, заверяя их, что в мае они будут есть шашлыки. Сейчас украинцы будут задавать вопросы, почему провалилось наступление, почему страна не была готова, как говорит их пропаганда, к "агрессии" России, где шашлыки? Единым фронтом против Зеленского выступят и Кличко, и Порошенко, и "соросята".У Зеленского будут вопросы с легитимностью после марта: 31 марта истекает срок президентских полномочий. Возникает вопрос, как легитимизировать свое положение. Через выборы? Зеленский будет настаивать на том, что существует военное положение. Но военное положение он своим указом ввел, но войну Украина никому не объявляла. Военное положение с юридической точки зрения непонятно, и этот юридический вопрос начнут раскручивать к марту.Если срок его легитимности заканчивается в марте, тогда его полномочия по Конституции переходят к Стефанчуку как к главе Верховной Рады. Возможно, что американцы рассчитывают на такой вариант – трансфер власти, но через парламент. Пойдет ли на это Стефанчук, потому что это близкий Зеленскому человек, не знаю. Могут вытянуть из рукава того же Дмитрия Разумкова, который имеет влияние на фракцию "Слуга народа" в Раде, которая составляет парламентское большинство. Возможно, к весне он начнет появляться.- Некоторые эксперты считают Кличко наиболее вероятным претендентом на президентское кресло. Как вы думаете, какую позицию по отношению к войне он займет?- После того, как Украине ничего не дадут, и в январе деньги закончатся, русская армия возьмет Авдеевку, любой президент, побуждаемый западными партнерами, будет искать примирения с Россией. Будет ли это Кличко? Нет, мне кажется, что будет какая-то третья лошадка.- Сегодня прозвучало нашумевшее заявление главы Минобороны ФРГ о том, что Германия не имеет никаких союзнических обязательство пред Украиной. Берлин – второй по значимости спонсор Киева. Означает ли это, что ФРГ решила отстегнуть Украину как ненужный балласт и сосредоточиться на своем бундесвере, а не на ВСУ?- Да, это еще один сигнал, что поддержка заканчивается. Звучат и заявления немецких политиков о том, что нужно высылать украинских мигрантов, которые там сидят на пособии. Немцы ведь не подписывали никаких обязательств, Украина не член НАТО или ЕС. Украинское общество, правда, привыкло к мысли, что им весь мир должен, они ведь защищают Европу от темного русского Мордора. Дело движется к каким-то договорённостям, и то, что Киеву отказывают в финансировании на Западе, часть этого процесса.

https://ukraina.ru/20231206/1051788858.html

https://ukraina.ru/20231205/1051748678.html

https://ukraina.ru/20231206/1051781050.html

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2023

Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

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