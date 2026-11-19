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Ключевой день саммита начался с общего фото и рукопожатия Путина и Трампа

Ключевой день саммита начался с общего фото и рукопожатия Путина и Трампа - 19.11.2026 Украина.ру

Ключевой день саммита начался с общего фото и рукопожатия Путина и Трампа

Президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп на старте второго дня саммита АТЭС поприветствовали друг друга рукопожатием. Об этом утром 19 ноября передает корреспондент РИА Новости

2026-11-19T06:06

2026-11-19T06:06

2026-11-19T06:06

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атэс

саммит

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Президенты России и США прибыли в Центр международных обменов в Шэньчжэне для участия в пленарной сессии. Второй день саммита АТЭС стартовал с совместного фото."Когда российский лидер направлялся к своему месту для фотографирования, Трамп сделал шаг ему навстречу. Он первым протянул руку коллеге, а уже во время самого рукопожатия дважды похлопал коллегу по руке. Трамп также коротко что-то сказал Путину", — говорится в публикации агентства.Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что после пленарной сессии может состояться двусторонняя встреча Путина и Трампа.Напомним, первая встреча лидеров России, Китая и США пройдёт в 14:30 по местному времени (9:30 мск) в государственной резиденции председателя КНР. Ушаков назвал это самым "забойным" мероприятием программы Путина в Шэньчжэне."Значение и символизм этой встречи трудно переоценить, это первый контакт в таком формате", — подчеркнул он.Ранее сообщалось, что лидеры Китая, России и США в первый день саммита встретились на торжественном приёме для его гостей. Си Цзиньпин, Владимир Путин и Дональд Трамп пожали друг другу руки и кратко пообщались "на ногах". Подробнее об этом - в публикации Путин, Трамп и Си встретились, Крым обеспечат всем необходимым. Итоги 18 ноября.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261118/vstrecha-v-shenchzhene-byvshie-gegemony-oshiblis-novyy-miroporyadok-nachalsya-1084583762.html

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