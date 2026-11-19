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"Превратилась в страну-наёмника": Анпилогов про стоимость войны для Украины и ЕС

"Превратилась в страну-наёмника": Анпилогов про стоимость войны для Украины и ЕС - 19.11.2026 Украина.ру

"Превратилась в страну-наёмника": Анпилогов про стоимость войны для Украины и ЕС

Стороны, памятуя о проблемах двух мировых войн, ведут боевые действия в зоне СВО гораздо осторожнее, чтобы не надорвалась гражданская экономика. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов

2026-11-19T04:31

2026-11-19T04:31

2026-11-19T04:31

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Ранее, комментируя итоги переговоров в Абу-Даби, Анпилогов отметил: "Истощение сторон идёт не теми темпами, что в предыдущие мировые войны. Такой конфликт может продолжаться десятилетиями. Но Украину всё равно бомбить надо, потому что Евросоюз устанет её финансировать".Отвечая на вопрос журналиста, эксперт пояснил, что он подразумевает под этим высказыванием.Анпилогов отметил, что СВО — это конфликт средней интенсивности. Стороны, памятуя о проблемах двух мировых войн, ведут боевые действия гораздо осторожнее, чтобы не надорвалась гражданская экономика, добавил он.При этом эксперт подчеркнул, что Украина окончательно превратилась в страну-наёмника, и остатки её гражданской экономики "работают на войну"."И там по-прежнему остаётся около 20 миллионов человек. Это всё равно много. Их нужно кормить. Иначе совсем уж некрасиво получится: "За что вы сражаетесь на фронте, если в тылу у людей хлеба нет?" — пояснил Анпилогов.По мнению эксперта, реальная стоимость войны для Евросоюза гораздо выше, чем просто расходы на киевский режим. ЕС сам губит свою производящую экономику, которая далеко не резиновая."А на Украине надо продолжать уничтожать все, что дорого и сложно восстанавливается", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Алексей Анпилогов: Россия готовится к тому, что ВСУ будут бить по ней "Ржавыми кинжалами" и "Барракудами" на сайте Украина.ру.

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