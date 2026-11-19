https://ukraina.ru/20261119/unitaznyy-stsenariy-analitik-obyasnil-pochemu-kiev-prevraschaetsya-v-pescheru-1084589111.html

"Унитазный сценарий": аналитик объяснил, почему Киев превращается в "пещеру"

"Унитазный сценарий": аналитик объяснил, почему Киев превращается в "пещеру" - 19.11.2026 Украина.ру

"Унитазный сценарий": аналитик объяснил, почему Киев превращается в "пещеру"

Удары по распределительным электросетям Украины ставят под удар не только энергоснабжение, но и всю городскую инфраструктуру, включая водоснабжение и канализацию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов

2026-11-19T05:41

2026-11-19T05:41

2026-11-19T05:41

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Комментируя удары ВС РФ эксперт отметил, что подстанции на 110 кВ, питающие малые города и Киев, являются необходимой целью, несмотря на сложность их вывода из строя. "По ним бить надо", — заявил Анпилогов. По его словам, их уничтожение сделает невозможным переброску достаточного количества электроэнергии в Киев по низковольтным сетям.Анпилогов указал, что в случае отключения электроснабжения возникнет вопрос: "Как обеспечить картинку воюющей столицы, если там света нет?". Он подчеркнул, что проблема населения Киева будет заключаться не в отсутствии освещения, а в остановке систем отопления и канализации. Эксперт пояснил, что подача воды осуществляется насосами, а для работы канализации требуются подкачивающие станции. "Не надо думать, что вода из унитаза сама утекает из дома", — заявил он. По его словам, отсутствие электричества на таких станциях может привести к тому, что "все, что стекло, назад пойдет через те же самые унитазы".Анпилогов заявил, что потеря электроснабжения грозит крупным городам утратой базовых удобств. "Город без электричества рискует превратиться в пещеру без каких-либо удобств", — заключил он. Без работы насосов и канализационных станций городская среда столицы Украины может деградировать.Полный текст интервью "Алексей Анпилогов: Россия готовится к тому, что ВСУ будут бить по ней "Ржавыми кинжалами" и "Барракудами" на сайте Украина.ру.Актуальное интервью про ситуацию вокруг Украины "Дмитрий Евстафьев: Зеленский превратился в геополитического подранка, который может натворить больших бед" на сайте Украина.ру.

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