https://ukraina.ru/20261119/es-zakupit-dlya-kieva-do-20-mln-bpla--evrokomissar-po-oborone-i-kosmosu-1084591483.html

ЕС закупит для Киева до 20 млн БПЛА — еврокомиссар по обороне и космосу

ЕС закупит для Киева до 20 млн БПЛА — еврокомиссар по обороне и космосу - 19.11.2026 Украина.ру

ЕС закупит для Киева до 20 млн БПЛА — еврокомиссар по обороне и космосу

Евросоюз поможет Украине получить в 2027 году до 20 миллионов беспилотников, направив на их закупку 62% выделяемых Киеву средств. Об этом еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс вечером 18 ноября заявил журналистам

2026-11-19T04:17

2026-11-19T04:17

2026-11-19T04:22

украина.ру

новости

евросоюз

ес

украина

киев

военная помощь украине

европа

беспилотники

бпла

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/05/19/1063401973_0:109:801:559_1920x0_80_0_0_5a2b934f2fe02fb0354939058687aed5.jpg

По его словам, в следующем году Россия может использовать против Украины около 20 миллионов дронов. Однако опыт этого года показал, что "заём на поддержку Украины в размере 60 миллиардов евро на 2026-2027 годы коренным образом меняет ситуацию". И Киев при поддержке ЕС сможет достичь соответствующего уровня противодействия российским БПЛА."Потребности Украины в вооружении в денежном выражении все больше смещаются в сторону беспилотников. В начале 2026 года этот показатель составлял 31%, в 2027 году — 62%", — подчеркнул Кубилюс.Принципиальную недоговороспособность Киева, а также его европейских покровителей, подтверждает и эскалация массированных атак на российские регионы. В том числе — удары по Крымскому мосту с использованием западного оружия.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261118/bez-chlenstva-yavochnym-poryadkom-na-ukraine-prokhodit-militaristskaya-legalizatsiya-nato-i-es-1084579754.html

украина

киев

европа

запад

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина.ру, новости, евросоюз, ес, украина, киев, военная помощь украине, европа, беспилотники, бпла, запад, поставки, оружие, война на украине, удары по россии, сво, россия, дроны