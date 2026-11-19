https://ukraina.ru/20261119/es-zakupit-dlya-kieva-do-20-mln-bpla--evrokomissar-po-oborone-i-kosmosu-1084591483.html
ЕС закупит для Киева до 20 млн БПЛА — еврокомиссар по обороне и космосу
ЕС закупит для Киева до 20 млн БПЛА — еврокомиссар по обороне и космосу - 19.11.2026 Украина.ру
ЕС закупит для Киева до 20 млн БПЛА — еврокомиссар по обороне и космосу
Евросоюз поможет Украине получить в 2027 году до 20 миллионов беспилотников, направив на их закупку 62% выделяемых Киеву средств. Об этом еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс вечером 18 ноября заявил журналистам
2026-11-19T04:17
2026-11-19T04:17
2026-11-19T04:22
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По его словам, в следующем году Россия может использовать против Украины около 20 миллионов дронов. Однако опыт этого года показал, что "заём на поддержку Украины в размере 60 миллиардов евро на 2026-2027 годы коренным образом меняет ситуацию". И Киев при поддержке ЕС сможет достичь соответствующего уровня противодействия российским БПЛА."Потребности Украины в вооружении в денежном выражении все больше смещаются в сторону беспилотников. В начале 2026 года этот показатель составлял 31%, в 2027 году — 62%", — подчеркнул Кубилюс.Принципиальную недоговороспособность Киева, а также его европейских покровителей, подтверждает и эскалация массированных атак на российские регионы. В том числе — удары по Крымскому мосту с использованием западного оружия.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ЕС закупит для Киева до 20 млн БПЛА — еврокомиссар по обороне и космосу
04:17 19.11.2026 (обновлено: 04:22 19.11.2026)
Евросоюз поможет Украине получить в 2027 году до 20 миллионов беспилотников, направив на их закупку 62% выделяемых Киеву средств. Об этом еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс вечером 18 ноября заявил журналистам